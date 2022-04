Wismar

Ende April verlässt der Impfstützpunkt Nordwestmecklenburg seinen Standort im Haus 18 auf dem Campus der Hochschule Wismar. Neuer Anlaufpunkt ab Mai ist das Kreisverwaltungsgebäude in der Rostocker Straße 76 in Wismar. Mit dem Umzug in die Verwaltung hält der Landkreis weiter eine Basis-Infrastruktur für Covid-Impfungen vor. So können im Bedarfsfall die Strukturen relativ schnell wieder hochgefahren werden.

Keine Anmeldung nötig

Die ersten Impfungen in der Rostocker Straße werden am 29. April in der Zeit von 14 bis 18 Uhr angeboten und dann folgend an jedem Freitag von 14 bis 18 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Impfungen werden ab 12 Jahren durchgeführt (unter 16 Jahren nur in Begleitung einer Erziehungsperson). Zum Einsatz kommen mRNA-Impfstoffe sowie der proteinbasierte Impfstoff.

„Auch wenn das Impfteam in einer Kernbesetzung weiter besteht, geht für uns mit dem Umzug eine sehr spannende Zeit zu Ende“, blickt Impfmanager Tom Brose auf die zurückliegenden anderthalb Jahre zurück. Seit Anfang 2021 seien durch das Stützpunktteam rund 131 000 Impfdosen verabreicht worden.

Dank an das Impfteam

„Im Impfteam haben eine ganze Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gezeigt was sie können. Vom großen Ansturm der Anfangszeit über die Organisation mobiler Impfeinsätze bis hin zu alltäglichen Problemen waren sie mit vollen Einsatz dabei“, dankt Landrat Tino Schomann allen Beteiligten.

