Wismar

Zum großen Musical-Abend laden die Wismarer Jauxi-Jugendlichen am Donnerstag, 27. Juni, ins Theater ein. Mit ihrem Musical „All Shook Up“ haben sie jüngst mehrfach das Theater gefüllt und die Menschen von den Stühlen gerissen. Ab 18.30 Uhr können sich die Gäste sich Tickets für null Euro an der Theaterkasse holen. Der Eintritt ist frei, die Jugendlichen freuen sich über Spenden nach dem Konzert. Cedric Schröter (19), Anh Khoa Tran (17), Luis Dannewitz (18), Pia Preuß (18), Pauline Brandt (18) und Esther Ballentin (18) werden als Solisten Ausschnitte aus Musicals wie Wicked, Mamma Mia, Dear Evan Hansen, Tanz der Vampire, Hairspray, All Shook Up, Anastasia, Aladdin und einigen mehr vortragen. „Wir wollen damit einen kulturellen Abend schaffen und Sponsoren finden, die mit uns ein Förderprogramm für junge engagierte Talente aufbauen“, so Anh Khoa (17) als musikalischer Leiter der Jugendlichen.

Nicole Hollatz