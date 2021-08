Wismar: Junge Denkmalschützer bauen Pavillon ohne Nägel und Schrauben

Wismar

Es sieht aus wie ein Klettergerüst, was auf einem Wismarer Hinterhof steht. „Gehangelt sind wir daran schon, es hält“, lacht Marek Tillmann. Er hat an der Holzkonstruktion mitgebaut. Die hat weder Dübel, Schrauben oder Nägel. „Der Bogen wird durch sein eigenes Gewicht und die verschränkten Bauteile gehalten“, erklärt der 19-Jährige. Er ist einer von fünf jungen Frauen und Männern, die sich seit September vergangenen Jahres in der Mobilen Jugendbauhütte engagieren und in dieser Zeit einen Leonardo-Bogen erschaffen haben.

Entwurf stammt von Leonardo da Vinci

Der basiert auf der Skizze des italienischen Erfinders Leonardo da Vinci (1452–1519). „Die Konstruktion ist als transportable Brücke für das Militär vorgesehen gewesen“, berichtet Marek Tillmann. Die Wismarer Version sei ausschließlich für friedliche Zwecke gedacht – als Pavillon. „Wenn ein Segel darüber gespannt wird, hat man einen schönen Regen- und Sonnenschutz.“ Und da nichts geschraubt werden muss, kann der Bogen schnell auf- und abgebaut werden.

Davon können sich am Sonntag, dem 29. August, die Gäste des Mühlenfests in Stove überzeugen. Dort präsentiert sich die Mobile Jugendbauhütte Wismar. Die ist 2020 mit fünf Teilnehmern ins erste Jahr gestartet. Da das zunächst von der Corona-Pandemie und Homeoffice geprägt war, „haben wir uns ein Projekt ausgesucht, an dem wir auch theoretisch arbeiten konnten“, berichtet Marek Tillmann. So sind von dem Bogen zunächst Skizzen und dann kleine Modelle entstanden, um zu sehen, ob sie auch tatsächlich ohne Schrauben und Nägel halten.

Jugendliche probieren Handwerke aus

Am großen Exemplar aus Lärchen- und Robinienholz haben auch Wiebke Rodust (18) und Annabel Wiese (19) mitgearbeitet. Sie sind stolz auf das Ergebnis und haben ihre Entscheidung, ein freiwilliges Jahr im Denkmalschutz zu absolvieren, nicht bereut. „Wir haben verschiedene Arbeitsbereiche ausprobieren können und wissen jetzt, was uns liegt und was nicht“, erklärt Marek Tillmann. Der junge Mann aus der Nähe von Ratzeburg möchte Lehrer werden, Annabel Wiese aus Köln zu 99 Prozent eine Tischler- oder Schreiner-Lehre anfangen – sie hat Spaß an der Holzarbeit gefunden. Und Wiebke Rodust aus Lübeck hat die Konstruktion verziert. „Sie ist die Künstlerin im Team“, betont Marek Tillmann.

Wer steckt dahinter? Die Jugendbauhütten sind ein Projekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Trägerschaft der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd). Die ijgd sind ein gemeinnütziger Verein und anerkannter Träger der internationalen (Jugend)Bildung. Er organisiert unterschiedlichste Dienste im In- und Ausland vom zweiwöchigen Workcamp bis zum Freiwilligen Jahr.

Historische Grabanlagen aufgearbeitet

Im zurückliegenden Monaten haben die jungen Leute neben der Brücke noch einiges mehr gemacht: „Wir haben die Werkstatt auf dem Gelände des historischen Ringlokschuppens hergerichtet, umgebaut und ausgestaltet“, berichtet Dirk Einbeck. Er ist einer von zwei erfahrenen Handwerkern, die die jungen Leute anleiten. Die nehmen außerdem noch an verschiedenen Workshops teil. Mit den dort erworbenen Fähigkeiten haben sie in der Werkstatt ein Fachwerk errichtet und eine große Werkbank in traditioneller Bauweise aus Massivholz gebaut. Außerdem hat das Team auf dem denkmalgeschützten Teil des Wismarer Friedhof historische Grabanlagen aufgearbeitet, in einem digitalen Planspiel um den Erhalt eines denkmalgeschützten Gebäudes gestritten, eine Denkmalrallye durch die Altstadt Wismars erarbeitet und ein Video zum Tag des offenen Denkmals erstellt.

Unbürokratische Hilfe von Stiftung

Seit mittlerweile 2014 bieten die Jugendbauhütten ein Freiwilliges Soziales Jahr und den Bundesfreiwilligendienst in der Denkmalpflege an. Etwa 200 junge Leute werden jedes Jahr betreut. In Wismar können sie zwischen zehn Einsatzstellen wählen. Die Teilnehmer der Mobilen Jugendbauhütte sind zusammen im Einsatz an verschiedenen Orten. Finanziell unterstützt werden beide Angebote von der Stiftung der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest. Als Dankeschön haben deshalb deren Mitglieder Mario Löscher und Manuel Krastel einen kleinen Leonardo-Bogen bekommen. Wie Manuel Krastel berichtet, können sich alle gemeinnützige Vereine aus der Region um Unterstützung bewerben (zweimal im Jahr – bis Ende Februar und Ende August). Nur zwei Seiten müssen dafür ausgefüllt werden. „Es ist eine sehr unbürokratische Hilfe“, betont er.

Von Kerstin Schröder