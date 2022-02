Wismar: Hier wird im März geimpft

Wismar

Der Impfstützpunkt in Wismar (Haus 18 auf dem Hochschulgelände) passt die Betriebszeiten an. Ab dem 21. Februar werden Impfungen mit und ohne Terminanmeldung jeweils Mittwoch bis Freitag von 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr angeboten. Feste Impftermine können weiter über die Landeshotline (0385/ 202 71 115) oder das Online-Portal des Landes (www.corona-impftermin-mv.de) vereinbart werden, aber auch eine Impfung ohne Terminanmeldung ist zu den genannten Öffnungszeiten jederzeit möglich.

Ab Anfang März wird außerdem das regelmäßige freie Impfangebot an Samstagen entfallen. Das angekündigte Kinderimpfangebot am 12. März findet natürlich trotzdem statt. Das ist für Mädchen und Jungen der Altersgruppe von fünf bis elf Jahren geplant in der Zeit von 8 bis 12 Uhr. Eine weitere Kinderimpfaktion findet bereits am kommenden Sonnabend, dem 19. Februar, zur gleichen Zeit statt. Vorherige Anmeldungen sind nicht nötig.

Außerdem gibt es im Landkreis mobile Impfangebote im März, unter anderem im Rathaus Neukloster (Hauptstraße 27). Dort wird am 3., 10., 17., 24. und am 31. März geimpft.

Weitere Informationen zum Thema Impfen gibt es auf der Webseite: www.nordwestmecklenburg.de/de/coronaimpfung.html

