Wismar: Hochbrücke bekommt TÜV – Prüfung läuft

Ungewöhnliche Situation auf der Hochbrücke: Die Spuren sind umgeleitet, der Fußgängerweg abgesperrt und ein großes Fahrzeug steht auf der Straße. Es staut sich. Grund ist die Prüfung des Bauwerks. Die dauert noch bis zum 16. September.

Die 1970 erbaute Brücke wird auf ihre Standfestigkeiten getestet. Die Untersuchung ist Teil der alle sechs Jahre durchzuführenden Hauptprüfung des gesamten Bauwerkes. In den Vormonaten sind bereits die Oberseite der Brücke und der über Bahngleise führende Teil der Unterseite untersucht worden. „Ein paar Jahre muss die Brücke noch halten“, begründet das Presseteam des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr die Untersuchung. Eine Erneuerung ist geplant, aber nicht sofort.

Autos behindern die Arbeiten

Reibungslos verlief der Prüfungsstart nicht. Denn Autos standen auf dem Sandparkplatz, der sich direkt unter der Hochbrücke befindet. Obwohl es eine offizielle Ankündigung über die Stadt gab und die Fläche seit einer Woche gesperrt war, mussten die restlichen Autos abgeschleppt werden. Viele waren noch nicht einmal angemeldet. Sie mussten weg, damit der Besichtigungssteg genügend Platz hatte – und wegen der Gefahr von herabfallenden Teilen.

Ein Lkw bringt die Technik in Position. Ein großer Unterhubwagen wird ausgefahren, führt an der Seite der Brücke herunter und reicht darunter von der einen Seite bis zur anderen. Dann gehen die Prüfer auf den Steg und schauen sich die Oberflächen der Brückenunterseite genau an.

Was wird geprüft?

Zur regelmäßigen Kontrolle gehört unter anderem das Prüfen der Brücke auf Risse, Rost, lose Schrauben und Hohlräume. Wenn der Unterhubwagen in Position ist, wird die Brücke per Hand untersucht. Dabei finden die Spezialisten jeden kleinsten Riss oder Hohlraum.

Abschnitt für Abschnitt wird die ganze Breite der Brücke mit einem Hammer abgeklopft, um Hohlräume ausfindig zu machen. Wird ein Schaden gefunden, wird er von den Männern mit Sprühdosen markiert, dann fotografiert und alles protokolliert.

Um die Beseitigung der Mängel kümmert sich später die Straßenmeisterei oder ein Bauunternehmen, nachdem Ingenieure dafür ihr Okay gegeben haben. Wann die Ergebnisse der jetzigen Prüfung vorliegen, ist noch unklar.

Von Annalena Wallenta