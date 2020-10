Wismar

Protest auf dem Wasser: Gerade als das russische Verlegeschiff „Fortuna“ am späten Mittwochnachmittag Kurs auf den Wismarer Seehafen genommen hat, sind sieben Frauen und Männer mit Plakaten auf ihren Rücken in der Wismarbucht unterwegs gewesen. Kniend auf Stand-up-Paddel-Brettern haben sie sich in Sichtweite der „Fortuna“ und des Werftgeländes dicht nebeneinander aufgereiht, um ihre Forderung für Spaziergänger an Land lesbar zu machen: „Lasst uns nicht baden gehen – Organice“.

Was auf den ersten Blick gewirkt hat wie eine Protestaktion von Klima-Schützer, war tatsächlich eine Aktion junger Metaller. Sie fürchten in der Corona-Zeit um ihre Ausbildungsplätze, unter anderem bei MV Werften. „Wir wollen zeigen, dass wir hinter den Werften stehen und die Politik die gesamte Branche unterstützen muss“, sagt Hendrik Matz von der Industriegewerkschaft Metall. Deren Jugendabteilung hat die Kampagne „Organice“ gestartet. Für die gibt es bis zum 2. Oktober bundesweit Aktionen, um auf die Situation von Auszubildenden und dual Studierenden während der Corona-Pandemie aufmerksam zu machen. Organice ist dabei ein Kunstwort, das sich aus den Wörtern „organize“ (englisch: organisiere dich!) und „nice“ (englisch: gut) zusammensetzt.

„Wir müssen verhindern, dass Auszubildende und dual Studierende die Leidtragenden dieser Krise sind. Wir wollen nicht, dass diese zur ,Generation Corona’ wird", betont Stefan Schad, Geschäftsführer der IG Metall Rostock-Schwerin. Wie Hendrik Matz berichtet, hätte MV Werften während der Aktion mitgeteilt, dass die Ausbildung weitergeht.

Von Kerstin Schröder