Wismar

Ihre Telefone standen auch gestern kaum still. Zahlreiche Anrufe und Nachrichten haben Gisela Schadwinkel und ihren Sohn Frank erreicht. Die frisch gekürten „Unternehmer des Jahres 2021 in Mecklenburg-Vorpommern“ freuen sich über die große Resonanz. „Man steht zwar auf der Bühne und nimmt die Auszeichnung entgegen, aber eigentlich merkt man erst später zu Hause, was passiert ist“, sagt Gisela Schadwinkel. Die beiden Inhaber der Wismarer „Seeperle“ mit Fischräucherei, dem Bistro „Kombüse“ und dem Restaurant „Oberdeck“ sind am Montag in Stralsund in der Kategorie „Unternehmerpersönlichkeit“ geehrt worden.

164 Vorschläge waren eingereicht

Träger des Unternehmerpreises MV sind das Wirtschaftsministerium, die Sparkassen im Land, die drei Industrie- und Handelskammern, die beiden Handwerkskammern sowie die Vereinigung der Unternehmensverbände MV. „Wir freuen uns besonders, dass die Entscheidung einstimmig war“, berichtet Frank Schadwinkel. 164 Vorschläge haben vorgelegen. Mit der Einladung zur Auszeichnungsgala hätten sie zwar „irgendeine Platzierung“ vermutet, aber niemals mit dem Gewinn gerechnet. „Wir machen doch eigentlich nur unseren Job“, sagt der 47-Jährige bescheiden.

Die "Seeperle" mit Fischräucherei und Bistro "Kombüse" im Parterre sowie dem Restaurant "Oberdeck" im Obergeschoss. Quelle: Haike Werfel

Und seine Mutter ergänzt: „Der Preis liegt auch an den Mitarbeitern. Wir fallen auf durch gute Produkte, die nur durch gute Mitarbeiter möglich sind.“ 35 Frauen und Männer beschäftigen die Schadwinkels. „Für uns ist die höchste Auszeichnung, wenn unsere Mitarbeiter immer mit guter Laune in die Firma kommen“, sagen sie. „Deshalb werden wir uns bei ihnen auch besonders bedanken. Sie gehören zur Auszeichnung dazu.“

So mancher rief den beiden Chefs gestern im Vorbeigehen einen „Herzlichen Glückwunsch“ zu, mehr war nicht drin. Denn das Geschäft fordert das Personal gerade enorm. In der „Kombüse“ stehen die Kunden Schlange, das Restaurant ist jeden Abend ausgebucht. „Von 50 Prozent im Lockdown ist es auf 120 Prozent gestiegen“, berichtet der Juniorchef. In der Pandemie, als die Touristen nicht ins Land kommen durften, hätten sie das erste Mal nach zwölf Jahren gemerkt, wie sehr die Einheimischen sie unterstützen.

Alle Mitarbeiter durch Corona-Krise gebracht

Trotz dieser schwierigen Situation haben die Geschäftsführer alle ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die Corona-Krise gebracht. „Klar, wir haben das Kurzarbeitergeld genutzt, aber den Arbeitgeberanteil hatten wir selbst zu tragen. Das wird meist außer Acht gelassen“, meint Frank Schadwinkel. „Die Mitarbeiter gehören zu uns wie das Haus“, bekräftigt seine Mutter. „90 Prozent gehören zum Stammpersonal. Manche Frauen und Männer sind seit mehr als zehn Jahren bei uns“, erzählt sie. „Wir wollen, dass sie uns 365 Tage im Jahr erhalten bleiben, deswegen werden sie auch anständig entlohnt und erhalten Sonn- und Feiertagszuschläge. Kritik wegen schlechter Bezahlung in der Gastronomie können wir nicht nachvollziehen.“

Für Gisela Schadwinkel gehöre die Personalführung dazu, wenn man eine Unternehmerpersönlichkeit ist. „Wir haben uns gefreut, als unsere Mitarbeiter uns nach dem Lockdown so begrüßt haben: Schön, dass wir unsere Chefs wiedersehen können.“

1990 den Grundstein fürs Unternehmen gelegt

Die heute 70-Jährige hat den Grundstein für das Unternehmen gelegt. Als gelernte Kauffrau in der Fischereigenossenschaft nahm sie 1990 ihr berufliches Schicksal in die Hand und machte sich selbstständig. Mit einem selbst gebauten Verkaufswagen zog Gisela Schadwinkel übers Land und bot geräucherten Fisch an. „In dieser Zeit habe ich die Menschen schätzen und lieben gelernt. Ich bin ja kein Verkaufstyp.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Jahr 1994 baute sie eine eigene Fischräucherei auf. Es waren zunächst 15 Mitarbeiter, die im Wismarer Alten Hafen vom Kutter „Minna von Friedrichskoog“ (Baujahr 1944) aus geräucherten Fisch anboten, mit einem Verkaufswagen über Land fuhren oder im Geschäft im alten Holzhafen den selbst verarbeiteten Fisch in vielen Varianten verkauften. Frank Schadwinkel ist als gelernter Kfz-Schlosser in die Branche „reingerutscht“. Er stieg 2007 als Geschäftsführer mit ins Unternehmen ein. Zwei Jahre später eröffneten Mutter und Sohn schließlich die „Seeperle“. Die Zahl ihrer Mitarbeiter stieg auf heute 35.

Im Lockdown neue Produkte kreiert

Den Lockdown haben sie genutzt, um mit ihnen gemeinsam – so betonen sie –neue Produkte zu kreieren, beispielsweise Graved Lachs, der im Wismarer Bierbrand (von der Mumme) eingelegt ist, oder Wok-Gerichte. Nicht-Fischesser können in der „Kombüse“ jetzt Currywurst oder Angus-Burger erhalten. „Der neue Lachs-Burger geht aber doppelt so gut“, erzählt Frank Schadwinkel und lacht. Im „Oberdeck“ wird den Gästen ein neues Gericht mit dreierlei Fisch angeboten. „Es wurde immer wieder danach gefragt, also haben wir’s auf die Speisekarte genommen“, sagt Gisela Schadwinkel. Ruhestand ist für sie noch kein Thema. „Ich habe das Unternehmen voller Freude gestaltet, ich brauche das Gefühl, wie es nach der Pandemie weiterlaufen kann.“

Sieht das lecker aus: frisch geräucherter Fisch im Bistro der "Seeperle". Quelle: Haike Werfel

Wirtschaftsminister verlieh Auszeichnung

Wirtschaftsminister Harry Glawe würdigte ihren Mut: „Gestartet als Einzelkämpferin, ist es ihr gelungen, ein Unternehmen aufzubauen, das heute als Produzent hochwertiger Fischprodukte eine gute Reputation hat.“ Das zeige auch die verliehene Auszeichnung zum Seafood Star 2020 als bestes Fisch-Gastro-Konzept der Fachzeitschrift Fischmagazin.

„Das ist branchenintern“, sagt Gisela Schadwinkel. Der Unternehmerpreis Mecklenburg-Vorpommern sei da schon die wichtigere Auszeichnung. „Das wurde uns bewusst, weil ja aus jeder Ecke des Landes Unternehmer vertreten waren“, begründet sie. Umso mehr freuten sich die beiden Wismarer, dass auch Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schomann der Auszeichnungsgala beigewohnt hat.

Von Haike Werfel