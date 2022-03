Wismar

Fröhliches Jugendleben und Kinderlachen hat das Team der Jugendherberge schon lange nicht mehr erlebt. Im Sommer 2020 waren die letzten Feriengäste im Haus. Dann blieben die Buchungen aufgrund von Lockdown und Homeschooling aus. Im vergangenen Jahr wollten nur wenige Gäste in dem großzügigen Areal Urlaub machen. Sie wurden auf andere Häuser des Jugendherbergsverbands MV umgelenkt.

„Umso mehr freuen wir uns jetzt, dass wir wieder loslegen können“, sagt Maja Smolka. Die 26-Jährige hat die Assistenz der Herbergsleitung übernommen. Die neun Beschäftigten haben in den vergangenen Tagen mächtig gewirbelt, die Zimmer gereinigt, die Fenster geputzt und die Außenanlage auf Vordermann gebracht. „Wir sind startklar für die Saison“, sagt die junge Frau. Am Montag wird sie die ersten Gäste begrüßen. Eine Schulklasse aus Thüringen hat einen fünftägigen Aufenthalt gebucht. Auch einzelne Reisende werden erwartet.

„Vorbuchungsstand grenzt an ein Wunder“

Rund 70 Prozent der Belegung in diesem Jahr stehe fest, informiert Miriam Gedrose, verantwortlich für die Unternehmenskommunikation beim Landesverband MV des Deutsches Jugendherbergswerk. Zum Teil haben die Gäste vor einem Jahr gebucht. Mit diesem Vorbuchungsstand reiche Wismar an die normalen Jahre heran. Mit den Spontanbuchungen, die noch hinzukommen, sei die Jugendherberge voll ausgelastet. „Nach dem Zusammenbruch in der Pandemie grenzt das fast an ein Wunder“, stellt Gedrose fest.

Sie erklärt es damit, dass Klassenfahrten und Jugendfreizeiten immer wieder verschoben wurden. Viele Lehrer wollen mit ihren Schülern nach Homeschooling und Wechselunterricht ins normale Leben zurück. Denn gerade bei Kindern und Jugendlichen hat Corona Spuren hinterlassen, wie Psychologen feststellen. „Sie freuen sich total, dass sie wieder fahren können und mal rauskommen, erzählen mir die Lehrer am Telefon“, sagt Maja Smolka. Auf einer Klassenfahrt wird die Gemeinschaft, die Motivation fürs Lernen gestärkt. Zudem gibt es viele Kinder, die kaum Teilhabe erleben. Ihnen werden von sozialen Trägern Ferienreisen überhaupt erst ermöglicht.

Diese Aktivitäten lieben Schulklassen

Während Klassenfahrten ab Ende April bis zu Beginn der Sommerferien Hoch-Zeit haben, ist Wismar auch im Winter und Frühjahr eine Reise wert. Auf dem Städtetrip können die Klassen Historisches erleben, Schiffsausflüge und Radtouren in die Umgebung oder zum Strand unternehmen. „Sehr beliebt sind Stadtrundgänge, der Besuch des Phantechnikums und ein Törn mit der Poeler Kogge“, weiß Maja Smolka, die in der Jugendherberge Wismar ihre Ausbildung zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit absolviert hat.

An der Rezeption: Als Assistenz der Herbergsleitung ist Maja Smolka Ansprechpartnerin für die Gäste. Quelle: Haike Werfel

Auch die teambildenden Aktivitäten wie Bogenschießen, Floßbau oder Outdoor-Kochen kommen bei den Mädchen und Jungen gut an. „Sie finden meistens auf unserem Gelände statt. Dafür engagieren wir einen externen Erlebnispädagogen“, informiert Maja Smolka. Sie verweist auch auf die gute Zusammenarbeit mit anderen Partnern in Wismar. „Wenn es von den Gästen gewünscht ist, stellen wir ein komplettes Programm für den Gruppenaufenthalt zusammen.“

Wismar steuern sehr viele Schulklassen an

40 Prozent aller Gäste in der Wismarer Herberge sind Schulklassen, das ist überdurchschnittlich viel, berichtet Miriam Gedrose. Weitere Jugendgruppen machen 30 Prozent aus. Nur noch in der kommenden Woche gilt laut Corona-Landesverordnung die 3G-Regel. Gäste müssen geimpft, genesen oder getestet sein. „Wir werden auch weiterhin unser etabliertes Hygienekonzept beibehalten“, kündigt Miriam Gedrose an, „und Schutzmaßnahmen wie Reinigen und Lüften durchführen, um Infektionsketten zu unterbinden.“ Zudem habe man bei den Gästen gute Erfahrungen gemacht. Die Klassen und Gruppen selbst würden einen Grundstock an Sicherheit behalten wollen. Bei zweimal verschobenen Fahrten habe das eine andere Relevanz.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer in der Wismarer Herberge im vergangenen Jahr Ferien machen wollte, aber nicht konnte, weil das Haus wegen zu geringer Belegung nicht geöffnet wurde, hat ein anderes Angebot bekommen. „Wir wollten, dass sich unsere Gäste aufgehoben fühlen, und haben auch Extrawünsche erfüllt. So bleiben sie uns treu“, schildert Miriam Gedrose.

Nur rund ein Drittel der Buchungen verzeichnete der Jugendherbergsverband MV im Corona-Jahr 2021. Weil die Saison erst im Juni begann, war es laut Gedrose noch schlimmer als 2020. Auch die Beschäftigten, so sie sich beruflich nicht anders orientierten, haben zum Teil in anderen Häusern und anderen Teams gearbeitet. Die Wismarer waren beispielsweise in Warnemünde eingesetzt. „Wir sind froh, dass wir nun hier wieder zusammen tätig sein können“, sagt Maja Smolka.

Von Haike Werfel