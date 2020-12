Wismar

Die Aktion Kabeltrommeln für die OZ-Weihnachtsaktion bei Fiesland Kabel im Gewerbegebiet Dammhusen ist in der letzten Woche gut angelaufen. Gegen eine Spende von 10 bis 20 Euro, gerne auch mehr, können Selbstabholer sich auch an diesem Donnerstag und Freitag die Trommeln für zum Beispiel dekorative Zwecke An der Westtangente 6 mitnehmen: am 17. Dezember von 17 bis 18 Uhr und am 18. Dezember von 16 bis 17 Uhr.

Es sind Trommeln mit einem Durchmesser von 80 bis 120 Zentimeter erhältlich, vereinzelt auch bis 160 Zentimeter. In der letzten Woche wechselten 16 Trommeln den Besitzer, für diese Woche gibt es schon zwölf Voranmeldungen.

Das Geld ist für den Verein „Licht am Horizont“, der Kinder aus finanzschwachen Familien und Wohngruppen zu mehr als 100 Ausflügen im Jahr einlädt.

Die Spendenkonten Der Verein „Licht am Horizont“ ist 2009 gegründet worden – von Waltraut und Norbert Gelhart. Zurzeit gibt es 56 Vereinsmitglieder. Sie betreuen ehrenamtlich Kinder aus finanzschwachen Familien, die Unterstützung beim Lernen benötigen oder auch in schwierigen Lebensphasen stecken. Sie schenken ihnen ein bisschen schöne Zeit, organisieren Ausflüge, Segeltörns, Spielnachmittage oder Nachhilfen. Zwischen 12 000 und 15 000 Euro lässt sich „Licht am Horizont“ das jährlich kosten. Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, den Verein unterstützen möchten, können Sie folgende Kontodaten nutzen. Empfänger: Licht am Horizont, Sparkasse Mecklenburg-Nordwest, IBAN: DE 69 14051000 1000366436, BIC: NOLADE21WIS Volks- und Raiffeisenbank, IBAN: DE 28 1406130800 04001591, BIC: GENODEF1GUE Soll Ihr Name nicht veröffentlicht werden, geben Sie das bitte auf dem Überweisungsformular an.

