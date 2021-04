Wismar

Am Sonntag, den 18. April, richtet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine zentrale Gedenkfeier für die in der Corona-Pandemie Verstorbenen in Berlin aus. Bundesweit sind bislang mehr als 78 000 Menschen im Zusammenhang mit dem Covid19-Virus verstorben, in Mecklenburg-Vorpommern sind es derzeit über 900, in Nordwestmecklenburg mehr als 60.

Vor dem Hintergrund der pandemischen Lage findet das Gedenken in Berlin in kleinster Zusammensetzung und unter strengen Schutzauflagen statt. Neben fünf Hinterbliebenen werden auch die Spitzen der fünf Verfassungsorgane und ein Vertreter des Diplomatischen Korps teilnehmen.

Glockengeläut und Lichter

Der Landkreis Nordwestmecklenburg verzichtet auf eine Gedenkfeier, folgt jedoch dem Aufruf des Bundespräsidenten zum stillen Gedenken. Landrätin Kerstin Weiss für den kommenden Sonntag Trauerbeflaggung an den Verwaltungsgebäuden in Wismar und Grevesmühlen angeordnet. Auch am Wismarer Rathaus wird Trauerbeflaggung gezeigt. Bürgermeister Thomas Beyer wird zudem auf dem Friedhof zum Gedenken einen Baum pflanzen. Und um 20 Uhr werden alle Kirchenglocken der Stadt läuten. Die Kirchgemeinden Dambeck-Beidendorf und Proseken-Hohenkirchen werden sich dem Läuten anschließen.

„Die Corona-Pandemie hat viele Opfer gefordert, traditionelle Formen der Trauer erschwert. Mit dem Gedenktag wollen wir gemeinsam unserer verstorbenen Mitbürgerinnen und Mitbürger gedenken und ein Zeichen der Anteilnahme setzen. Allen Angehörigen wünschen wir viel Kraft in dieser schweren Zeit“, so Bürgermeister Thomas Beyer. Er und auch Kerstin Weiss wollen als Ausdruck des Gedenkens am Sonntag um 20 Uhr ein Licht ins Fenster stellen. Auch im Wismarer Rathaus werden hinter den Fenstern Lichter aufgestellt.

Die Landrätin ruft alle Bürgerinnen und Bürger von Nordwestmecklenburg auf, das Gleiche zu tun. „Wir sollten diesen Sonntag nutzen, um an sie zu erinnern und denen, die um sie trauern, Mut zuzusprechen. Und um Kraft zu schöpfen, für den Weg, der noch vor uns liegt“, so Kerstin Weiss.

