Wismar

„Wie die Pillen in den Norden kamen“ heißt eine Dokumentation, die am Mittwoch ab 21 Uhr im NDR zu sehen ist. Der 45-minütige Film erzählt die Geschichte der Pharmazie in Norddeutschland - von historischen Apotheken bis hin zu internationalen Pharmafirmen.

Am Beispiel der Wismarer Hirsch-Apotheke, die seit 1845 von der Familie Framm geführt wird, beleuchtet die Doku, wie sich Apotheken und der Beruf des Apothekers entwickelten. „Als mein Ururgroßvater Carl Ludwig Friedrich Framm die Apotheke gründete, war es überwiegend ein handwerklicher Beruf“, erzählt Dr. Joachim Framm, Inhaber von 1978 bis 2009. Es seien vor allem homöopathische Arzneimittel angefertigt worden: Salben, Seifen, Pülverchen, Pasten und Pastillen. Auch Koliktropfen für Pferde und Rinder hat sein Vorfahr angemischt sowie Mäuse- und Rattengift zubereitet. Noch heute stehen in den Regalen im Verkaufsraum der Apotheke Gefäße aus Glas und Porzellan.

Dr. Joachim Framm im Verkaufsraum der Hirsch-Apotheke. Die Einrichtung stammt nahezu unverändert aus dem Jahr 1845 und steht wie das gesamte Gebäude von 1517 unter Denkmalschutz. Quelle: Haike Werfel

Apothekengründer war einer der ersten Studenten

„Es wurde eine Szene gedreht, in der wir von der Mäuse- und Rattenplage vor der Jahrhundertwende erzählen. Mein Urgroßvater Friedrich Framm musste große Mengen Schädlingsmittel herstellen. Von dem Geld bekam meine Großmutter ein Blüthner-Klavier“, berichtet der heute 77-Jährige. „Vielleicht ist diese Szene im Film zu sehen. Wir wissen auch nicht, was gezeigt wird, und sind schon ganz kribbelig“, gesteht Ehefrau Dr. Edith Framm.

Carl Friedrich Framm gehörte zu den ersten Apothekern, die studierten. „68 Studenten waren es in Jena, das Studium dauerte ein Jahr. In Rostock hat er es sechs Monate lang fortgesetzt“, berichtet sein Ururenkel. „Er war dann Apotheker erster Klasse.“

Schulmedizin verdrängte die Homöopathie

Im Laufe der Zeit verwissenschaftlichte sich die Arzneimittelherstellung. Seit 1900 wurde die Homöopathie zunehmend durch die Schulmedizin verdrängt. Die Naturwissenschaften entwickelten sich und mit ihnen wuchs die pharmazeutische Industrie. Das Berufsbild des Apothekers und sein Aufgabenbereich wandelten sich vom Handwerker zum Wissenschaftler nach vierjährigem Studium und Unternehmer. Zwar werden im 20. Jahrhundert noch Mixturen, Lösungen und Salben angefertigt, aber nur noch als Ergänzung zu den industriell gefertigten Präparaten.

Joachim Framm entwickelte „Arzneimittelprofile für die Kitteltasche“

Während Joachim Framm in seinem Berufsleben beispielsweise Tausende Zäpfchen hergestellt hat, würden jetzt nur noch ganz geringe Dosen angefertigt. Sie machen etwa ein Prozent der Arzneimittel aus, mit denen er seine Patienten versorgt, sagt sein Sohn Dr. Johann J. Framm (49). „Wir stellen sie nach ärztlicher Anweisung und im Vier-Augen-Prinzip her. Sie sind vor allem für Kleinkinder gedacht.“ Johann Framm führt die Hirsch-Apotheke mit seiner Frau Almut in sechster Generation in Wismar.

Lesen Sie auch:

Die 47-Jährige ist mit weiteren Berufskollegen Mitautorin des von Joachim Framm entwickelten Fachbuchs „Arzneimittelprofile für die Kitteltasche“. Nach Wirkstoffen geordnet, geben die Verfasser Beratungsempfehlungen für die pharmazeutische Betreuung. Inzwischen wird die siebte Auflage des handlichen Büchleins vorbereitet.

Patientengespräch heute wichtiger denn je

Arzneimittel können Leben retten, Leiden lindern, die Lebensqualität verbessern und die Lebensdauer erhöhen – vorausgesetzt, sie werden individuell für den Patienten ausgewählt und dosiert und von ihm richtig angewendet. Insofern sei das Patientengespräch heute wichtiger denn je, finden die Framms. Für den Dokumentarfilm haben sie eine Beratungssituation nachgestellt.

Moderne Darreichungsform von Tabletten in Blistern

In solch einem Blister sind die Tabletten eines Patienten für die gesamte Woche einzeln in Folie eingeschweißt und mit Tag und Uhrzeit der Einnahme versehen. Quelle: Haike Werfel

„Wir müssen die Patienten dahin bringen, dass sie ihre Medikamente nach Vorschrift einnehmen“, sagt Joachim Framm. Eine wirksame Möglichkeit für Menschen, die mehrere Medikamente benötigen, sind patientenindividuelle Blister. Die Tabletten sind einzeln in Folie eingeschweißt und mit Tag und Uhrzeit versehen, sodass die Patienten sie in der verordneten Reihenfolge und Dosis einnehmen können. Diese Angaben für die Verpackung gibt Johann Framm in seinem Computer ein und löst dann den elektronischen Auftrag im Blisterwerk Schwerin aus. Eine Blisterrolle enthält die Tabletten für eine Woche. Auch fürs Pflegepersonal in Senioreneinrichtungen ist diese Art der Medikamentengabe eine Entlastung.

Die NDR-Dokumentation berichtet außerdem über bedeutende Entdeckungen und Erfindungen von Norddeutschen, über einen Stralsunder Apotheker, der hochwertige Medikamente der traditionellen chinesischen Medizin herstellt, sowie über das junge Greifswalder Pharmaunternehmen Cheplapharm, das weltweit erfolgreich tätig ist.

Von Haike Werfel