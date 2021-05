Wismar

„Jedem Bild füge ich meine emotionale Note hinzu“, beschreibt Markus Ehmcke das, was er mit entsprechenden Bildbearbeitungsprogrammen zaubert. Extreme Farben, extreme Kontraste, zum Teil ins Surreale gesteigert. Das ist schon intensiv. Spannend anzusehen ist es allemal. Und eine riesige Liebeserklärung des Hobbyfotografen an sein Wismar.

Wismarer Heimatliebe

„Das ist ein solides Stück Heimatliebe“, kommentiert der 50-Jährige. „Ich habe meine eigene ästhetische Welt, in der ich lebe.“ Er lacht, er weiß, manch eine Kollegin, manch ein Kollege aus der Fotoszene der Region empfindet seine Fotos als etwas zu dolle im Sinne der Bearbeitung. Das ist okay, damit kann Markus Ehmcke umgehen. Weil das sein Ding ist, seine Bildsprache, seine Art, Wismar und die Welt zu sehen. Keine Standardschönwetterbilder, sondern intensive Aufnahmen mit leuchtenden Farben. Und er weiß, er hat viele Fans mit seiner Art der Fotografie. „Wismar ist sowieso schön. Aber das Maritime ist für mich das Schönste der Stadt! Das ist mein persönliches Highlight. Die Stadt kann man als Fotograf immer wieder neu entdecken. Man kann ein und denselben Ort so mannigfaltig sehen bei verschiedenen Wetter- und Lichtverhältnissen.“ Diese ständigen Neuentdeckungen altbekannter Ecken genießt Markus Ehmcke und gibt den Genuss an die Fans seiner Fotografie weiter.

Blaue Stunde

Oft fotografiert er zur blauen Stunde – den Minuten vor oder nach dem Sonnenuntergang. So entstehen die so schon intensiven Farben und der leuchtende Himmel, den Markus Ehmcke digital noch intensiviert. Er ist sowieso und nicht nur zum Fotografieren gerne in den frühen Morgen- und späten Abendstunden unterwegs. Wenn er Wismar fast für sich allein hat. „Das sind die schönsten Momente des Tages, wenn man ganz für sich allein ist in der Umgebung“, erzählt er. Ein Ausgleich zum Beruf. Markus Ehmcke arbeitet als Ausbilder und Lehrer für Pflegeberufe sowie als Berufseinstiegsbegleiter an einer Förderschule. Die Ruhe im Hobby als Ausgleich zum kommunikativen Beruf. Und Fotografie ist ein „komfortables Hobby“, wirbt Ehmcke. „Das kann man immer mal zwischendurch machen. Einfach abends eine halbe Stunde raus und fotografieren.“

Eigener Kalender

Seit 2016 hat der Autodidakt eigene Kalender mit seinen Wismarbildern herausgebracht, in geringer Auflage und entsprechend teuer im Eigenverlag. Durch den Kontakt mit Volker Stein von der Wismarer Hugendubel-Filiale kam die Idee, das Ganze größer aufzuziehen. „Eigentlich sollte der Kalender schon im März 2020 für 2021 erscheinen, aber da kam uns der erste Lockdown dazwischen.“ Nun ist zwar wieder oder immer noch Lockdown, aber der Kalender ist fertig und direkt über Markus Ehmcke oder bei Hugendubel kaufbar – „Maritime Momente“ für 2022 mit den besten maritimen Bildern von Markus Ehmcke der letzten zwei Jahre.

Genussvolle Fotografie

„Fotografieren ist mehrfach genießen“, beschreibt Markus Ehmcke den Prozess. Erst das Motiv genießen, dann die Kamera auspacken und aufs Stativ schrauben, das Bild „schießen“ und dann die Bildbearbeitung zu Hause. „Seit zwei Jahren hilft mir meine jüngste Tochter bei der Auswahl der Bilder“, dankt der Papa seinem Nesthäkchen Katriina (10). Inzwischen lernt die Lütte natürlich auch schon den Umgang mit Stativ und Kamera.

Markus Ehmke weiß noch, er war selbst fünf Jahre alt, als er seine erste Kamera bekommen hat. „Eine Kompaktkamera, ein winziger Quader von Aqua.“ Eigentlich, sagt er, hat er sein ganzes Leben lang fotografiert. „Aber erst um die Jahrtausendwende und mit dem Umzug nach Mecklenburg ist der professionelle Eifer erwacht.“ 2001 kam seine erste digitale Kamera ins Haus.

Intensives Hobby

Das Fotografieren ist Hobby, die kleinen Einnahmen aus dem Kalenderverkauf oder aus manch einem echten Auftrag von Privaten – Portraitbilder, Familienbilder – dienen ansatzweise zur Refinanzierung. „Ich bin kein Profi, ich bin ein Amateur, der sein Hobby liebt!“ Zum Glück unterstützt sein Arbeitgeber das Hobby. Wenn am Hafen mal was Besonderes ist, eine besondere Lichtstimmung, darf Markus Ehmcke schnell raus mit der Kamera. Und der Arbeitgeber profitiert natürlich von so einem talentierten Mitarbeiter, der für gute Fotos im Unternehmen sorgt.

Von Nicole Hollatz