Wismar: Juni-Lesung mit Désirée Nick abgesagt

Wismar

Die Lesung mit Unterhaltungskünstlerin Désirée Nick am 5. Juni in der Wismarer St.-Georgen-Kirche wird abgesagt. Das hat der Veranstalter, die Buchhandlung Hugendubel, am Montag mitgeteilt.

Bereits erworbene Tickets können im Laufe der nächsten Wochen und Monate ohne Zeitdruck in der Buchhandlung zurückgegeben werden. Auch für die kommenden Monate sind keine weiteren Lesungen geplant.

Nähe zum Publikum

„ Lesungen leben von persönlicher Atmosphäre und der Nähe zwischen Autor und Publikum, beides leider Dinge, die in absehbarer Zeit mit Maske und Sicherheitsabstand nicht gewährleistet werden können“, so Filialleiter Volker Stein. In nächster Zeit setze die Buchhandlung Hugendubel deshalb verstärkt auf Onlinelesungen, um wenigstens einen Ersatz für die tollen Liveveranstaltungen vor Ort zu bieten.

Stars in Wismar

Fünf bis sechs Lesungen veranstaltet der Buchhändler etwa pro Jahr. Im Januar ist unter anderem Schauspielerin und Autorin Andrea Sawatzki in Wismar zu Gast gewesen.

Auch Iris Berben, Joachim Gauck, Hardy Krüger und Hardy Krüger jr., Birgit Schrowange, Bettina Tietjen, Roger Willemsen, Ulrich Wickert, Günter Grass und Kurt Biedenkopf haben schon auf Einladung von Volker Stein in der Hansestadt gelesen.

