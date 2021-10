Wismar/Bad Münstereifel

„Es war sehr heftig!“, fängt Hanne Schröder an, von den vergangenen 14 Tagen in Bad Münstereifel zu erzählen. In der Stadt im Kreis Euskirchen im Süden des Landes Nordrhein-Westfalen wurden viele historische Häuser durch das Hochwasser Mitte Juli beschädigt, sind zum Teil unbewohnbar. „Vor allem sind alte Fachwerkkonstruktionen besonders von den Folgen des Hochwassers in Mitleidenschaft gezogen“, heißt es auf der Webseite der Stadt.

Gefache rausgedrückt

Genau dort haben die fünf Jugendlichen der Wismarer Jugendbauhütte angesetzt. 14 Tage lang waren sie mit ihren beiden Anleitern, den Handwerksmeistern Rainer Sandberg und Dirk Einbeck, vor Ort und haben mit angepackt und unzählige Quadratmeter Lehmwand wiederhergestellt. Zurück in Wismar erzählen sie von historischen, 300 oder 400 Jahre alten Häusern, in denen die Wassermassen einfach alle Gefache rausgedrückt haben. „Man konnte durch die Häuser durch gucken. Die standen nur noch durch das Fachwerk“, erzählt Anne Pfotenhauer (18).

Die 14 Tage haben tiefe Eindrücke bei den 18-, 19- und 20-Jährigen hinterlassen. Die Jugendlichen kannten zwar die Bilder aus den Medien, aber die Situation, die Menschen und die tatsächlichen Schäden, die das Hochwasser angerichtet hat, live zu erleben, war intensiv und prägend. „Und das Hochwasser ist drei Monate her. Solche Bilder kennt man sonst nur aus Kriegsgebieten“, erzählt Hanne Schröder (18) weiter. „Das hat einem richtig erschlagen.“ Dabei waren viele Schuttberge schon aufgeräumt, die Aufbauarbeiten sind im Gange. „Die Straßen waren befahrbar dank Aufschüttung mit Schotter, vorher waren die einfach weggespült!“

Mobile Jugendbauhütte

Wie es direkt nach dem Hochwasser gewesen sein muss für die Menschen – teils ohne grundlegende Versorgung wie Strom, Wasser und Abwasser oder Telefon und Internet – ist für Außenstehende kaum erahnbar. Die Wismarer Jugendlichen haben in drei Gebäuden geholfen, Lehmwände von Grund auf wieder aufzubauen und das Fachwerk zu stabilisieren.

Sie alle sind sonst in der Mobilen Jugendbauhütte in Wismar unterwegs, haben zum Beispiel auf dem Wismarer Friedhof geholfen, historische Gitter und Grabanlagen wiederherzustellen. Derzeit arbeiten sie an einem großen Holzkreuz, das von unzähligen Lackschichten befreit werden muss. Fehlstellen müssen ausgebessert, Risse repariert werden – in einer Unesco-Welterbestadt wie Wismar gehen die Arbeiten für die Jugendlichen in ihrem freiwilligen Jahr in der Denkmalpflege nicht aus.

Dankbare Menschen

Die Arbeit im Flutgebiet war trotzdem anders. „Die Menschen vor Ort waren so unglaublich dankbar“, erzählt Anne Pfotenhauer mit leuchtenden Augen. Das gute Gefühl vor Ort, etwas Wichtiges, etwas Elementares zu leisten, wirkt immer noch nach. „Wir hatten eine Ferienwohnung direkt in einem der Häuser, die bewohnbar war“, erzählt Hanne weiter. Sie hatten eine Dusche, Strom und sogar Internet vor Ort – dass das nicht selbstverständlich in solch einem Gebiet ist, haben die Jugendlichen auch gemerkt. „Wenn die Anwohner angefangen haben zu reden, ist einem ganz anders geworden“, so Damian Durchholz.

Freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege Seit mittlerweile 2014 bieten die Jugendbauhütten ein Freiwilliges Soziales Jahr und den Bundesfreiwilligendienst in der Denkmalpflege an. Finanziert werden die Jugendbauhütten über die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Bundesweit gibt es 16 Jugendbauhütten, die Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD) sind Träger des Freiwilligenjahres. In Wismar gibt es seit einem Jahr die „Mobile Jugendbauhütte“. Die Jugendlichen arbeiten gemeinsam in einer Werkstatt an verschiedenen denkmalpflegerischen Projekten in und um Wismar. Kontakt für Interessenten: Jugendbauhütte Wismar, Telefon: 038 41 / 38 91 375, mail: fsj.denkmal.hwimobil@ijgd.de

Hanne Schröder erzählt ganz selbstverständlich von den Arbeiten, die die Jugendlichen dort gemacht haben zwischen Ausgleichsputz, Unterputz und Armierungsgewebe. Sie nutzt das freiwillige Jahr in der Denkmalpflege, um Fachhochschulreife zu erreichen und sich zu orientieren. „Wir sind als Gruppe durch diese 14 Tage gleich zu Beginn des Freiwilligenjahres auch richtig zusammengewachsen“, berichtet Hanne Schröder. Die anderen vier jungen Denkmalpfleger nicken – 14 Tage zusammen zu arbeiten und auf engstem Raum zusammenzuleben, da wird aus Fremden ein Team.

Positive Eindrücke

Sowieso sind es die positiven Eindrücke, die, so scheint es, bei den Jugendlichen überwiegen. „Die Einwohner sind rumgekommen und haben uns Snacks gebracht“, erzählt Anne Pfotenhauer. „Es war nicht bedrückend, wenn man gemerkt hat, wie sehr die Menschen sich über unsere Hilfe freuen und wie sehr sie die praktische Hilfe auch brauchen“, sagt sie weiter.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hatte die Jugendbauhütten des Landes um Hilfe gebeten, vor Ort mit ihren motivierten und engagierten Jugendlichen zu helfen. „Vor uns waren Jugendliche aus Quedlenburg 14 Tage da und haben gearbeitet“, berichtet Lukas Bourassin. Zusammen mit den 14 helfenden Händen aus Wismar – fünf Jugendliche, zwei Handwerksmeister – sind in den drei Häusern deutliche Fortschritte zu sehen. „Die Bewohner sagen auch, dass die Spenden und Hilfen ankommen“, so Damian Durchholz. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz sammelt Spenden, um unbürokratisch vor Ort helfen zu können.

Von Nicole Hollatz