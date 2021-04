Wismar: Hochschule will Studienabbrechern Perspektiven bieten

Wismar

Neue Perspektiven für Studienabbrecher – die sollen durch das Projekt „Kompass MV: Richtungswechsel mit Rückenwind“ geschaffen werden. Ziel ist es, die Menschen in der Region zu halten. Wie das gelingen kann, soll in den kommenden Monaten erarbeitet werden. Mit dabei sind die Hochschule Wismar, der Lehrstuhl Wirtschafts- und Gründungspädagogik der Universität Rostock und der Unternehmerverband Norddeutschland Mecklenburg Schwerin. Sie laden heute zur Online-Auftaktveranstaltung ein.

Rund 50 Interessierte aus Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Institutionen, Vereine und Firmen sind angemeldet, um sich über den aktuellen Stand der Serviceangebote rund um das Thema „Studienzweifel, -wechsel oder -abbruch“ zu informieren. Die Themen werden aus wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und politischer Sicht beleuchtet.

27 Prozent Studienabbrecher in Bachelor-Studiengängen

Statistischen Daten ist zu entnehmen, dass 2018 die Studienabbruchquote an Hochschulen in Deutschland bei den Bachelor-Studiengängen bei 27 Prozent sowie bei den Masterstudiengängen bei 17 Prozent lag. „Kompass M-V“ ist ein durch Mittel des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördertes Verbundprojekt. Es läuft bis zum 31. Dezember 2023.

Studienabbrechern und -zweiflern sollen zum einen mögliche Perspektiven im Land aufgezeigt und regionale Beratungsangebote vermittelt werden, welche sie bei der Suche nach einer neuen Perspektive unterstützen können. Zu diesem Zweck wird eine zentrale digitale Anlaufstelle für Studienabbrechende und Studienzweifelnde in Form einer so genannten Landing Page, also einer speziellen Webseite aufgebaut.

Konzepte werden erstellt

Durch den Aufbau von regionalen Netzwerken über Wismar und Rostock hinaus an allen Hochschulstandorten in Mecklenburg-Vorpommern soll die Zusammenarbeit unter den Akteuren verbessert und weiter ausgebaut werden. Zusätzlich werden für die Beratungsakteure und das wissenschaftliche Lehrpersonal Schulungen angeboten, die spezielle Themen der Beratung von Studienabbrechenden thematisieren. Hierzu werden zunächst die Wünsche und Bedarfe der Akteure abgefragt, um passgenaue Konzepte erstellen zu können.

Weitere Informationen zum speziellen Serviceangebot der Hochschule Wismar werden auf der Webseite www.hs-wismar.de/studienzweifel bereitgestellt.

