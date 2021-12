Wismar

2021 – ein Jahr voller Höhen und Tiefen. In zwei Teilen fasst die OZ für Sie, liebe Leser, die wichtigsten Dinge zusammen. Aufgeteilt ist der Rückblick in die Kategorien Bauen, Politik, Sport, Wirtschaft, Tourismus, Tierisches, Aus dem Polizeibericht, Menschen, Maritimes – und ja, auch um das Thema Corona kommen wir nicht herum. Wir starten mit den ersten fünf Kategorien. Viel Spaß beim Lesen!

Corona

Die Pandemie hat unser aller Leben bestimmt: Eltern, Kinder, Unternehmer, Angestellte – um nur einige zu nennen. Die Kinder-Uni startete 2021 mit einem Onlineformat, Schulen luden zu virtuellen Tagen der offenen Tür ein, Studenten schrieben Klausuren zu Hause, für hunderte Kinder im Landkreis fiel zunächst der Schwimmunterricht aus, Fitnesscenter standen aufgrund schwindender Mitgliedzahlen vor dem Aus, Verkäufer wurden von Maskenverweigerern angepöbelt, Geschäfte mussten im Lockdown schließen, danach war zeitweise nur ein Einkaufen mit Termin möglich. Proteste von Gastronomen, Hoteliers, Unternehmern und Menschen, die für die Corona-Politik kein Verständnis mehr zeigten, häuften sich – bis heute.

Am Abend des 27. Dezember zogen 320 Frauen, Männer und Kinder durch Wismars Innenstadt. Quelle: OZ

Am 12. Januar nahm das Impfzentrum in der Störtebekerstraße 2 seinen Betrieb auf. Rettungskräfte und Menschen über 80 Jahre wurden als Erste geimpft, die Termine für die Senioren zentral vom Land vergeben. Doch das klappte nicht immer reibungslos. So erzählte eine Wismarerin von mehr als 70 erfolglosen Anrufen bei der Impfhotline.

Am Ostermontag hatte es eine große Aktion im Impfzentrum gegeben. Hunderte Menschen standen stundenlang an. Es folgten weitere Aktionen – zum Beispiel auf Poel mit einem mobilen Impfteam (dort lag die Inzidenz zeitweise bei 970), auf der Werft, im Wismarer Rathaus und zuletzt sogar in der Nikolaikirche. Zudem war das mobile Impfteam in mehreren Gemeinden und Städten unterwegs.

Impfaktion am Ostermontag in Wismar: Schon vor der Öffnung bildete sich eine lange Menschenschlange. Quelle: Nicole Hollatz

Anstehen hieß es auch vor Testzentren. Negativtests waren heiß begehrte Ware, um es mit einem Augenzwinkern zu umschreiben. Erst recht nachdem die Landesregierung die 2G-plus-Regelung unter anderem für einen Besuch im Restaurant, im Schwimmbad, im Kino und zeitweise sogar auf dem Wismarer Weihnachtsmarkt eingeführt hatte. Das Spaßbad im Wonnemar und das Kino mussten nun sogar wieder gänzlich schließen – wie alle anderen Freizeiteinrichtungen im Landkreis.

In Wismar hatte es 2021 Corona-Ausbrüche mit weitreichenden Quarantänemaßnahmen gegeben: zum Beispiel im Wohnheim mit 190 Studenten in der Friedrich-Wolf-Straße, in der Asylbewerberunterkunft an der Haffburg mit mehr als 270 Bewohnern, in einem Ferienlager in Groß Stieten, das nach 30 Corona-Fällen vorzeitig abgebrochen werden musste, und an mehreren Schulen. Gerade das stieß bei Eltern auf Unverständnis, weil hunderte Kinder ohne Test über Ostern in Quarantäne gesteckt worden waren. Für Kritik sorgte auch ein Corona-Ausbruch im Pflegeheim am Friedenshof. Mitarbeiter erhoben schwere Vorwürfe. Unter anderem soll es nicht genügend Schutzausrüstung gegeben haben.

