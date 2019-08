Wismar

Mit großem Geklingel geht es los. Mehr als 20 Radfahrer begleiten das sechsköpfige Tandem-Team der Mut-Tour von Wismar nach Dorf Mecklenburg. Ihr Anliegen: Über psychische Erkrankungen aufklären. Dafür legen Dietmar Reinberger, Tanja Kolbeck, Peter Kraus, Swantje Sagcob, Lina Kirsch und Mark Allmann von Montag bis Sonntag insgesamt 380 Kilometer mit dem Fahrrad zurück. Neugierige und Unterstützer können jederzeit mitradeln.

Zur Galerie Unterwegs mit der Mut-Tour

Mehr Aufklärung über die Krankheit Depression

Swantje Sagcob ist das erste Mal dabei. „Nach 60 Kilometer-Radtour waren wir gestern alle platt, als wir in Zierow ankamen“, erzählt die Oldenburgerin. Gegründet wurde die Mut-Tour 2012. „Wir versuchen gegen die Vorurteile über Depressionen anzukämpfen. Denn viele Betroffene schweigen, weil sie Angst haben, in der Gesellschaft benachteiligt zu werden“, erklärt Lina Kirsch, Gruppenleiterin der Tandem-Gruppe. Im Team sind alle an Depressionen erkrankt, dennoch kann jeder mitmachen. Die Betroffenen haben Spaß am Radeln und sprechen sehr offen über ihre Krankheit. Das ist das eigentliche Ziel. Die Radtouren sollen Freude bereiten und gleichzeitig viele Menschen aufklären. „Abends sitzen wir häufig zusammen und tauschen unsere Erfahrungen aus. Das hilft uns allen ungemein“, ergänzt Lina Kirsch.

Erste Anzeichen waren Erschöpfung und Hilflosigkeit

Nach Auskunft der Depressionshilfestiftung leiden im Laufe eines Jahres 5,3 Millionen Deutschen an Depressionen. Mehr als 100 000 Menschen sind in Mecklenburg-Vorpommern erkrankt. „Depression kann für die Betroffenen lebensbedrohlich werden, ist aber mit professioneller Hilfe gut heilbar. Doch viele Menschen wollen sich selbst nicht zugestehen, dass sie unter einer Depression leiden. Häufig kommt die Krankheit schleichend. Man will ja weiter funktionieren“, berichtet Swantje Sagcob. Ihre erste Depression-Diagnose hat sie 2006 bekommen. „Ich habe die Krankheit von mir weg geschoben und wollte es nicht wahr haben. Die ersten Anzeichen waren ein hoher Erschöpfungszustand, Hilflosigkeit und Ohnmachtsgefühle,“ sagt die Journalistin. Nachdem sie bei ihrem Hausarzt war, sei sie sechs Wochen lang in einer Klinik behandelt worden. „Ich hab alles gemacht, damit es mir wieder besser geht.“ Dann dachte sie, sie hätte die Depression erfolgreich bekämpft. Doch schleichend sei sie zurückgekehrt. Acht Jahre später leidet die Journalistin unter einer Schreibblockade. Private und berufliche Sorgen werden eine Qual.

Viel an der frischen Luft und körperliche Betätigungen

Wenn sie nun plötzliche Stimmungsschwankungen bekommt und sich das Gedanken-Hamsterrad wieder dreht, meditiert sie oder unterhält sich mit ihrer besten Freundin. „Das wichtigste für Betroffene ist, dass Menschen ihnen zuhören, dass sie da sind und dass sie ernst genommen werden.“ Swantje Sagcob verbringt ihre Zeit viel in der Natur mit Spaziergängen und betreibt Sport. Vor einiger Zeit hat die Journalistin angefangen Gedichte zuschreiben. Mittlerweile liegen bei ihr 200 selbstgeschriebene Reime. Ihr Plan ist es, damit ein Buch herauszubringen.

Wismarerin möchte wieder zurück ins Arbeitsleben

Jaqueline Schädel aus Wismar Quelle: Lena Isenberg

„Ich habe einen Flyer über die Tour gelesen und habe mich dazu durchringen können, mit zu radeln“, erzählt Jaqueline Schädel. Für sie hat sich die Tour gelohnt. Die Wismarerin ist seit zwei Jahren an Depression erkrankt und seitdem krank geschrieben. Wöchentlich besucht sie zwei Mal „Das Boot“ in Wismar. In kleinen Gruppen wird zusammen gekocht oder Sport betrieben. Das bietet ihr Stabilität und Gemeinschaft. „Die Gruppe mit den lieben Menschen, ist eine große Familie für mich.“ Gerne möchte sie wieder in die Arbeitswelt einsteigen. „Am liebsten möchte ich mit älteren Menschen arbeiten“, sagt sie mit einem Lächeln auf den Lippen. Nachdem das Tandem-Team in Dorf Mecklenburg verabschiedet worden ist, haben sich die mehr als 20 Gast-Radfahrer wieder auf den Rückweg nach Wismar gemacht. Mit lautem Klingeln ist die Gruppe dort wieder angekommen.

Hier finden Sie Hilfe: In Wismar: „Das Boot“ Wismar e.V. Verein zur Förderung seelischer Gesundheit und Integration / Lübsche Straße 44 / 23966 Wismar / Tel. 03841225670 und bei dem Sozialpsychiatrischer Dienst/ Hinter dem Rathaus 15/ 23966 Wismar / Tel. 0384130405324

Von Lena Isenberg