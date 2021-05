Wismar: Hochschule lädt zu Firmenkontaktbörse und ScienceSlam

Wismar

Neue Studenten und Arbeitgeber werden gesucht. Was sonst mit Veranstaltungen auf dem Campus-Gelände passiert, geschieht in Pandemie-Zeiten online – in Wismar in dieser Woche. Diese Angebote gibt es: Die Firmenkontaktbörse „StuWi“ ist gestartet unter www.hs-wismar.de/stuwi. Dort können die Studenten 60 Unternehmen entdecken und Gesprächstermine mit potentiellen Arbeitgebern vereinbaren. Außerdem gibt es täglich bis Freitag von 11.30 bis 14.30 Uhr Vorträge, Diskussionsrunden und Firmenvorträge.

Lehrpreise werden verliehen

Am Mittwoch, dem 19. Mai, findet der „8. Didaktiktag – Hybrid Lehren und Lernen“ statt. Die Online-Veranstaltung hat die aktuellen Lehr- und Lernsituationen sowie die Zeit danach im Blick. Lediglich für die Workshops von 13 bis 15.30 Uhr sind Anmeldungen erforderlich. Ansonsten können sich Interessenten einfach reinschalten: www.hs-wismar.de/didaktik. Ein Höhepunkt ist von 17.40 Uhr bis 18.15 Uhr die Verleihung der drei Lehrpreise.

ScienceSlam mit Live-Musik

Beliebter Abschluss des Didaktiktages ist der ScienceSlam. Auf www.hs-wismar.de/scienceslam sind ab 18 Uhr die Zugangsmodalitäten zu finden. Der Livestream startet um 18.30 Uhr, an der Edutainment-Show nehmen eine Frau und vier Männer teil. Es gibt ein live moderiertes Programm mit eingespielten Beiträgen und Live-Musik der weithin bekannten Combo Les Bummms Boys aus Rostock, welche die Redebeiträge den Abends mit beschwingten Melodien garnieren werden. Nach den Vorträgen findet ein Online-Voting, damit das Publikum auch in diesem Jahr seine Favoriten küren kann. Auch Nicht-Studenten können zuschauen und abstimmen.

Video-Chats und Rundgänge

Am Donnerstag, 20. Mai, steht die Zentrale Studienberatung gibt es den digitalen Hochschulinfotag „Campus Ahoi!“. Dieser richtet sich sowohl an Schüler und Lehrer und beinhaltet Video-Chats, Vorträge für ganze Klassen oder virtuelle Rundgänge. Das Unterhaltungsprogramm wird auf der Webseite www.hs-wismar.de/campus-ahoi um null Uhr am 20. Mai freigeschaltet. Interessierte, die ihre Teilnahme an verschiedenen Programmpunkten der Fakultät für Ingenieurwissenschaften, der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften oder der Fakultät Gestaltung planen möchten, erfahren Details auf deren drei Spezialwebseiten. Der kürzeste Weg zu diesen führt über die Webseite der Zentralen Studienberatung: www.hs-wismar.de/campus-ahoi-digital.

Von OZ