Vor beiden Studentenwohnheimen (hier Friedrich-Wolf-Straße 25) stehen im März Polizisten. Veranlasst hatte das der Kreis in Absprache mit dem Studentenwerk. Quelle: Jana Franke

Mit der Pandemie klagten viele Unternehmen über Engpässe – so zum Beispiel die Fahrradhändler: Keine Räder, Materialien zu Wucherpreisen und nicht zu erfüllende Kundenaufträge bestimmten ihren Alltag. Gastronomen hatten mit Personalnot zu kämpfen. Einige musste daraufhin sogar schließen.

Sport

Radeln, joggen, Spaziergänge – in Zeiten von Corona hielt sich vielleicht manch einer fitter als jemals zuvor. Der Gemeinschaftssport allerdings blieb auf der Strecke. Sieben Monate mussten Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf das gemeinsame Training verzichten. Im Juni durften sie wieder loslegen.

Einen Monat später sorgte ein anonymer Brief beim Polizeisportverein Wismar für Unruhe. Von Missgunst, Neid, Feigheit und persönlichen Animositäten war die Rede. Auch der Verdacht auf unsachgemäßen Umgang mit Beitrags- und Fördergeldern stand im Raum. Oskar Männer wollte daraufhin das Amt des Präsidenten nicht mehr bekleiden. Im Oktober wurde ein neues Präsidium gewählt – mit Lothar Birzer an der Spitze.

Die TSG Wismar beschäftigte sich hingegen mit der Aufarbeitung der Geschehnisse von 2019. Seinerzeit war der damalige Geschäftsstellenleiter fristlos gekündigt und ein neues Präsidium gewählt worden. Das Gerichtsverfahren um Christian Lander wegen schweren Betruges durch Unterschlagung von Spendengeldern und Sponsorengeldern läuft noch heute.

Zahlreiche Diskussionen hatte es zum Kurt-Bürger-Stadion gegeben. Die zentrale Frage: Soll es umbenannt werden? Die CDU und die FDP hatten die Debatte im August mit der Begründung angestoßen, dass niemand wisse, wer der Namensgeber überhaupt war. Die Bürgerschaft entschied im Oktober mehrheitlich: Alles bleibt beim Alten.

Das Kurt-Bürger-Stadion, das seit 2008 unter Denkmalschutz steht, ist Spielstätte des FC Anker Wismar. Durch das markante Eingangstor, das „Marathontor“, gibt es den „gerahmten“ Blick auf die Sportanlage mit der Haupttribüne und den Nebengebäuden. Quelle: Helmut Kuzina

Erst 2020 war der Kunstrasenplatz an der Bürgermeister-Haupt-Straße für Freizeitsportler geöffnet worden. Im November zog die Stadt die Reißleine. Wegen Vandalismus bleibt er nun nur dem Vereinssport vorbehalten.

Alles anders im Jahr 2021 – auch beim Schwedenlauf. Weil der coronabedingt nicht wie gewohnt stattfinden konnte, waren Laufbegeisterte aufgerufen, in Eigenregie zu joggen. Ziel waren 6580 Kilometer. Das entspricht zehnmal der Strecke von Wismar zur Partnerstadt Kalmar. Tatsächlich schafften 625 Läufer mehr als 8200 Kilometer.

