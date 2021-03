Wismar

Sie protestieren weiter: Nachdem Wismarer Einzelhändler und Gastronomen bereits am vergangenen Freitag vor dem MV-Gipfel in Schwerin eine Öffnungsperspektive für ihre Branchen gefordert haben, ist nun eine Aktion auf dem Marktplatz der Hansestadt geplant. Initiator ist die FDP Wismar. Unter dem Motto „Tür auf! Öffnungsperspektive für Handel und Gastronomie“ wollen Vertreter der Branchen am Mittwoch, dem 10. März, ihre derzeitige Situation aufmerksam machen.

Die sieht zurzeit so aus: Cafés oder Restaurants dürfen weiterhin nur außer Haus verkaufen oder ihre Waren ausliefern. Für die Hotellerie gibt es nach der Bund-Länder-Konferenz gibt es noch keinen Termin für einen Neustart. In dem vorgelegten Stufenplan ist zumindest die Außengastronomie als Öffnungsschritt vorgesehen, allerdings frühestens in einigen Wochen – ein genaues Datum gibt es nicht.

Kritik von der FDP

René Domke, Fraktionschef der FDP Quelle: Heiko Hoffmann

„Es ist nicht mehr vermittelbar, dass bestimmte Branchen seit Monaten keine Einnahmen mehr erzielen können, abhängig werden von staatlichen Leistungen und keine Perspektiven bekommen. Zudem warten noch heute Unternehmen auf die Novemberhilfen“, erklärt René Domke von der FDP.

„Händler, Gastronomen, Handwerker und weitere Unternehmerinnen und Unternehmer wollen das, was sie am besten können, sie wollen wirtschaften, sie wollen Waren und Dienstleistungen anbieten und nicht auf staatliche Almosen angewiesen sein.“

Demo am Vormittag

Auch beim Einkaufen gibt es weiter Einschränkungen. Da der Corona-Inzidenzwert in Nordwestmecklenburg bei mehr als 100 liegt, ist Shopping in den Geschäften seit Montag zwar wieder erlaubt, aber nur mit vorheriger Anmeldung. Kunden müssen vorab telefonisch oder digital einen Termin ausmachen, wann sie in das Geschäft kommen können.

Mehrere Wirtschaftsvertreter aus Mecklenburg-Vorpommern haben dieses Modell bereits als schwierig umzusetzen eingestuft. Für René Domke ist es nicht mehr zeitgemäß, allein auf die 7-Tage-Inzidenz abzustellen, wenn es um Öffnung oder Schließung geht. „Inzwischen müssen Impffortschritt, Teststrategien und auch die Situation der Krankenhäuser in die Beurteilung einbezogen werden“, betont er.

In Wismar möchten die Händler und Gastronomen von 11 bis 12 Uhr auf dem Marktplatz unter den Linden auch über mögliche Lösungsansätze diskutieren. Denn viele Unternehmer stehen wegen des monatelangen Lockdowns durch die Corona-Pandemie vor dem finanziellen Kollaps. Auch Handwerker und Betreiber von Fitnessstudios wollen dabei sein.

Von Kerstin Schröder