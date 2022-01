Wismar: Holzdiebe geraten mit Autoanhänger ins Schleudern

Karow

Im Gewerbegebiet in Karow haben sich am Dienstagabend gegen 20 Uhr zwei Personen gewaltsam Zutritt auf das Gelände eines Holzhandels verschafft und dort Balken auf einen Anhänger geladen. Dabei sind sie von Zeugen beobachtet worden, die darüber die Polizei informierten. Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, waren die Diebe bereits auf und davon. Doch weit kamen sie nicht. Auf der Bundesstraße 106 in Fahrtrichtung Groß Stieten wurde ihr Fahrzeug, ein Mercedes Vito, entdeckt. Als die Polizisten das Blaulicht einschalteten, drückten die Diebe aufs Gaspedal. Der beladene Anhänger geriet daraufhin ins Schleudern und kippte nach wenigen hundert Metern auf die Seite. Der 43-jährige Mann am Steuer und sein 27-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Der am Fahrzeuggespann entstandene Schaden wird auf 10 500 Euro geschätzt.

Im Fahrzeug wurden Einbruchswerkzeug sowie das Diebesgut im Wert von circa 800 Euro sicher gestellt. Die beiden Männer müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ist der 43-Jährige aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen worden, der 27-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schwerin vorläufig festgenommen. Er soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

Von OZ