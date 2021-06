Wismar: Hochbrücken-Diskussion und Public Viewing am Dienstagabend

Wismar

Das könnte heute ein heißer Abend werden. Beim Thema Hochbrücke werden in Wismar Emotionen geweckt, beim Fußball geht es ohnehin emotional zur Sache. Beides findet heute in und vor der Markthalle am Alten Hafen in Wismar statt.

Einlass ab 18 Uhr

Einlass für die Informations- und Diskussionsveranstaltung ist ab 18 Uhr, los geht es dann um 18.30 Uhr. Bei dem Ersatzneubau zur verschlissenen Hochbrücke handelt es sich um ein Weichen stellendes Großprojekt des Landes MV für die Zukunft Wismars mit jahrzehntelangen Auswirkungen auf den Verkehr, die Stadtentwicklung sowie für Grundstückseigentümer, Unternehmen und für jeden jetzigen und zukünftigen Bürger der Stadt.

Land stellt Pläne vor

Aus diesem Grund ist von der Bürgerschaft eine umfassende Information für die Bürger über die derzeitigen Pläne des Landes zur Hochbrücke beschlossen worden. Die Veranstaltung wird unterstützt und begleitet durch die Verantwortlichen des Straßenbauamtes Schwerin als zuständige Straßenbaubehörde.

Mehrere Vertreter der Behörde sowie René Firgt, Direktor des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, werden von den Voruntersuchungen bis zur Variantenbewertung berichten und einen Ausblick auf die weiteren Planungs- und Ausführungsschritte geben.

Begrenzte Besucherzahl

Die Veranstaltung ist auf maximal 100 Personen begrenzt. Nach Angaben der Stadt müssen alle Teilnehmenden eine medizinische Gesichtsmaske tragen. Besucher müssen über ein negatives Corona-Testergebnis verfügen. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Diese Vorgabe gilt nicht für geimpfte und genesene Personen.

Gemeinsames Fußballerlebnis

Ob die Veranstaltung gegen 21 Uhr schon zu Ende ist, wird sich zeigen. Dann wird das Europameisterschaftsspiel zwischen Deutschland und Frankreich angepfiffen. Fußballfans sind ab 20 Uhr zum Public Viewing vor der Markthalle willkommen. Das Knallerspiel in der Gruppe F verspricht viel Spannung.

Für Getränke und Speisen der Public Viewing-Besucher ist gesorgt. Die Veranstalter hoffen auf viele Gäste, für sie ist es die erste Veranstaltung nach dem langem Corona-Lockdown.

Von Heiko Hoffmann