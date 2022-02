Wismar: ​Johannes Plawan macht Ankersieg gegen Bentwisch perfekt

Wismar

Der FC Anker Wismar ist mit einem Sieg in die Rückrunde gestartet, denn gegen die Randrostocker aus Bentwisch gelang dem Team von Trainer Matthias Fink ein knapper, aber auch verdienter 1:0-Sieg.

„Das Spiel kann man als klassischen Arbeitssieg zusammenfassen. Aber gerade solche Spiele müssen wir für uns entscheiden. Die Partie war auf Grund des Windes und des Regens teilweise eine Lotterie. Bentwisch hat die Räume sehr eng gemacht, damit haben wir uns schwer getan. An unserem Spiel mit dem Ball müssen wir noch etwas arbeiten, aber es war wichtig, mit drei Pluspunkten zu starten. Daran müssen wir in den nächsten Spielen anknüpfen“, so Ankertrainer Matthias Fink.

Für Fink war es das richtige Geschenk für eine ereignisreiche Woche, denn am Montag wurde er Vater von Sohn Bento-Johannes, am Mittwoch feierte er seinen 30. Geburtstag.

Starker Bentwischer Torwart

Die Hausherren bestimmten in der Anfangsphase die Partie und hatten im Anschluss an einen Eckball zwei gute Möglichkeiten (3.). Danach verfehlten Paul Raffel (12. und Paul Baaske 14.) mit ihren Versuchen nur knapp das von Norman Köhlmann gut gehütete Gehäuse des FSV Bentwisch. Köhlmann stand zwischen 2004 und 2006 28 Mal im Kader des FC Anker Wismar.

Danach machte sich das Team von FSV-Trainer Tommy Bastian etwas frei und hatte durch Tim Pergande eine gute Möglichkeit (19.), fünf Minuten später verpasste Nicht Pergande auf der Torlinie die Eingabe von David Schubel. Das sollten aber die einzigen Einschussmöglichkeiten vor der Pause bleiben, doch auch die Hausherren konnten sich im Abschluss nicht belohnen.

Spitzenspiel am nächsten Sonnabend

Obwohl der FC Anker stürmisch aus der Pause kam, hatten die Gäste die erste klare Möglichkeit, denn nach Flanke von Nick Pergande setzte Philipp Berndt die Kugel per Kopf an den linken Pfosten.

Dann bestimmte die Ankercrew wieder die Partie und konnte in der 68. Minute durch Johannes Plawan in Führung gehen. Neuzugang Jonas Hurtig (71., und freistehend aus kürzester Entfernung, 90.+2.), der eingewechselte Patrick Nehls (86.) und Lucas Meyer, er traf in der 88. Minute das Außennetz, hätten das Ergebnis noch erhöhen können.

„Bentwisch hat aus einer starken Abwehr heraus agiert und uns so voll gefordert. Am Ende ist unser Sieg aber verdient. Jetzt gilt unser Augenmerk natürlich dem Spitzenspiel am nächsten Sonnabend in Pastow“, so Wismars sportlicher Leiter Danny Pommerenke.

Die Spielaufstellung der Mannschaften

Für den FC Anker gehen an den beiden nächsten Wochenenden die „Rostocker Wochen“ weiter. Am nächsten Sonnabend gastieren die Hansestädter beim Tabellenführer In Pastow, am darauffolgenden Freitag gastiert der FC Förderkader Rene Schneider auf dem Kunstrasenplatz.

Die Spielaufstellung: FC Anker Wismar mit: Seide – Ottenbreit, Bode, Ehlert, Baaske – Billep, Muhlack– L. Meyer (90.+2. Kujat), Plawan (72. Nevermann), Hurtig – Raffel(79. Nehls). Trainer: Matthias Fink.

FSV Bentwisch: Köhlmann – Schütt, Ziehmens (66. Rausch), Berndt, N. Pergande, Bergmann (81. Puskeiler), Rodeck, Pflugradt (78. Papenhagen), T. Pergande, Thedran, Schubel. Trainer: Tommy Bastian.

Von Bernhard Knothe