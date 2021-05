Wismar

In wenigen Tagen, am 1. Juni, startet ein neues Forschungsprojekt in Millionen-Höhe. Es soll dabei helfen, die Arbeitsbedingungen für afrikanische Bauern südlich der Sahara nachhaltig zu verbessern – durch eine Steigerung der Produktivität, des Einkommens und der wirtschaftlichen Möglichkeiten. Ziel ist es, dass die Bauern gut für ihren Lebensunterhalt sorgen und ihre Betriebe mit Bio-Produkten weiterentwickeln können. Koordiniert wird das Projekt vom Robert-Schmidt-Institut der Hochschule Wismar. Es hat die Ausschreibung für die EU-Förderung in Höhe von neun Millionen Euro gewonnen.

Lieferkette verbessern

In den nächsten vier Jahren innovative, biobasierte Technologien mit passenden Geschäftsmodellen erforscht und erprobt werden. Sie sollen den Klimaverhältnissen standhalten und die existierenden afrikanischen Agrar- und Lebensmittelsysteme bzw. Lieferketten vor Ort nachhaltig verbessern.

Zentraler Bestandteil der Forschungsarbeiten ist SLECI, eine tonbasierte Mikrobewässerungstechnologie. Sie ist vom Institut für Polymer- und Produktionstechnologien, einem An-Institut der Hochschule Wismar, entwickelt worden. Zudem wirkt die Hochschule im Projekt als Wissenstransferpartner für Szenarien der Verfahrenstechnik, bei der Entwicklung von Geschäftsmodellen sowie der Erstellung von Ausbildungskonzepten und Trainingsmaterialien mit.

21 Partner beteiligt

Offizieller Name des Projektes ist DIVAGRI (Revenue diversification pathways in Africa through bio-based and circular agricultural innovations). Beteiligt sind insgesamt 21 Partner aus den Bereichen Agrarwissenschaften, Ingenieurwesen, biobasierte Technologien, Lebensmittelsysteme, zirkuläre Bioökonomie, Unternehmensentwicklung und Bildung. Sie kommen aus fünf afrikanischen (Botswana, Ghana, Mosambik, Namibia und Südafrika) sowie sechs europäischen Ländern (Bulgarien, Deutschland, Österreich, Spanien, Türkei und Nordmakedonien).

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Kerstin Baldauf und Kerstin Schröder