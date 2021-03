Wismar

Für Elke Ackermann und Michael Thöne stand fest: Ihr neues Zuhause soll eine Photovoltaikanlage haben. „Wir wollen autark von den Stromanbietern sein“, sagt die 67-Jährige. „Das schaffen wir zwar nicht ganz, aber größtenteils decken wir unseren Energiebedarf aus selbstproduziertem Strom.“ Das Paar hat eine Sechs-Kilowatt-Anlage auf dem Dach. An den warmen Tagen der vergangenen Woche schaffte sie eine Leistung von 5,7 Kilowatt.

Optimale Dachausrichtung wichtig

Ihr reetgedecktes Eigenheim in Fischkaten war im heißen Sommer 2018 abgebrannt. Den Neubau ließen die Wahl-Wismarer mit Dachsteinen decken. „Eine Dachhälfte befindet sich mit Südwestausrichtung in optimaler Lage für eine Solaranlage“, erklärt Michael Thöne. Der gebürtige Nordrhein-Westfale hat bereits Erfahrungen mit Photovoltaik gemacht, als er vor mehr als zehn Jahren auf das Hallendach seiner Firma Solarmodule montieren ließ. „Das hat mich überzeugt. Seinerzeit fiel die Entscheidung, diese Technik auch privat nutzen zu wollen“, erzählt der 68-Jährige.

Ungenutzte Energie wird ins Stromnetz eingespeist

Auf das Dach des eigenen Heims wurden 22 Solarmodule montiert. Sie wandeln die Sonnenenergie in elektrische Energie um. Die wird in einer Batterie gespeichert. „Wir nutzen den Strom für unsere Wärmepumpenheizung, vorher hatten wir eine Ölheizung“, berichtet Elke Ackermann, die aus Rostock stammt. Außerdem werden vom eigenen Strom sämtliche elektrische Geräte, Lichtquellen in Haus und Garten sowie ein Fahrstuhl betrieben. „Mit dem haben wir fürs Alter vorgesorgt“, sagt Michael Thöne.

„Energie, die wir nicht selbst verbrauchen, wird ins Netz der Stadtwerke Wismar eingespeist.“ Dafür würden sie rund zwölf Cent pro Kilowattstunde erhalten. Aber darum gehe es ihnen gar nicht. Denn andererseits müssten sie auch Strom dazukaufen, wenn der eigene nicht reicht. Im Winter etwa, dann produziert die Anlage zwar auch, aber nicht genug.

„Insgesamt ist es eine wunderbare Sache“, sind sich die beiden einig. Sie hätten zwar etwa 15 000 Euro in die Solaranlage und den Neun-Kilowatt-Speicher investiert. „Aber die Ersparnis ist jetzt schon ziemlich hoch, weil wir nicht viel von dem teuren Strom des Anbieters dazukaufen müssen.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anschaffungskosten amortisieren sich erst nach Jahren

Nach Angaben von Arian Freytag von der Verbraucherzentrale Rostock würden sich die Anschaffungskosten nach zwölf bis 15 Jahren amortisieren. Eine Photovoltaikanlage habe eine Lebensdauer von 20 bis 25 Jahren. Nach Angaben des Leiters Bauen/Wohnen/Energie könnten Nutzer, die eine gut dimensionierte Solaranlage haben, ein Drittel ihres Strombedarfs produzieren. Haben sie außerdem einen entsprechend dimensionierten Speicher, dann können sie sogar zwei Drittel erreichen. „Ganz autark zu sein, schafft man nicht.“ Ob sich das rechnet, weil der Speicher viel Geld kostet, sei eine andere Sache.

Unabhängige Energieberater machen den Check

Häuslebauer oder Eigenheimbesitzer, die eine Solaranlage auf ihrem Dach installieren möchten, können sich bei der Verbraucherzentrale beraten lassen. Deren unabhängige Energieberater machen einen Eignungs-Check für Photovoltaik oder auch für Solarthermie (nur zur Warmwassergewinnung): Wie ist das Gebäude gebaut? Welche Ausrichtung hat die Dachfläche? Welche Neigung hat das Dach? Ist es tragfähig für eine PV-Anlage? Deren Größe richtet sich nach dem Strombedarf des Haushalts.

Bund fördert den Eignungs-Check

Die Energieberater, in der Region Wismar sind es Stephan Möller und Michael Kurzmann, kommen zu Interessenten nach Hause, so dass diese sämtliche Fragen klären können. Im Rahmen des Energieprojekts der Verbraucherzentralen kostet der Eignungs-Check 312 Euro und wird vom Bund gefördert, so dass der Eigenanteil für Verbraucher 30 Euro beträgt. Termine vergibt die Verbraucherzentrale unter 0381-2087050 oder deutschlandweit unter 0800 809 802 400.

Eine staatliche Förderung der Installation von Solaranlagen gibt es aktuell nicht. Aber die KfW-Bank biete zinsgünstige Kredite.

In Wismar sieben Prozent Zuwachs an Solaranlagen

In Wismar wurden laut Bundesnetzagentur im vergangenen Jahr 17 Photovoltaikanlagen neu installiert. Dies entspricht einem Zuwachs von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2018/19: plus fünf Prozent), wie eine Analyse des Solaranlagen-Preisvergleichs Selfmade Energy zeigt. Damit liegt das Wachstum in der Hansestadt über dem Durchschnittswert aller deutschen Städte (6,4%). Insgesamt seien aktuell 269 Solaranlagen auf den Dächern von Wismar installiert.

Diese Gründe nennen die Verbraucher

Das fortgesetzte Wachstum verdeutliche, dass immer mehr Hausbesitzer ihr Dach nutzen, um ihren eigenen Solarstrom zu erzeugen. In einer Umfrage unter den Nutzern von Selfmade Energy nannten die Käufer von PV-Anlagen den Wunsch nach mehr Klimaschutz (79%) sowie die Senkung der Stromkosten (64%) als die wichtigsten Gründe für die Anschaffung ihrer Solaranlage. 39 Prozent gaben an, dass sie mit ihrem selbst erzeugten Solarstrom ein Elektroauto auftanken wollen.

Von Haike Werfel