Wahnsinn: 8247,16 Kilometer präsentieren (v. l.) Wismars stellvertretender Bürgermeister Michael Berkhahn, Kerstin Groth vom Kreissportbund, Wismars treuester Schwedenlauf-Teilnehmer, Werner König, und Susanne Peters-Meyer von der VR-Bank. Quelle: Jana Franke

Wirtschaft

Im Corona-Jahr wagten einige Wismarer den Schritt in die Selbstständigkeit. Dazu zählt zum Beispiel Vanessa Kersting mit ihrem digitalen Hofladen „MVLiebe“ – einem Lieferservice für regionale Lebensmittel. Dafür wurde sie sogar mit dem OZ-Existenzgründerpreis 2021 ausgezeichnet. Zwei neue Läden gibt es seit diesem Jahr in der Mecklenburger Straße: die Crêpe-Bude von Matthias von Schöning sowie in unmittelbarer Nachbarschaft den Bubble Tea-Laden „Pingo“ von Minh Thu Bui Thi und ihrem Mann Davood Ahmadi. Trotz Lockdown erfüllten sich auch die Eheleute Michelle und Hannes Behning ihren Traum vom eigenen Unternehmen: Sprotten-Hannes mit „Fisch und so“ an der Hafenspitze. Marco Woyd war ebenso mutig und expandierte nach großem Erfolg mit seinem „Ostseekaufmann“ in Blowatz. Einen zweiten Einkaufsladen gibt es seit Ende November in Neuburg. Henrik Mernitz hat sich mit seiner neuen Waschanlage „EasyCarWash“ in Dargetzow ein neues Standbein aufgebaut.

Vanessa Kersting hat mit ihrer „MVLiebe“ den Neustarter-Preis gewonnen. Quelle: Nicole Hollatz

Aber auch von Schließungen mussten wir berichten. Rossmann, das Reisebüro „Flugbörse“, „Tee und Meer“ und der Zoo-Shop kehrten dem Burgwallcenter in Wismar den Rücken. Das Poeler Piratenland gibt es ebenso nicht mehr. Die Einwohner von Neukloster müssen auf Getränkeland, die Postfiliale und den Baumarkt verzichten. Auch Kathy Gordon entschied sich, ihr Unternehmen aufzugeben: das beliebte Café „Frieda“ auf Poel. In Wismar gab die Postbank bekannt, dass die Filiale 2022 geschlossen wird. Wohin die Post zieht, ist noch ungewiss.

Die Postbank schließt im kommenden Jahr ihre Filiale in Wismar. Damit werden auch die Post- und Paketdienstleistungen vor Ort eingestellt. Quelle: Jana Franke

Eine positive Wendung gab es für die älteste Apotheke in Wismar. Im Januar berichtete die OZ, dass die Ratsapotheke schließt, da Inhaberin Ingrid Franck in den Ruhestand geht. Ein Nachfolger stand zwar bereit, doch die Konditionen des Vermieters stellten eine große Hürde dar. Der lenkte nach der Berichterstattung ein, die traditionsreiche Apotheke wird weitergeführt.

Die Ratsapotheke in Wismar Quelle: Haike Werfel

Große Freude auch am Friedenshof. Dort öffnete im April ein Penny-Markt. Weniger gute Nachrichten gab es aus dem Sana-Klinikum. Der Konzern gab bekannt, 50 Angestellten der Tochtergesellschaft Sana DGS pro.service zu kündigen. Dazu gehören unter anderem der Hol- und Bringdienst, der Patientenbegleitdienst, Info/Pforte, Wäscheservice und Archiv.

Tourismus

Der Campingplatz in Boiensdorf sorgte monatelang für Schlagzeilen. Die Gemeinde suchte einen neuen Pächter und die Dauercamper mussten das Areal verlassen. Das Interesse nach der Ausschreibung war groß. Den Zuschlag erhielt Christoph Niemann. Der Rostocker bereitet den Platz nun auf die neue Saison vor.

Das 8,7 Hektar große Areal auf dem Boiensdorfer Werder mit dem bisherigen Campingplatz Quelle: privat

Einen furiosen Start legte das neue Ferienresort „Bades Huk“ in Hohen Wieschendorf hin. Von den 77 Ein- bis Dreizimmerappartements sind 90 Prozent verkauft. Der geschäftsführende Gesellschafter der Firma Clavis International, Hamid Farahmand, ist „topzufrieden“ mit der ersten Saison. Zur Ferienanlage gehört auch die 18-Loch-Golfanlage. Seit August ist sie bespielbar.

