Für alle, die am Wochenende keine Zeit hatten, zum Hotelflohmarkt in der Wismarer Altstadt zu gehen, oder denen die Warteschlange zu lang war, gibt es eine gute Nachricht: Die Türen im Hotel „Alter Speicher“ werden in dieser Woche weiter öffnen. Von Montag bis Freitag von 12 bis 17 Uhr jeweils ist geöffnet. Auch einige Gastronomen haben sich angemeldet: Teller, Gläser und Co. braucht man immer in der Branche.

Sara Singelmann und Emil Martens verlassen schwer bepackt das Haus in der Bohrstraße. Sie gehören zu den ersten, die am Samstag gleich früh morgens vor dem Eingang standen. Halb Neun waren die ersten da, viertel vor Neun standen die Menschen bis zur Kurve. Was für ein Andrang!

Großer Ausverkauf

Hotelchefin Svenja Preuss hat zum großen Ausverkauf geladen. In den Räumen stapeln sich Teller in den verschiedensten Ausführungen, Tassen, Suppenteller, Besteck, Gläser, Weinkühler, Küchenzubehör, Kleinelektronik und mehr.

Die Treppe zum Obergeschoss, wo es sonst zu den Hotelzimmern geht, steht voller Klopapier. Vor zwei Jahren, zu Beginn der Corona-Pandemie, wäre alleine das ein Grund gewesen, lange anzustehen.

Zur Galerie Was für eine Masse an Zeugs! Auch in dieser Woche lädt Svenja Preuss noch zum Hotelflohmarkt in die Bohrstraße, das Angebot schwindet natürlich mit jedem Tag.

Im Obergeschoss des Restaurants stapeln sich alle mögliche Deko, die so in einem Hotelbetrieb anfällt: Tischdecken, Blumengestecke, Trockenfloristik, Maritimes bis hin zu Kostümen und thematischer Deko – eine schiere Masse an Kleinzeugs bin hin zu größeren Dingen wie Fernseher, Lattenroste und neuer Matratzen.

Auflagen vom Gesundheitsamt

All das muss raus. Svenja Preuss hat ihr Familienhotel verkauft, der neue Eigentümer braucht Baufreiheit. „Mit so einem Andrang haben wir nicht gerechnet!“, kommentiert Svenja Preuss am Sonntag Vormittag. Auch da kommen die Interessenten und Neugierigen, aber kein Vergleich zu Samstag. „Wir schätzen, dass alleine am Samstag 2000 Menschen hier waren“, so die Hotelchefin. Alle natürlich mit 2G-Nachweis, Maske und so viel Abstand wie möglich.

„Bis 14 Uhr war wirklich die ganze Zeit so eine lange Schlange draußen“, erzählt Svenja Preuss. Sie muss immer wieder laut werden: „Achten Sie auf den Mindestabstand! Sonst ist diese Veranstaltung gleich vorbei!“ Ein Kollegen im Eingangsbereich kontrolliert. Einlass ist nur für Geimpfte oder Genesene. „Wir haben Auflagen vom Gesundheitsamt bekommen“, erklärt Svenja Preuss. Unter anderem, wie viele Leute sie zeitgleich rein lassen darf. Deswegen die lange Schlange.

Noch vieles da

Und haben die Leute denn auch gekauft oder waren es nur „Seeleute“? „Es ging auch sehr viel weg, aber es ist ja noch so viel da! Wir haben dann erstmal alles, was vorher noch unter den Tischen stand, nach oben geräumt!“

Eine gr0ße Logistik. Die Interessenten bekommen Kisten, in denen sie ihre Schätze stapeln können. In jedem Raum gibt es helfende Mitarbeiter und die Möglichkeit, zu bezahlen. Was bezahlt ist, bekommt einen Aufkleber.

Emil Martens freute sich, er hat Bierkrüge aus Steinzeug preiswert erstanden. „Das beste, um im Sommer das Bier schön kühl zu halten“, so sein Tipp. Das Paar ist ganz ohne Vorstellungen zu dieser besonderen Aktion gegangen. „Wir wollten uns erst einmal einen Überblick verschaffen, was es alles gibt“, erzählt Sara Singelmann. Sie waren erstaunt über die Masse. Ein paar Andenken haben sie sich mitgenommen: Handtücher und Badvorleger mit dem Hotellogo. „Alles Neuware!“

Dazu Wein, Qualitätswein für 4 Euro die Flasche. „Wir haben erstmal eine Flasche mitgenommen. Die probieren wir heute Abend. Wenn der Wein gut ist, kommen wir noch mal wieder und kaufen mehr!“, lachte Emil Martens.

Freude und Wehmut

Simone Buuck aus Wismar und Melanie Block aus der Nähe von Schwerin gehörten auch zu den ersten, die anstanden und rein durften. Gerade die Deko hat es ihnen angetan: zwei Segelschiffe aus Holz haben sie ergattert, dazu Gläser und Tischdecken beispielsweise. „Das ist schon interessant, was es hier alles gibt, aber auch sehr traurig!“, kommentierte Melanie Block. „Ich hatte hier zum Abitur mein Familienessen!“

