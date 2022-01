Wismar

Nach zwei größeren Impfaktionen für Fünf- bis Elfjährige in Wismar und Grevesmühlen ist die Nachfrage groß. Deshalb bietet nun auch der Impfstützpunkt des Landkreises im Haus 18 in der Hochschule Wismar (Phillip-Müller-Straße 14) weitere Termine speziell für die genannte Altersgruppe an. Bislang stehen der 29. Januar, der 19. Februar und der 12. März fest (an allen Tagen von 8 bis 12 Uhr). Ein Termin ist nicht nötig.

In Grevesmühlen sind im Luise-Reuter-Saal (Kirchplatz 5) ebenso Impfaktionen geplant: am 1. und 22. Februar sowie am 15. März jeweils in der Zeit von 16 bis 18 Uhr. Die Impfung erfolgt ausschließlich in Anwesenheit eines Sorgeberechtigten. Die werden gebeten, den Impfausweis des Kindes mitzubringen. Der Termin für die Zweitimpfung wird vor Ort mitgeteilt.

Von OZ