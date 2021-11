Wismar

Seit Beginn des Schuljahres 2021/22 lernt Hassan Al Hasan Al Ali in der Klasse 10d der Integrierten Gesamtschule „Johann Wolfgang von Goethe“ in Wismar und absolviert die gymnasiale Einführungsphase. Seine Mitschüler haben ihn zu ihrem Klassensprecher gewählt und darüber hinaus ist er Schulsprecher.

Wer ist dieser junge Mann, der auf Schüler und Lehrer gleichermaßen zugeht? Der oft einen lockeren Spruch auf den Lippen hat und jederzeit offen ist für ein interessantes Gespräch. Und der Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier getroffen hat.

Flucht vor der Terrormiliz

Hassan wurde in Syrien geboren. Bis zu seinem zwölften Lebensjahr lebte er in Al-Raqqa, einer Stadt, in der die islamistische Terrormiliz Islamischer Staat (IS) Krieg führte. Der IS holte die männlichen Jugendlichen und Kinder aus den Familien, um sie für ihre Kriegsführung zu missbrauchen. Hassans Familie beschloss, den Jungen zu schützen und ihn auf die Flüchtlingsroute zu schicken. Nach einer langen Flucht ohne seine Eltern, Geschwister und familiären Beistand kam er nach Deutschland und lebte einige Zeit in einem Kinderheim in Lippstadt (Nordrhein-Westfalen). Dort besuchte er die 5. Klasse und lernte die deutsche Sprache.

Später kam seine Familie nach und Hassan wohnte erst in Schwerin und dann in einem kleinen Ort in der Nähe von Klütz. Schließlich ist er nach Wismar gezogen. Hier hat er an der Bertolt-Brecht-Schule die 10. Klasse mit dem Abschluss der Mittleren Reife verlassen.

Hassan möchte etwas bewegen

Doch Hassan möchte mehr: das Abitur ablegen, studieren und Flugzeugingenieur werden. „Hassan ist jemand, der sich einmischt, der etwas bewegen möchte“, sagen seine Lehrer. Bei der Wahl zum Kreis-Schülerrat Nordwestmecklenburgs ist er zum 1. Stellvertreter gewählt worden. Besonders für die digitale Bildung möchte er sich einsetzen.

Das Thema Digitalisierung hat Hassan auch beim „Takeover Bellevue“ gewählt. Zu dem haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender Anfang Oktober rund 150 Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Deutschland ins Schloss Bellevue nach Berlin eingeladen. Hassan war einer von ihnen. Zusammen haben sie die Anliegen der jungen Generation in Projektideen umgewandelt. Während dieser Zeit sind der Bundespräsident und seine Frau auch mit Hassan ins Gespräch gekommen.

Hassan ist in vielen Bereichen engagiert. In seiner Freizeit gibt er Nachhilfeunterricht, ist Mitglied im Islamischen Bund Wismar und trainiert regelmäßig im Fitness-Studio. Der 18-jährige fährt gerne Auto. Doch am wichtigsten ist ihm seine Familie. Und wenn er mit seinen Nichten und Neffen spielt, kann der Teenager auch wieder Kind sein.

Von Solvig Klingbiel