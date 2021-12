Wismar: Hier alle Abholtermine für die Weihnachtsbäume 

Wismar

Das Weihnachtsfest ist vorbei, viele geschmückte Tannenbäume stehen – noch. Wenn sie Anfang des nächsten Jahres ausgedient haben, werden sie in Wismar eingesammelt. Abgeholt werden sie in den Stadtgebieten wie folgt: Am 5. und 17. Januar 2022 in der Innenstadt, Alter Hafen, Wismar-Süd, Kluß, Gröningsgarten, Wohngebiet Klußer Damm, Platter Kamp, Schwanenweg, Schwarzkopfenhof, Redentin, Hoher Damm, Am Daumoor, Müggenburger Weg, Müggenburg, Ziegelstraße und Rothentor. Am 6. und 18. Januar in Wendorf, Wohngebiet Seebad Wendorf, Musikerviertel, Am Lembkenhof, Schwedenstein, Am Köppernitztal, Wendorfer Weg, Burgwall, Weidendamm, Am Salzhaff, Friedrich-Techen-Straße, Lübsche Straße vom Kreisverkehr bis Ortsausgang sowie Am Schwanzenbusch I. Am 7. und 19. Januar sind die Fahrzeuge des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebs am Friedenshof I und II, in der Bürgermeister-Haupt-Straße, Dammhusen und der Gartenstadt unterwegs. Danach wird am 12. und 20. Januar in Dargetzow, am Kagenmarkt, Zuckerring, im Philosophenweg, in der Poeler Straße, Rabenstraße, Am Torney, Flöter Weg und Groß Flöte.

So sollen die Bäume rausgelegt werden

Als letzte an der Reihe sind am 13. und 21. Januar der Ostseeblick, Zierower Weg, Hoben, Wohngebiet zum Walfisch, An der Lübschen Burg, Zum Festplatz, Wohn-und Mischgebiet An der Lübschen Burg, Wohnen am Tierpark und der Wohnpark am Köppernitztal.

Bevor die Tannen rausgelegt werden, muss der gesamte Schmuck entfernt werden. Grund: Die Bäume werden kompostiert und dürfen daher keinerlei Fremdstoffe enthalten. Wenn der Baum zum besseren Transport verschnürt werden, wird darum gebeten, Paketschnur oder Sisal zu benutzen, diese Materialien können mit in die Kompostierung.

Wichtig: Die Bäume frühestens am Abend vor der Abholung nach draußen an den Straßenrand stellen. Mieter in Wendorf, Friedenshof I und II und Kagenmarkt legen ihre Bäume an den Stellplätzen für die Restmülltonnen ab. Einzelne Äste und Zweige während der Tannenbaumentsorgung mitgenommen. Weitere Infos gibt es unter der Telefonnummern 749 201 oder 749 205.

Von OZ