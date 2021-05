Wismar

Wo einst die Imbissbude von Fisch-Udo im Alten Hafen stand, bietet jetzt Sprotten-Hannes „Fisch und so“ an: in modernem Ambiente in der Ladenzeile an der Hafenspitze. Michelle (32) und Hannes Behning (fast 32) haben sich hier ihren Traum von einem „eigenen, coolen Laden“ erfüllt. Die jungen Wismarer wagen trotz Corona-Pandemie den Schritt in die Selbstständigkeit. „Wann, wenn nicht jetzt?“, sagen die Eheleute. „Wir wollen die Chance, die sich uns an diesem super Standort bot, nutzen.“

Genau hier, wo Sprotten-Hannes seine Gäste ins Bistro lädt, stand früher die Bretterbude von Fisch-Udo im Alten Hafen. Viele Wismarer können sich noch daran erinnern. Quelle: Haike Werfel

Ihr einladendes Lokal auf 65 Quadratmetern bietet 32 Gästen Platz, wenn die Gastronomie wieder öffnen darf. Im Außenbereich sind es 36 Plätze. „Wir haben hier den ganzen Tag Sonne“, sagt Hannes Behning, den sportinteressierte Wismarer sicher als Fußballer des FC Anker kennen. Mit Blick aufs Wasser sollen die Gäste hier Fisch und Wein, Eis, Sorbets und Frozen Yogurt, Kaffee und Cocktails genießen.

Eheleute setzen auf Qualität und Regionalität

Die Geschäftsidee der Eheleute rankt sich um das Fischbrötchen. „Wir finden, dass das Fischangebot in Wismar sehr klein ist. Eis und Döner gibt es reichlich. Aber das Markenzeichen an der Ostsee ist das Fischbrötchen“, sagt Michelle Behning. Sie liebt Fisch und Meeresfrüchte, hat früher sogar geangelt. Bei der Wahl des Fisches legen die Eheleute Wert auf Qualität und Regionalität. Außerdem gibt es bei Sprotten-Hannes den Fisch auch im gesünderen Roggen- und Körnerbrötchen. „Wir wollen uns mit unseren Produkten abheben von den anderen Mitbewerbern. Es war schwer, die passenden zu finden“, berichten die Jungunternehmer.

„Das schwarze Schaf“ für Nicht-Fisch-Esser

Sie bedauern, dass es in Wismar nicht mehr viele Fischer gibt, die auf die Ostsee rausfahren. „Wir haben in den letzten sieben Monaten zig Produkte verkostet, sind dazu bis nach Kiel und Rendsburg gefahren. Im Lockdown fanden keine Messen statt, auf denen man mehrere Anbieter gehabt hätte.“ Schließlich sind sie in Kühlungsborn bei Fischer Roberto Keppler und seinem Sohn Paul fündig geworden. „In dem Familienbetrieb werden die Rollmopse noch handgedreht und er fertigt eigene Kreationen an, wie geräucherte Lachs-Ananas-Spieße. Seine Produkte haben uns vom Geschmack und von der Qualität überzeugt.“

Außer Fischbrötchen und natürlich Sprotten gibt es auch anderen Räucherfisch sowie Salate mit so originellen Namen wie „Is mir lax“ und „Eiweißbombe“. Wer keinen Fisch isst, der kann „Das schwarze Schaf“ wählen: einen Salat mit Fetakäse. Die Eheleute setzen auch auf Frische. Drei Soßen sowie Dillbutter stellt Michelle Behning selbst her. Die Bio-Eier erhalten sie von ihren Eltern aus Fräulein Steinfort, Gemeinde Bobitz.

Blick ins Bistro. An der Wand ein großes Graffito des Wismarer Künstlers Christian Pursch. Quelle: Haike Werfel

Vegane und Bioprodukte zurzeit nur zum Mitnehmen

„Viele Menschen wollen kein Fastfood und schauen nach gutem Essen“, wissen die Geschäftsinhaber. „Deshalb bieten wir Eis ohne Allergene, vegane Sorbets und Getränke an sowie Bio-Kaffee, der fair gehandelt wird.“ Von ihrer ursprünglichen Idee, eine Cocktailbar zu eröffnen, sind sie zwar abgerückt. Aber Cocktails haben sie trotzdem im Angebot. „Wir haben eine Berliner Firma entdeckt, die Cocktails mit Eis in der Flasche und frischen Früchten herstellt.“ Eine willkommene Alternative nicht nur jetzt, weil sämtliche Produkte nur zum Mitnehmen sind, sondern auch dann, wenn man in lauer Sommernacht an der Hafenspitze den Sonnenuntergang bei einem leckeren Drink erleben möchte.

Michelle und Hannes Behning hegen schon lange den Wunsch, „etwas Eigenes zu haben, wo wir mit Menschen arbeiten“. Hannes Behning war knapp 16 Jahre im Seehafen tätig, seine Frau ist gelernte Justizfachangestellte. „Ich habe viel nebenberuflich gearbeitet, auch in der Gastronomie. Das hat mir viel Spaß gemacht“, sagt Michelle Behning, die nach wie vor halbtags im Amtsgericht tätig ist.

Blick ins Bistro "Sprotten-Hannes". Quelle: Haike Werfel

Jungunternehmer freuen sich über positive Resonanz

Als Existenzgründern blieb ihnen ein Kredit von hiesigen Geldinstituten verwehrt. „In unserem Geschäft steckt nur Eigenkapital“, erklären die jungen Leute. Zudem haben ihre Eltern und Freunde sie bei ihrem Vorhaben unterstützt. Michelles Mutter Silvia Pillibeit hilft am Wochenende mit, wenn der Kundenandrang groß ist. „In den ersten Tagen seit der Eröffnung am 1. Mai erleben wir eine super Resonanz“, erzählt Hannes Behning erfreut. Und dass trotz des Schietwetters in dieser Woche. „Aber die Möwen haben noch nicht mitgekriegt, dass wir Fischbrötchen haben“, sagt Michelle Behning und lacht.

Die Jungunternehmer hoffen, dass die Touristen bald wiederkommen dürfen. Bislang öffnen sie ihr Geschäft täglich von 11 bis 18 Uhr, nach Corona wollen sie bis 22 Uhr für ihre Gäste da sein.

Von Haike Werfel