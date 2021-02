Wismarer

So sieht ein glücklicher Stadtarchivar aus: Nils Jörn hat am Dienstag gut 100 historische Urkunden wieder zurück bekommen. Seit Mitte Dezember sind die Zeugnisse der Stadt- und Regionalgeschichte in Leipzig zur dringend notwendigen „Schönheitskur“ gewesen.

Buchrestaurator Christoph Roth kommt regelmäßig ins Wismarer Archiv, holt Sorgenkinder aus Papier oder Pergament ab und bringt sie restauriert für die nächsten Generationen wieder zurück. Zu tun gibt es dank der großen Sammlung dort genug. „Das kann man jetzt wieder gefahrlos umblättern“, sagt er und nimmt das Taufbuch von St. Nikolai für die Jahre 1719 bis 1787 in die Hand.

Uralter Klebestreifen

Im Dezember fielen im Buch große mit Klebestreifen abgeklebte Stellen auf. Vor 60, 70 Jahren hat jemand versucht, das durch den Tintenfraß brüchige Papier mit Klebestreifen zu festigen. Der alte Klebestreifen hielt, die Schrift drunter war durch chemische Prozesse nicht mehr lesbar, der „Tintenfraß“ wütete Seite für Seite weiter.

Zur Galerie Der Leipziger Restaurator hat die Urkunden und das Kirchenbuch für die Nachwelt erhalten. Die Kosten von gut 10 000 Euro übernimmt der Wismarer Archivverein, der das Geld erwirtschaftet.

Bis jetzt. „Gerade um solche Klebestreifen zu entfernen braucht es viel Geduld“, erzählt Papierrestaurator Roth. Denn es darf nichts von der Schrift darunter verloren gehen. „Und es wurden ja die Stellen geklebt, die sowieso schon fragil waren.“ Nun fällt es schwer, im restaurierten Buch die Klebestreifenstellen für das Vergleichsfoto –vorher/nachher –zu finden. „Unsere Leute haben zu gut gearbeitet“, kommentiert der Restaurator lachend.

Gut 100 Urkunden

Sein Team hat die chemischen Prozesse rund um den Papierfraß gestoppt, es darf wieder geblättert werden. Allerdings auch etwas, was das Wismarer Stadtarchiv gerne vermeidet: nun ist das Buch in einem Zustand, dass es digitalisiert werden kann, ohne beim Umblättern Angst vor rausbrechenden Papierfragmenten haben zu müssen.

Auch gut 100 Urkunden sind aus der Leipziger Fachfirma zurück gekommen. Pergamente, die vorher oft verschnürte Bündel waren, liegen nun gesichert und geglättet in entsprechenden Archivkartons – eine Urkunde pro Karton. Eine Urkunde fiel besonders ins Auge. Im Dezember bestand sie noch aus mehreren Einzelteilen, nun ist das historische Puzzle bis auf ein fehlendes Stück wieder lesbar, der Inhalt erfassbar.

Urkunde aus dem 15. Jahrhundert

„Ein Herr von Plessen, wohnhaft in einem Steinhaus im Kirchspiel Nienhagen, hat sich 1488 mit seinen adligen Nachbarn um Grenzstreitigkeiten geeinigt“, liest Dr. Jörn auf dem kunstvoll verzierten Dokument. An den „Siegelstrippen“ hingen mal die entsprechenden Siegel der beteiligten Personen, eins ist nur noch erhalten.

So könnte es sogar sein, dass die Urkunde absichtlich zerstört wurde, weil ihr Inhalt nicht mehr gültig war, fachsimpeln Nils Jörn und Christoph Roth. In anderen Fällen wurde die Urkunde mittels einer besonders gezackten Schere aufgeteilt unter den Parteien.

Gut 10 000 Euro Vereinsgelder

Gut 10 000 Euro hat die Restaurierung des Buches und der Urkunden gekostet. Die Rechnung geht an den Wismarer Archivverein, der seit 2013 regelmäßig solche Beiträge zur Rettung der Wismarer Geschichte übernimmt. „Das ist heftig, was der Verein für Wismar wuppt“, dankt der deutschlandweit tätige Restaurator. Er hat derzeit die Sorge, dass die „öffentliche Hand“ sich mit Aufträgen dieser Art zurück hält, um Geld zu sparen.

Da kommen die guten Nachrichten aus Wismar recht: Nils Jörn, Vize im Archivverein, würde in diesem Jahr gerne noch mal ein ähnlich umfangreiches Konvolut in Auftrag geben, entsprechende Umsätze beim Verein voraus gesetzt. „Wir haben gerade Fragmente mit Wismarer Arzneirezepten aus dem 14. Jahrhundert gefunden, einmal gegen Pusteln und ein Rezept gegen Fettsucht. Das sollte doch gut laufen“, kommentiert der Historiker lachend.

Poeler Hexen und Wismarer DDR-Zeit

Doch ernster erzählt er dann: Normalerweise lädt der Verein monatlich zum Vortrag ins Archiv, mit Rotwein und historischen Themen für den guten Zweck. Und die Ehrenamtler verkaufen aktuelle Bücher sowie Plakate und Postkarten mit Reproduktionen Wismarer und Poeler Ansichten beispielsweise für den guten Zweck. Doch das ist zurzeit nicht möglich.

Das neuste vom Verein und dank Förderungen finanzierte Buch über einen bekannten Krimimalfall zur letzten Poeler Hexe kommt Ende Februar in den Buchhandel. In den nächsten Wochen kommt auch ein neues Wismarbuch mit Fotos und Erinnerungen aus den 1980er Jahren heraus.

Mehr Informationen über den Verein, Bücher, Plakate, Spendenmöglichkeiten und auch Lesestoff aus der Regionalgeschichte und Mitgliedsantrag beispielsweise gibt es auf dessen Webseite www.archivverein-wismar.de.

Von Nicole Hollatz