Wismar: Junge Künstler setzen musikalisches Zeichen gegen Rassismus

Wismar

Das wird was ganz Großes am 1. August auf der Sommerbühne im Wismarer Zeughaushof! Gut 50 Jugendliche und junge Erwachsene bereiten sich gerade auf das große „Jauxi! It matters“-Benefizkonzert im Wismarer Zeughaushof vor.

Der Wismarer Verein Jauxi! Entertainment ist in der Stadt längst bekannt. Mit drei Musicals und jeweils über 100 mitwirkenden Jugendlichen hat er mehrfach das Wismarer Theater gefüllt. Aus den Jugendlichen von vor vier Jahren sind inzwischen junge Erwachsene geworden, die zum Teil und dank Jauxi Musik, Tanz und Theater zum Beruf machen möchten.

„Es ist wichtig“

Geplant ist ein großes Konzert mit Musik, Tanz und Kunst und einer wichtigen Botschaft. Wanda Drabon gehört zu den Mitorganisatoren. „Die Ereignisse in den USA haben uns alle schockiert. In vielen deutschen Städten ist nun überwältigende Zivilcourage gegen Rassismus zu erkennen. Unser Projekt hat zum Ziel, den öffentlichen Diskurs über Rassismus in Deutschland zu bereichern und Zivilcourage in unserer Region zu stärken“, erklärt sie.

Anh Khoa Tran: „Das Problem Rassismus ist nicht wegzureden, sondern wird von Generation zu Generation weitergegeben.“ „It Matters“ ist ihre Show überschrieben. „Es ist wichtig!“ Und zwar immer und überall und für jeden. Liebe statt Hass, etwas gemeinsam auf die Beine stellen statt Rassismus und Ausgrenzung.

„Uns liegt unsere Heimat sehr am Herzen. Wir wollen kollektiv dem Rassismus eine Absage erteilen!“, so Wanda Drabon weiter. Und dafür kommen viele Nachwuchsmusiker aus Wismar zusammen, selbst welche, die wie Wanda (21, Leipzig) oder Anh Khoa (19, Niederlande) inzwischen ganz woanders leben und studieren.

Proben übers Internet

„Das ist dank Corona jetzt möglich, wir proben über Videoplattformen wie Zoom oder Facetime“, schmunzelt Regisseur Marius Zoschke, ein ehemaliger Wismarer, der nun in Berlin Theaterwissenschaften studiert. Anh Khoa: „Sonst hätte man ja nur geguckt, welche Musiker man in der Umgebung kennt ...“ Marius Zoschke lacht: „Ohne Corona hätten wir so ein Projekt nicht umsetzen können!“

Und so kommen junge Erwachsene aus Wismar und weit darüber hinaus zusammen. Erst digital zum Proben, dann zum Konzert auf die Wismarer Sommerbühne. Und auch das Konzert wird live ins Internet übertragen, um die wichtige Botschaft und das Zeichen für Wismar weithin zu tragen. Wanda Drabon: „Je mehr Menschen wir erreichen können, desto deutlicher kann gemacht werden: Kultur ist und bleibt systemrelevant.“ Kultur mit dieser Botschaft sowieso.

Bunte Menschen, buntes Konzert

Ganz verschiedene Menschen vereint durch die Liebe zur Musik und das gleiche weltoffene Gedankengut, die zusammen ein entsprechend buntes Programm auf die Bühne bringen. Rock, Jazz, Soul, Hip-Hop und mehr: so bunt wie die Künstlerinnen und Künstler wird das Konzert. „Wir wollen die Kultur, die unsere Jugend jeden Tag als Musik konsumiert, wertschätzen!“, kommentiert Anh Khoa Tran.

Studierende des Fachs Kommunikationsdesign gestalten eine thematisch passende Ausstellung, der Zeughaushof wird zur Galerie. Es wird gesungen und getanzt. Anh Khoa Tran lacht: „Wir versuchen, das Programm auf zwei Stunden zu begrenzen.“ Wanda Drabon empfiehlt, eigene Sitzkissen mitzubringen. „Die Stühle sind nicht so bequem.“

Benefizgedanke

Wanda Drabon: „Unser Projekt ist ein Projekt von der Region für die Region. Der gesamte Erlös soll an Einrichtungen und Vereine gespendet werden, die sich gegen Rassismus einsetzen und Opfer rassistischer Übergriffe unterstützen.“

Auch während des Konzertes wird um Spenden gebeten. Dazu wird live ein großes Gemälde gesprayt, das dann versteigert wird. „Erstmals machen wir was mit Erwachsenen zusammen“, erzählt Anh Khoa Tran. Das Wismarer Theater und der Verein „Das Boot“ unterstützen das Projekt beispielsweise.

Und auch die Wismarer können bei der Finanzierung helfen – alleine die GEMA-Gebühren sind nicht ohne. 1800 Euro brauchen die Jugendlichen, fast 1200 sind schon über Fundraising zusammen gekommen. Unter www.startnext.com/it-matters kann bequem gespendet werden.

Sommerbühne im Zeughaushof Karten für das Konzert am 1. August um 18 Uhr im Wismarer Zeughaushof gibt es unter anderem bei der Wismarer Tourist-Information, der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 10 Euro.

Von Nicole Hollatz