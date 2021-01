Wismar

Was muss ich vor einer Impfung gegen das Coronavirus beachten? Wie komme ich ins Impfzentrum nach Wismar und wie läuft der Aufenthalt dort überhaupt ab? Die OZ beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Coronaimpfung.

Wer wird wann geimpft?

In der ersten Impfrunde waren und sind noch immer die Bewohner von Pflegeheimen in Nordwestmecklenburg an der Reihe. Dazu zählt zum Beispiel aber auch medizinisches Personal. Inzwischen werden vom Land auch Briefe an die über 80-Jährigen verschickt, die in ihrem Zuhause leben. Denn das Land vergibt die Termine für das Impfen zentral. Die Senioren werden per Post informiert und müssen sich dann bei einer Telefonhotline melden. Dort bekommen sie dann Termine für die erste und zweite Impfung. Frühestens nach 21 Tagen und spätestens nach 42 Tagen sollte die zweite Impfung erfolgen, damit der Schutz wirksam ist.

Der Landkreis weist zudem darauf hin, dass die Nachfrage bei der Hotline des Landes sehr groß ist und mit Wartezeiten gerechnet werden muss.

Wann beginnt der reguläre Betrieb im Impfzentrum in Wismar ?

Für den Anfang der kommenden Woche wurde dem Landkreis vom Land eine Erhöhung der Liefermenge angekündigt: „Wir erwarten eine Lieferung von etwas mehr als 1000 Impfdosen mit der die zweite Impfrunde in den Alten- und Pflegeheimen beginnen kann – somit haben wir, wenn alles glatt läuft, also ab kommender Woche die ersten ,vollständig’ gegen Covid-19 geimpften Personen im Landkreis“, heißt es aus der Kreisverwaltung.

Außerdem erwartet der Landkreis eine zweite Lieferung, etwas unter 1000 Dosen, mit denen an zwei Tagen das Impfzentrum in Wismar betrieben werden kann.

Kann ich mich nur im Impfzentrum impfen lassen?

Nein. In Nordwestmecklenburg beteiligen sich auch Hausarztpraxen an den Corona-Schutzimpfungen. Damit nicht alle Nordwestmecklenburger lange Wege in die großen Impfzentren nach Wismar und Grevesmühlen fahren müssen, soll in acht Hausarztpraxen künftig geimpft werden: in der Praxis Sommerfeld in Schönberg, in der Praxis Lemke in Lützow, in der Praxis Lemke in Neukloster, in der Praxis in Neuburg, in der Praxis Forbig in Kalkhorst, in der Praxis Bremer in Bobitz, in der Praxis Ganssauge/Dagge in Lübstorf sowie in der Praxis Holzapfel/Tafazzoli in Carlow.

Die Gespräche zu den Praxisimpfungen mit dem Land laufen. Sobald es grünes Licht gibt, dass auch dafür Termine über die Landeshotline vergeben werden, und genügend Impfstoffe vorhanden sind, soll es losgehen. Geimpft wird dort aber nur an bestimmten Tagen.

Wo ist das Impfzentrum in Wismar und wie komme ich dort hin?

Das Impfzentrum des Landkreises Nordwestmecklenburg befindet sich in der geriatrischen Tagesklinik des Sana-Hanse-Klinikums – nur wenige Meter vom Krankenhaus entfernt in der Störtebekerstraße 2. Das Impfzentrum ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die Buslinien 330, 402, 1, 2 und 4 halten in der Nähe des Impfzentrums.

Wird es spezielle Shuttle-Busse zum Impfzentrum geben?

Das ist noch nicht ganz klar. Laut Kreisverwaltung werde an einer Lösung gearbeitet, um auch alle Impfwilligen, die selbst nicht mehr so mobil sind, zu den beiden Impfzentren bringen zu können. Es soll für alle eine Lösung geben. Der Landkreis Rostock bietet seinen Bürgern so etwas schon an: Dort fährt zum Beispiel ein kostenloser Bus-Shuttle vom Busbahnhof in Güstrow zum Impfzentrum am Flughafen Rostock-Laage.

Muss ich mich im eigenen Kreis impfen lassen oder kann ich auch in einen Nachbarkreis fahren?

Grundsätzlich soll die Impfung im eigenen Landkreis stattfinden. Dies habe mit der Planbarkeit der Verteilung der Impfdosen zu tun. „Eine leichte Durchlässigkeit“ sei in Einzelfällen aber möglich, heißt es dazu aus dem Gesundheitsministerium in Schwerin.

Was muss ich zum Impfen mitbringen?

Für die Impfung mit Termin sind mitzubringen: der Personalausweis oder ein anderer Lichtbildausweis, der Impfausweis – wenn vorhanden, die Chipkarte der Krankenkasse, die Einladung des Landes zum Termin, der ausgefüllte Aufklärungsbogen und der unterschriebene Anamnese- und Einwilligungsbogen. Aufklärungsbogen und Anamnese/Einwilligung stehen zum Download auf der Internetseite des Landkreises zur Verfügung.

Wie läuft der Aufenthalt ab?

Im Impfzentrum verläuft ein Vorgang über sechs Stationen: Bei der Anmeldung wird geprüft, ob tatsächlich ein Termin vorliegt. Im Wartebereich müssen dann Unterlagen ausgefüllt werden, ob Allergien oder Kreislaufprobleme vorliegen. Weiter geht es mit der Registrierung. Dort werden die Papiere noch mal geprüft und die Daten ins System des Robert-Koch-Instituts eingegeben sowie Impfpass oder -karte ausgefüllt. Im Impfzimmer werden noch offene Fragen mit dem Arzt geklärt und die Dosis verabreicht. Insgesamt stehen fünf dieser Zimmer zur Verfügung.

Danach geht es wieder in einen Wartebereich für etwa 15 Minuten – zur Beobachtung, falls Nebenwirkungen auftreten. Zum Schluss wird der Termin für die zweite Impfung festgehalten. Das ganze Prozedere erfolgt im Einbahnstraßen-System und dauert insgesamt etwa 40 Minuten.

Von Michaela Krohn