Erste Gäste sind auch an Wismars Hafenspitze empfangen worden. Viele der 39 Ferienwohnungen bieten einen Blick auf die Ostsee. Gleich in der Nähe in der Stockholmer Straße ist im Juni das Abfertigungsgebäude für Kreuzfahrtschiffe eingeweiht worden. Investiert wurden 1,6 Millionen Euro, das Wirtschaftsministerium unterstützte den Bau mit 1,4 Millionen Euro.

Ein Gewinn für Bad Kleinen ist die neue Tourismuszentrale. Jahrelang hatte es Bestrebungen gegeben, sie vor Ort anzusiedeln. Im Juni wurde daraus im alten Postamt Wirklichkeit.

Die Tourist-Information hat ihren Sitz seit diesem Jahr in Bad Kleinen. Zuvor war sie 24 Jahre lang in Hohen Viecheln zu finden. Quelle: Jana Franke

Ungewöhnliche Ferienunterkünfte hat Beckerwitz auf dem Gelände einer ehemaligen Jugendherberge. Die sechs verrückten Häuser in der Form von Bienenwaben sind im Juli wiederbelebt worden. Vier Jahre lang standen sie leer, bevor ein privater Investor aus Schwerin das Gelände im Frühjahr kaufte. Unglücklicher lief es für die Jugendherbergen im Land. Sie haben mit Millionenverlusten zu kämpfen, auch in Wismar.

Frieda (5) ist mit Mama, Oma, Opa, Bruder und Schwester nach Beckerwitz gekommen und findet es super, in den ungewöhnlichen Wabenhäusern zu schlafen. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Eine überraschende Nachricht veröffentlichte die OZ zum Ende des Jahres: Svenja Preuss trennt sich vom Hotel „Alter Speicher“. Es war 28 Jahre in Familienbesitz.

Maritimes

Das Corona-Jahr 2021 macht auch den MV Werften zu schaffen. Rund 2800 Arbeitsplätze sind durch die Krise der Werften in Wismar, Rostock und Stralsund in Gefahr. Finanziell angeschlagen, benötigt das Unternehmen staatliche Unterstützung, um die Notlage zu überstehen und weiter am Markt zu bleiben, titelte die OZ im Februar. Das Warten auf eine Entscheidung vom Bund zehrte auch in Wismar an den Nerven. Im August gab es sogar ein persönliches Gespräch zwischen MV-Werften-Betriebsrätin Ines Scheel und Bundeskanzler Olaf Scholz, der seinerzeit in Wismar Wahlkampf betrieb. Bis Anfang der Woche gab es noch keine Einigung, um die Insolvenz der MV Werften abzuwenden.

Ines Scheel (l.), Betriebsrätin von MV Werften, mit Henning Großkreuz von der Gewerkschaft IG Metall und dem SPD-Landtagsabgeordneten Tilo Gundlack am Tisch mit dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (r.) Quelle: MV Werften

Einen Stillstand gibt es auch hinsichtlich des Wohnschiffes „Superstar Libra“, auf dem externe Werftarbeiter untergebracht waren. Eigentlich sollte es Anfang November zum Verschrotten gebracht werden. Doch der Abtransport wurde verschoben. Einen neuen Termin gibt es noch nicht.

Die Superstar Libra vor der Dockhalle der Werft Quelle: Heiko Hoffmann

Für Aufsehen sorgte auch ein aufwendiger Einsatz vor dem Phantechnikum: Mit dessen Eröffnung im Jahr 2012 war der 38,7 Tonnen schwere bronzene Schiffspropeller vor dem Museum der Hingucker schlechthin. Im Oktober wurde er demontiert und zum Einschmelzen nach Waren gebracht.

Und plötzlich schweben 38,7 Tonnen Bronze durch die Luft. Quelle: Jana Franke

Von Jana Franke