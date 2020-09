Wismar

Am kommenden Montag wird in Wismars Kurt-Bürger-Stadion eine 16 Quadratmeter große Videoleinwand aufgebaut – aber nicht, um ein wichtiges Fußballspiel anschauen zu können. Sondern um neue Studenten zu begrüßen. Wegen der Corona-Pandemie hat die Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Hochschule Wismar ihre Einführungsveranstaltung für die Erstsemester ins Freie verlegt. Auf der werden junge Leute willkommen geheißen, die sich für das Bauingenieurwesen entschieden haben. Wie viele dabei sein werden, kann Professor Dieter Glaner nicht exakt sagen, denn die Einschreibungsfrist läuft noch.

Aber: „Wir rechnen mit um die 100 Studienanfängern“, kündigt der Leiter des Bereichs Bauingenieurwesen an. Aus zwei Begrüßungsveranstaltungen sei diesmal eine gemacht worden. In den vergangenen Jahren seien die „Erstis“ am ersten Tag über das Hochschulgelände geführt worden, damit sie sich dort zurechtfinden. Dann hätte es in der gleichen Woche noch einen Start-up-Day gegeben, an dem sich Dozenten und Kommilitonen besser kennenlernen. Beides findet zum Start des Wintersemesters 2020/21 nicht statt.

Vier Stunden im Stadion

Stattdessen stellen sich am 14. September die Lehrkräfte und Mitarbeiter der Fachschaft Bauingenieurwesen den Studenten im Stadion vor. Außerdem bekommen sie über die Videoleinwand eine Einweisung – und zwar dazu, wie sie digitale Lernwerkzeuge nutzen können. „Die Einweisung können die Erstsemester an ihren Handys gleich mitausprobieren“, erklärt Professor Glaner. Etwa vier Stunden wird die Veranstaltung dauern. Die Organisatoren hoffen, dass es nicht regnet. Zuschauer sind nicht gestattet.

Drei Fakultäten

An der Hochschule Wismar werden neben Ingenieurswissenschaften auch Wirtschaftswissenschaften und Gestaltung unterrichtet. 1600 neue Studenten sind im vergangenen Jahr dazugekommen – mit Online- und Fernstudium. Am 16. September werden alle neuen Studenten des Wintersemesters 2020/21 feierlich immatrikuliert. Die Zeremonie, auf der Rektor Bodo Wiegand-Hoffmeister die Studienanfänger an der Hochschule willkommen heißt und herausragende Leistungen gewürdigt werden, findet zwar wie sonst im Theater der Hansestadt statt – diesmal allerdings ohne dass die Studienanfänger im Saal mit dabei sind. Sie können aufgrund der Corona-Situation die für sie gemachte Veranstaltung nur online verfolgen. Sie wird ab 14 Uhr als Livestream (www.hs-wismar.de/immatrikulation) übertragen. Das Freibier mit Brezeln, zum dem sonst immer anschließend eingeladen wird, entfällt.

Vor-Ort-Lehre gewährleisten

Den Studienanfängern soll im Wintersemester eine besondere Aufmerksamkeit zukommen. Das heißt, sie sollen an so vielen Vorlesungen wie möglich vor Ort teilnehmen können – soweit es die Räumlichkeiten vom Platz her zulassen. In Engpass-Situationen sollen die bis dato erprobten Onlineformate greifen. Grundsätzlich lautet der Anspruch jedoch, die Vor-Ort-Lehre bestmöglich zu gewährleisten. Deshalb ist für die deutschen Hochschulen der 2. November als Startdatum für das Wintersemester 20/21 vereinbart worden. Aufgrund des in Mecklenburg-Vorpommern vergleichsweise milden Corona-Verlaufs und der weiterhin niedrigen Infektionszahlen hat das Bildungsministerium den Hochschulen jedoch freigestellt, bereits im September in das Semester zu starten.

Die Hochschule Wismar macht von dieser Möglichkeit Gebrauch und beginnt am 14. September mit ihren Lehrveranstaltungen im Präsenzbetrieb – auch am Außenstandort Rostock-Warnemünde.

Expertise im Onlinestudium

Rektor Professor Bodo Wiegand-Hoffmeister Quelle: Hochschule Wismar

Trotzdem liegen die weiteren Corona-Entwicklungen und damit verbundene mögliche Komplikationen im Fokus, um entsprechend reagieren zu können. Rektor Professor Bodo Wiegand-Hoffmeister erklärt dazu: „Auch wenn wir eine solche Konstellation vermeiden möchten, so sind wir doch abgesichert, falls sich die aktuelle Situation und ihre derzeit optimistischen Perspektiven nachteilig entwickeln sollten. Durch unsere jahrelange Expertise im Bereich des Fern- und Onlinestudiums konnten wir uns bereits in den zurückliegenden Monaten schnell und vollwertig auf die Erfordernisse einstellen – und das hat uns auch in der Organisation des kommenden Wintersemesters entscheidend geholfen!“

Von Kerstin Schröder