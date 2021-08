Wismar

Gemeinsam mit anderen Menschen in Notlagen zu helfen, war einer der Gründe, warum Niclas Zimmermann Mitglied des Technischen Hilfswerks wurde. „Miteinander etwas Gutes tun“, sagt der Wismarer. Außerdem fasziniere ihn die Technik. Am 09. August ist der 22-Jährige als freiwilliger Helfer ins Hochwassergebiet in Rheinland-Pfalz aufgebrochen. „Ich werde die Kameraden vom Presse- und Medienteam bei der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen“, sagt er. Er könne fotografieren und die sozialen Medien wie Instagram bedienen.

Vom Arbeitgeber freigestellt für den Einsatz

Sein Arbeitgeber, die Bundeswehr, habe ihn für diesen fünftägigen Einsatz freigestellt. „Es ist bisher mein größer Einsatz beim THW“, sagt der Soldat auf Zeit. Er sei schon sehr gespannt, was ihn erwarte. Auch wo er untergebracht sein wird, ob auf dem Nürburgring im Landkreis Ahrweiler oder im Landkreis Euskirchen, wusste er vor der Abfahrt nicht zu sagen. Seine persönlichen Sachen hat er in einer Alu-Transportkiste verstaut. „Auf der kann ich im Zelt auch sitzen oder sie als Beistelltisch benutzen.“

Niclas Zimmermann (22) hievt seine Transportkiste ins Fahrzeug. Quelle: Haike Werfel

Niclas Zimmermann ist bereits das zweite Mitglied aus dem Wismarer Ortsverband, das als Helfer ins rheinland-pfälzische Flutgebiet fährt. Am Wochenende war Jan Moldenhauer von dort zurückgekehrt. Er hatte als Fachberater für Wasserver- und -entsorgung die THW-Teams sieben Tage lang unterstützt.

Auf Suche nach einem Hobby zum THW gefunden

In seinem Ortsverband ist Niclas Zimmermann unter anderem ebenfalls als Fotograf tätig. „Hier gehöre ich als aktiver Helfer der Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung an“, erzählt er. „Das heißt, ich darf zum Beispiel Stromaggregate und Motorsägen bedienen.“ Geplant sei, dass er Aufgaben als Truppführer übernehmen wird. Zudem kümmert er sich um die Jugendarbeit. In seiner Gruppe betreut er acht Jungen und drei Mädchen. „Aktuell haben wir in Wismar 27 Junghelfer und -helferinnen“, berichtet er.

Er selbst sei mit zwölf Jahren zum THW gekommen. „Im August 2012. Ich war damals auf der Suche nach einem Hobby“, verrät er. Niclas Zimmermann habe die Wahl bis heute nicht bereut. „Es ist eine gute Schule fürs Leben“, sagt er. Denn auch ganz praktische Dinge lerne man, beispielsweise den sicheren Stand einer Leiter und dass man beim Arbeiten mit der Bohrmaschine keine Handschuhe tragen sollte, um sich nicht darin zu verheddern.

Von Haike Werfel