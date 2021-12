Wismar

Lange war es still um den Verein „Jauxi! Entertainment e.V.“ und die Jugendlichen, die schon drei Musicals mit Tausenden begeisterten Theatergästen auf die Bühne gebracht haben. Nun melden sie sich zurück, starten als neue „Jauxi-Generation“ neu durch und laden zu „Auditions“, sprich musikalischen Bewerbungen für Schauspiel, Gesang und Tanz.

„The Prom“ soll auf die Bühne

Am 4. und 5. Dezember können sich interessierte Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 12 und 25 Jahren bewerben. Die Jauxi-Jugendlichen wollen das Broadway-Musical „The Prom“ auf die Wismarer Theaterbühne bringen – wie immer selbst organisiert und vermutlich genauso mitreißend wie die Musicals in den Vorjahren.

Deswegen die Bewerbungsphase nun. Noch hoffen sie, dass dieses gemeinsame Kennenlernen auch live stattfinden kann, sonst digital. „Es gibt gemeinsame Aufwärmübungen, danach werden die vorbereiteten Texte und Lieder von den Leuten präsentiert“, erklärt Regieassistent Carl Christophel (17). Interessierte Tänzerinnen und Tänzer wärmen sich auf und studieren dann gemeinsam eine Choreografie ein.

Vor allem Jungs gesucht

Helene Sprockhoff (16) ist für die Tanzgruppe zuständig: „Wir brauchen Jungs in der Tanzgruppe! Auch im Chor sind zu wenige Jungs.“ Allgemein suchen sie junge Leute, die Lust auf Schauspiel und Musical haben, egal ob auf oder hinter der Bühne. Durch Corona ist es nun schwer, an die Leute ranzukommen. Die Jugendlichen haben jeweils in ihren Klassen und Schulen geworben, an die anderen Schulen dürfen sie nicht.

Aber Jauxi soll und darf nicht einschlafen, meinen sie. „Wir wollen diesen Spirit weitergeben, das ist so eine schöne Erfahrung, so ein Projekt gemeinsam auf die Beine zu stellen“, sagt Valentina Maué (16), die Regisseurin. Das Team hat lange nach einem neuen Projekt gesucht – denn der aktuelle und persönliche Bezug müsse schon da sein. „Es hat eine Weile gedauert, aber ‚The Prom‘ passt“, so Valentina. Gemeinsam haben sie die Filmversion gesehen – coole Story, coole Lieder. Aber der Film war „ausbaufähig“. Carl lacht: „Das können wir besser.“

Wichtige Botschaft

Valentina: „Es geht um Emma, ein Mädchen in einem sehr konservativen Dorf. Die Elternvertretung dort ist der Meinung, dass auf den Abschlussball nur Paare dürfen, die hetero sind. Emma will aber mit ihrer Freundin hin, daran ist ja auch nichts verkehrt.“ Gleichzeitig geht es um vier gefloppte Broadwaydarsteller, die ihr Image aufbessern wollen, indem sie Emma helfen. „Toleranz ist wichtig, aber nicht zum Aufbessern des Images“, kommentiert Valentina.

„Wir haben viele Leute im Team, die Teil der LGTB-Szene sind, es ist wichtig, das Thema auf die Bühne zu bringen und denen eine Stimme zu geben“, sagt Valentina weiter. „LGTB“ steht für „lesbisch, gay (schwul), transgender, bisexuell“. Im Sommer soll Premiere des Stücks sein, die Probentermine sind ab jetzt durchgetaktet. Die Tanzproben haben bereits begonnen, neue Tänzerinnen und Tänzer sind willkommen.

Schwierig im Lockdown

In den vergangenen Monaten war es schwierig, die Gruppe zusammenzuhalten. Die Jugendlichen hatten geplant, geprobt, organisiert – dann kam der Lockdown. Valentina: „Der Lockdown hat nicht nur Negatives gebracht, wir hatten Zeit und konnten uns mit viel Verwaltungs- und Organisationskram auseinandersetzen. Wir haben sehr viel gelernt in der Zeit.“

Nun müssen aber die Proben mit dem großen Ziel, dem nächsten Musical, wieder losgehen – auch mit dem Risiko eines nächsten echten Lockdowns für alle – die Jugendlichen sind technisch fit genug für digitale Lösungen oder proben halt in Minigruppen. „Wenn ein Lockdown kommt, wäre es gerade wichtig, dass wir überhaupt was machen, dass wir die Freude fördern“, so Valentina Maué. Carl ergänzt: „Wenn wieder keine Schule und gar nichts ist, werden die Jugendlichen verrückt. Dann werde ich verrückt.“

Premiere im Sommer in Gefahr?

Ein echter neuer Lockdown macht den Jugendlichen natürlich Sorgen. Wenn Proben nicht stattfinden dürfen – jetzt halten die Jugendlichen sich an die 2G-plus-Regel – wäre die Premiere im Sommer in Gefahr. Ähnlich ist es mit der Finanzierung.

„Wir sind auf Spenden und Crowdfunding angewiesen“, erklärt Valentina. Fördergelder wollen sie erst einmal nicht beantragen – aus Sorge, das Projekt würde wegen Corona nichts werden. Das Risiko, dann Geld zurückzahlen zu müssen, das sie für Notenmaterial, Lizenzgebühren oder Kostüme beispielsweise schon ausgegeben haben, ist zu groß.

So kommt man an eine Hauptrolle! Die Bewerbungen für Tänzerinnen und Tänzer finden am 4. und 5. Dezember jeweils von 14 bis 17 Uhr statt. Jugendliche, die an einer der Rollen und Hauptrollen interessiert sind, können am 4. Dezember ab 14.30 Uhr und am 5. Dezember ab 12 Uhr vorsingen – dazu bitte ein englischsprachiges Lied vorbereiten und inklusive Playback mitbringen, dazu ein paar Zeilen aus einem Dialog. Auf ihrer Webseite haben die Jugendlichen schon Infos zu den möglichen Rollen inklusive Liedliste, Lieder und Playbacks zum Reinhören und Nachsingen. Alle Interessenten sollen eine E-Mail mit Namen und Telefonnummer schicken an: jauxientertainmentev@gmail.com, weitere Informationen zu den Orten oder Modalitäten der Auditions kommen dann auch per Mail. Mehr Infos unter www.jauxi.de. Wer beim Chor mitsingen will, kann sich einfach melden und bekommt dann die Einladung zur nächsten Probe.

Von Nicole Hollatz