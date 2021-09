Wismar

Wie haben Sie sich in den Zeiten von Lockdown, Homeoffice und Selbstisolation gefühlt? Womit konnten Sie sich ablenken? Diese Fragen stellt die Wismarerin Katrin Wegendorf den Besuchern der Stadtbibliothek. Sie selbst hat in dieser dunklen Zeit zu leuchtenden Farben gegriffen und gezeichnet. Die dabei entstandenen Werke stellt sie bis Ende Oktober in der Vitrine des Zeughauses aus. Es ist die mittlerweile fünfte Ausstellung der Mitmachreihe „EinBlick“ im Erdgeschoss der Bibliothek.

Katrin Wegendorf, die lange Zeit als Stewardess und Animateurin auf Kreuzfahrtschiffen und für Fluggesellschaften weltweit gearbeitet hat, möchte mit ihren Bildern den Menschen in ihrer Heimatstadt Mut machen und Freude spenden. Die farbenfrohe Kunst zeigt eine Leichtigkeit und positive Lebenseinstellung, die sie auf ihren Reisen nach Brasilien, Indien oder Neuseeland als Inspiration empfunden hat. Dabei zeichnet sie immer ohne Pinsel und benutzt Textmarker, Finger, manchmal sogar ihre eigene Nasenspitze.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alle Menschen aus Wismar und Umgebung haben mit dem EinBlick-Projekt die Möglichkeit, ihre persönlichen Einblicke kostenlos auszustellen. In der großen Vitrine im Zeughaus können Fotografien, Lieblingswerke, Handwerkskunst, Sammlerstücke, Hobby- oder Bastelarbeiten platziert werden. Anmeldungen nimmt Anni Steinhagen gern per E-Mail unter Einblick@wismar.de entgegen.

Das Projekt wird gefördert im Programm 360° – Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft der Kulturstiftung des Bundes. Mit dem Programm unterstützt die Kulturstiftung des Bundes Kulturinstitutionen dabei, sich intensiver mit Migration und kultureller Vielfalt auseinanderzusetzen und neue Zugänge und Sichtbarkeiten für Gruppen der Gesellschaft zu schaffen, die bislang nicht angemessen erreicht wurden. Das Modellprogramm fördert zu diesem Zweck eine Vielfalt von Ansätzen, die auf die diversitätsbezogene Öffnung in den Bereichen Programm, Publikum und Personal zielen.

Von OZ