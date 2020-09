Wismar: Kartenverkauf für Hanseschau hat begonnen

Wismar

Der Kartenverkauf für die Hanseschau in Wismar hat begonnen. Der Eintritt für die beliebte Verbrauchermesse vom 24. bis zum 27. September beträgt für Erwachsene 7 Euro. Inhaber der Abocard der OSTSEE-ZEITUNG sowie Rentner zahlen 6 Euro. Karte und gültiger Rentnerausweis müssen vorgezeigt werden. Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren bezahlen 3 Euro. Für Kinder bis einschließlich 12 Jahre ist der Eintritt frei.

Der Verkauf der Eintrittskarten erfolgt über die Webseite unter www.hanseschau-wismar.de. Dort findet man einen Link unter Besucher und dann auf Zahlen/Daten/Fakten drücken. Natürlich gibt es auch Tickets vor Ort zu kaufen. Der Veranstalter empfiehlt jedoch, diese online vorab zu kaufen, denn so kann noch schneller gebummelt und genossen werden, weil wegen der Corona-Pandemie die Kontaktdaten aufgenommen werden.

150 Aussteller

Geöffnet ist die Hanseschau mit etwa 150 Ausstellern an allen vier Tagen von 9 bis 18 Uhr. Die Hallen öffnen auf dem Festplatz am Bürgerpark ihre Türen. 750 Pkw-Parkplätze stehen in unmittelbarer Nähe zur Verfügung.

Die Hanseschau ist die beliebteste Verbraucherveranstaltung im Norden. Zu ihrem 30. Jubiläum präsentiert sie sich mit einem frischen Gesicht: Neue Themenbereiche wie Natur, Umwelt, Nachhaltigkeit, Hausbau, Mobilität, Wohnen, Einrichtung, Trends, Ernährung und Lifestyle gilt es zu entdecken. Dazu gesellt sich ein umfangreiches und spannendes Cateringangebot, bei dem nicht nur Leckermäulchen auf ihre Kosten kommen.

Außerdem sorgt ein neuer, innovativer Aufbau in den Hallen für Begeisterung, bei dem Jung und Alt zu Entdeckern werden können. „Die Hanseschau Wismar hat damit in vielerlei Hinsicht ein neues, weltoffenes, lebendiges und dabei sehr bodenständiges Image bekommen“, berichtet Projektleiter Burkhard Golla. Mit Stolz also kann die Hanseschau Wismar zeigen, was das Land Mecklenburg-Vorpommern an innovativen Leistungen, Produkten und Serviceleistungen hervorbringt – dabei aber auch trotzdem bewährte und geliebte Aspekte und Angebote beibehalten.

Von Kerstin Schröder