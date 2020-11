Wismar

Uniform trägt in der Kreisverwaltung in Wismar eigentlich niemand. Doch seit Oktober helfen drei Soldaten der Bundeswehr dem Gesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten. Einer von ihnen ist Oberstabsgefreiter Julian Kregel, der zum Panzergrenadierbataillon 401 in Hagenow gehört. Der OZ erzählt er, wie sich seine Arbeit im Gesundheitsamt von der im Bataillon unterscheidet und warum er auch in der Behörde Uniform trägt.

„Der Mangel an Mitarbeitern war extrem“

Der 19. Oktober, das war für Julian Kregel und zwei seiner Kameraden aus Hagenow der erste Tag im Gesundheitsamt in Wismar. Wie es an ersten Tagen so ist, wurde er gleich ins kalte Wasser geworfen. „Ich wurde etwas überrollt“, gibt der 23-Jährige zu, der der jüngste der drei Soldaten ist. Für eine Einweisung im Team der Kontaktnachverfolgung war erstmal keine Zeit. Es ging direkt nach Lützow. An der dortigen Grund- und Regionalschule gab es einen positiven Corona-Test, daraufhin wurden 89 Schüler und Lehrer von einem mobilen Abstrichteam auf das Virus getestet. Julian Kregel half unter anderem beim Sortieren der Proben. „Als ich hier ankam, habe ich gleich gemerkt, der Mangel an Mitarbeitern war extrem.“

Oberstleutnant Rico Gindler (l.) und Hauptmann Michael Frank koordinieren die Hilfe der Bundeswehr im Landkreis Nordwestmecklenburg. Quelle: Michaela Krohn

Erst nach der Abstrichaktion in Lützow ging es für ihn an die eigentliche Aufgabe – die Kontaktnachverfolgung. Drei Tage Schulungen in allen Programmen, mit denen im Gesundheitsamt gearbeitet wird, mussten reichen. „Nach einer Woche hatte ich meinen ersten Fall auf dem Tisch“, sagt Kregel. Welcher das war, daran erinnert er sich heute schon nicht mehr. „Es sind einfach zu viele“, sagt er.

„Quarantäne ist kein Weltuntergang“

Zurzeit werden dem Gesundheitsamt täglich zwischen 15 und 25 Corona-Fälle gemeldet. Am Donnerstag waren es sogar 32. Alle positiv getesteten Personen müssen dem Amt mitteilen, mit wem sie sich in den Tagen vor Symptombeginn getroffen haben. Diese Personen werden dann von den Mitarbeitern kontaktiert – manchmal ist das Detektivarbeit. „Wir schaffen es gerade so, die täglichen Fälle abzuarbeiten. Die meisten, die wir anrufen, wissen aber schon Bescheid, nehmen es mit Fassung und sind nicht mehr über den Anruf überrascht“, berichtet Julian Kregel. Einigen müsse man aber auch klarmachen, dass eine Quarantäne kein Weltuntergang ist.

Telefondienst statt Fahrten im Lkw

Über seine noch neue Arbeit im Gesundheitsamt weiß der junge Soldat bislang nur Gutes zu berichten. Die Teamarbeit funktioniere gut, es sei wichtig, zusammen zu arbeiten. Das kenne er auch aus seinem Bataillon in Hagenow. Dort ist Julian Kregel im Fernmeldezug eingesetzt: „Ich bin IT-Soldat und als Kraftfahrer im Einsatz.“ Manchmal fehle es ihm schon, mit den großen Maschinen umzugehen. Denn die hat er seit Oktober gegen das Telefon eingetauscht. Eine große Herausforderung: „Wir telefonieren den ganzen Tag und sprechen mit Menschen.“ Das sei auch anstrengend. Doch er sagt auch: „Ich sehe, dass ich gebraucht werde und mache diese Arbeit gern.“ Beim Dienst im Gesundheitsamt trägt er im Übrigen auch Uniform. Unwohl fühle er sich „unter Zivilisten“ dabei nicht. Im Gegenteil, meint er: „Das ist meine normale Arbeitskleidung.“

Bundeswehreinsatz im Innern in MV 181 Soldaten der Bundeswehr sind zurzeit in bei den Landkreisen in MV im Einsatz, um den Gesundheitsämtern und Abstrichzentren zu helfen. Mit 50 Soldaten sind die meisten im Kreis Vorpommern-Greifswald im Einsatz, Nordwestmecklenburg steht mit Vorpommern-Rügen mit jeweils aktuell 24 Soldaten an zweiter Stelle. Zwei der 24 Soldaten sind im Sanitätsdienst, die anderen helfen im Gesundheitsamt

Hilfe in Notlagen

Ein Vorteil für den Soldaten: Er kann abends nach Hause fahren. Denn er kommt aus der Region Wismar – genau wie alle anderen Soldaten, die im Gesundheitsamt und den Abstrichzentren in Wismar und Grevesmühlen eingesetzt sind. „Dass die Kameraden pendeln können, haben wir bei allen geschafft, die in Nordwestmecklenburg bei der Pandemiebekämpfung helfen“, sagt Oberstleutnant Rico Gindler. Er ist Leiter des Kreisverbindungskommandos (KVK) Nordwestmecklenburg.

Das KVK ist als Teil des Landeskommandos Mecklenburg-Vorpommern damit beauftragt, die Verbindung zum Landkreis zu halten und im Bedarfsfall zu helfen. Oberstleutnant Ulrich Metzler, Leiter der Informationsarbeit des Landeskommandos MV in Schwerin: „Die Bundeswehr kommt im Innern nur zum Einsatz, wenn alle anderen Ressourcen ausgeschöpft sind.“

30 Soldaten in Reserve, falls NWM um mehr Amtshilfe bittet

Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat insgesamt neun dieser Hilfeleistungsanträge gestellt, von denen zurzeit vier „in Durchführung“ sind. Als wahrscheinlich gilt, dass Folgeanträge von der Bundeswehr auch bewilligt werden. 30 Soldaten werden dafür schon bereitgehalten. Das bestätigt Hauptmann Michael Frank, der auch der Vorgesetzte von Julian Kregel ist. „Wenn der Landkreis anfragt und um weitere Amtshilfe bittet, sind wir bereit“, sagt er. 24 Soldaten sind zurzeit in Nordwestmecklenburg in bei Kontaktnachverfolgung und in den Abstrichzentren im Einsatz. Sie kommen aus fünf verschiedenen Standorten, unter anderem auch aus Rostock-Laage und Bad Sülze. Allerdings sind darunter „nur“ zwei Sanitäter. Denn an denen mangele es der Bundeswehr selbst.

Julian Kregler wird vermutlich noch länger als bis Januar im Gesundheitsamt unterstützen. Experten erwarten, dass die Zahl der Coronavirus-Infektionen nach Weihnachten und Silvester bei der jetzigen Feiertags-Regelung wieder ansteigen wird.

Von Michaela Krohn