Wismar

Frank Molzow ist der neue Vorsitzende des Kreisverbandes der Gartenfreunde der Hansestadt Wismar e.V. Jahrelang war er Vize und hat vor wenigen Tagen Rolf Naumann abgelöst. Der wurde für seine langjährigen Verdienste – 15 Jahre im Vorstand, 13 Jahre Vorsitzender – als Ehrenmitglied ausgezeichnet. Nun sind mit Sabine Ahrend, Gunda Bischof, Erwin Maschke und Michael Trinks vier neue Gesichter im Vorstand. Otfried Frank, Lutz Krüger, Jens Massow und eben Frank Molzow haben sich vorher schon im Kreisverband engagiert.

Leerstand bekämpfen

„Wichtigste Aufgabe des neuen Vorstands wird es sein, zu helfen, etwas gegen den Leerstand in einigen Gartenvereinen zu tun“, berichtet Frank Molzow. Beispielsweise die Anlage „Am Torney“. „50 Prozent Leerstand. Das heißt theoretisch, dass jeder, der dort einen Garten hat, auch einen leer stehenden Garten mit pflegen muss“, erklärt Frank Molzow.

Etwas, was nicht leistbar ist. Nicht auf Dauer. Und umso länger eine Parzelle leer steht, umso schwieriger ist es, neue Pächter zu finden. Insbesondere bei so einem Überangebot. Auch finanziell ist ein großer Leerstand ein großes Problem für so einen Kleingartenverein – die Kosten müssen auf weniger Pächter umgelegt werden. Bei der Vermittlung soll im kommenden Jahr eine neu aufgelegte, moderne und ansehnliche Webseite des Kreisverbandes helfen, inklusive einer Übersicht, wo Kleingärten frei wären.

Alles eine Frage der Lage

Anders in der Kleingartenanlage „Seeblick“. Dort frei werdende Gärten gehen weg wie „heiße Semmeln“. „Wenn da ein Pächter aufhört, stehen schon zwei Interessenten da“, beschreibt Frank Molzow die Gartenanlage mit Ostseenähe. Dort lockt die Ostsee.

Auch auf der sehr schön gestalteten Webseite der Gartenvereinigung Hufe Mecklenburger Tor Wismar e.V. mit fünf Kleingartenanlagen und insgesamt 504 Gärten ploppt gleich der Hinweis auf – keine Gärten frei. Genauso in der Kleingartenanlage „Hinter dem Mühlenteich“. „Alles eine Frage der Lage“, weiß Frank Molzow.

Trend Kleingarten

Aber auch so zieht es die Menschen wieder in den Kleingarten. „Es kommen viele jüngere Pächter und das ist gut und wichtig!“ Mit einer guten Durchmischung im Verein können die älteren Gartenfreunde den jüngeren mit Ratschlägen und Saatkartoffeln beispielsweise den Start Richtung Obst- und Gemüseanbau erleichtern. Und die Jüngeren können dort beim Nachbarn mit anpacken, wo der nicht mehr kann.

Eigenes Gemüse für den Nachwuchs, Obst zum Naschen, die Kartoffeln, die selbst gezogen und geerntet viel besser schmecken als gekauft. „Viele, die hergezogen sind oder auf der Werft nun anfangen zu arbeiten, haben sich gleich einen Garten geholt“, weiß Frank Molzow. Aber es gibt auch die aus anderen Bundesländern, die mit einem kleinen Gartenhäuschen an der Ostsee auf einen preiswerten Urlaub hoffen. Regelmäßig kommen Anrufe aus Hamburg oder Berlin.

Urlaubsgarten vs. Gartenurlaub

„Da sind die Vereine aufgefordert, richtig aufzupassen. Es geht um die Gemeinnützigkeit“, so Molzow. Denn wenn die Kleingartenfläche umgewidmet wird zum Erholungsgebiet, sind ganz andere Pachtzahlungen zu entrichten. „Dann sind wir bei durchschnittlich 25 Euro pro Quadratmeter.“ Zum Vergleich: Jetzt sind es sieben Cent pro Jahr und Quadratmeter. Heißt, erst Gartenarbeit – und zwar so, dass der Garten das ganze Jahr über gepflegt und gehegt wird –, dann die Erholung. Und auch die Flächenaufteilung ist geregelt: Mindestens ein Drittel der Gartenfläche muss dem Anbau von Obst und Gemüse dienen.

Oder, um es mit Paragraf 1 des Bundeskleingartengesetzes zu beschreiben: „Ein Kleingarten ist ein Garten, der dem Nutzer (Kleingärtner) zur nichterwerbsmäßigen gärtnerischen Nutzung, insbesondere zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf, und zur Erholung dient (kleingärtnerische Nutzung).“ Frank Molzow: „Manche Vereine sehen das nicht so eng, aber das ist gefährlich.“

Mehr als 5000 Kleingärten in der Region Im Kreisverband sind 42 Vereine organisiert, davon befinden sich elf außerhalb der Tore Wismars – früher waren es 14. Eine der Aufgaben des Kreisverbandes ist es, zwischen Verpächtern und Pächtern, also den Vereinen, zu vermitteln und so für Rechtssicherheit zu sorgen. Insgesamt geht es um gut 4900 verpachtete Gärten, dazu um die 500 Gärten, die auf einen neuen Pächter warten. Wer Interesse an einem Garten hat, kann jetzt schon Kontakt mit den Verband oder den einzelnen Vereinen aufnehmen. Allerdings werden Gärten erst im Frühjahr geschätzt und dann neu verpachtet, wenn die Fachleute sehen können, welche Schätze im Boden schlummern.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Nicole Hollatz