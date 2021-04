Wismar

„Das ist wie QVC, nur in cool!“, lässt Marten Reyser seine Geschäftspartner am großen Konferenztisch und digital per Videotelefonie lachen. QVC steht in Deutschland für Teleshopping, Produkte werden in Verkaufssendungen beworben und vorgestellt. 2017 wurden in Deutschland 1,9 Milliarden Euro durch solch ein Teleshopping umgesetzt.

Modernes Teleshopping

Marten Reyser, Jasper Reimann, Melisa Seyhun und Nico Geisler – das ist der Informatiker aus Nordrhein-Westfalen am Videoanruf – wollen das in die Jahre gekommene Prinzip auch jüngeren Menschen schmackhaft machen beziehungsweise ins digitale Zeitalter holen. „Vendery“ heißt ihr Start-up in Gründung. So heißt auch ihre Unternehmensidee. „‚Vender‘ heißt ‚verkaufen‘ auf spanisch“, erzählt Melisa Seyhun. Das Y ist für den coolen Klang.

Im Gegensatz zum Teleshopping soll es kleine Livestreams geben. So genannte Micro-Influencer stellen die Produkte live vor, die potenziellen Kundinnen und Kunden können direkt interagieren und Fragen stellen. Eine echte Kommunikation zwischen Verkäufern und Käufern, so wie es im Laden möglich ist. Aber eben nun digital per Livestream über Ladengrenzen und Corona-Verordnungen hinweg und mit Leuten, die Ahnung vom Produkt haben.

Influencer werben

Als Influencer – für den Begriff gibt es bisher keine deutsche Übersetzung – werden seit einigen Jahren Menschen bezeichnet, die ihre digitale Präsenz in den sozialen Netzwerken nutzen, um Produkte zu bewerben. Es gibt Influencer, die damit richtig viel Geld verdienen. Von denen sprechen die Wismarer Unternehmensgründer aber (noch) nicht.

Ihre Micro-Influencer haben noch eine kleine Gefolgschaft von 1000 Menschen und mehr. „Es kann viel mehr in den Austausch getreten werden, es wird viel persönlicher“, zieht Melisa Seyhun den Vergleich zum klassischen Teleshopping. So könne das Vertrauen, was im normalen Onlinehandel vielen fehlt, wieder in den Onlinehandel gebracht werden.

Persönliche Beratung

Die 22-jährige BWL-Studentin erklärt weiter: „Jeder ist durch Corona jetzt angehalten, online zu shoppen, aber da werden oftmals Fragen nicht geklärt, die noch offen sind. Wir wollen das Persönliche, was sonst im lokalen Handel da ist, in den Onlinebereich bringen.“

„Man kann so zum Beispiel gemeinsam technische Produkte ausprobieren“, erzählt Marten Reyser. Die potenziellen Kunden können direkt nachfragen, können sich Details zeigen lassen und sich beraten lassen. Und er sehe so auch eine gute Chance für lokale Händler, ihre Angebote einer größeren Masse bekannt zu machen, durch Corona haben viele ihre digitalen Angebote ausgeweitet, zwangsweise. Die Hauptzielgruppe sind sie aber nicht.

Mehr Marketing für Onlineshops

Sondern all die, die schon Onlineshops haben und sich vor allen Dingen online bewegen. „Die vielleicht für ihr Unternehmen schon selbst Social-Media-Profile betreiben“, so Melisa Seyhun. Die könnten dank der Micro-Influencer professionelle Unterstützung beim digitalen Marketing bekommen und – als Ergebnis – mehr Aufmerksamkeit für ihre Produkte.

Gerade geht es um den Prototypen. „Wir sind derzeit dabei, einen Webauftritt für die Kunden mit ersten Streamingangeboten zu entwickeln“, erzählt Nico Geisler. Dazu soll eine App entstehen. Mitte Mai soll der Prototyp fertig sein, dann würde die erste Testphase zur Fehlerkorrektur folgen. Erste Einzelhändler – drei davon aus Wismar – unterstützen die Gründer und ihre Idee.

Idee vom asiatischen Markt

Noch ist alles in der Entwicklung – die Absolventen haben ein Gründerstipendium beantragt. Nun gehen sie auf die Suche nach Investoren – größere Investoren. Auf die Frage, ob die Wismarer BWLer den großen Playern wie Amazon mit ihrer Idee Konkurrenz machen wollen, relativiert Melisa Seyhun – Vendery sei etwas anderes.

„Dieses Live-E-Commerce ist der persönliche Austausch mit dem Kunden.“ Die Idee gibt es beispielsweise auf dem asiatischen Markt längst. „Das ist da ein riesiger Trend und inzwischen fast Alltag. In Europa hängen wir da hinterher“, so Marten Reyser. Aber sie wissen, dass manch eine Idee aus dem asiatischen Markt in Europa so nicht funktionieren würde.

Bereit für Gründung

Die Absolventen – Jasper Reimann und Marten Reyser haben zusammen BWL in Wismar studiert, Melisa Seyhun ist im sechsten Semester – fühlen sich bereit für das Unternehmertum. „Man merkt, dass man an der Wismarer Hochschule wirklich auf eine Gründung vorbereitet wird“, kommentiert Jasper Reimann.

Einen „normalen“ Angestelltenjob können sie sich derzeit gar nicht vorstellen. Ihre Mentoren vom Robert-Schmidt-Institut für Gründer an der Wismarer Hochschule helfen, danken die Gründer. Auch die Vernetzung im Wismarer Innovation-Port ist eine große Hilfe. Nun fehlen nur noch die Investoren. Kontakt zum Unternehmen in Gründung: melisa@vendery.de.

Von Nicole Hollatz