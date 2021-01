Wismar

Colette Jobes entfernt die Weihnachtsdekoration von ihrer Ladenfassade. „Das Tannengrün ist noch frisch“, kommentiert sie, auf der Leiter stehend. Im Oktober hat sie ihren Naturwarenladen in der Sargmacherstraße eröffnet. Bevor es richtig los gehen konnte, musste sie schließen.

Eine Bestellung über Wochen

Ein kunstvoll handgeschriebenes Schild macht auf die Möglichkeit, telefonisch etwas zu bestellen, aufmerksam. „Eine Kunden hat mal angerufen und etwas bestellt“, erzählt die Einzelhändlerin von den vergangenen Wochen. Zum (Über-)Leben reicht das nicht. „Ich weiß noch nicht, ob ich die Dezemberhilfe bekomme“, erzählt sie. Der Steuerberater kümmert sich, aber der weiß auch noch nichts genaueres.

Von der Aktion „Wir machen auf ... merksam“ hat sie gehört. Eine symbolische Gegenbewegung zu denen, die mancherorts trotz Lockdown ihre Läden öffnen. Es soll auch einen Laden in Wismar geben, der bei „#wirmachenaufmerksam“ mitmacht, als Appell an die Politiker und die Menschen vor Ort.

Kleine Zettelchen mit Abholservice

Aber in der Innenstadt war keines der Plakat zum bundesweiten Start der Aktion am Montag zu finden. Nur kleine Zettel in den Schaufenstern, dass geschlossen sei und mitunter der Hinweis auf Bestellmöglichkeiten mit dem Abholservice vor Ort. Bei manch einem Einzelhändler scheint das gut zu laufen. Die Wismarer Buchhändler bieten das an – mailen oder anrufen, bestellen, abholen.

Auch bei Janett Czichowski von der „Boutique Julienne“ wirbt für den Abholservice und geht noch einen Schritt weiter: auf ihrer Facebookseite stellt sie selbstbewusst die Mode aus dem Laden vor. Genauso nutzt der Deko- und Geschenkeladen „Sweet Home“ aus der Dankwartstraße Facebook für Werbung.

Gutscheine

Von der Möglichkeit, mit Gutscheinen den lokalen Einzelhandel oder die Gastronomie zu unterstützen, machen nur wenige Kunden derzeit Gebrauch. Aber es werben auch kaum Unternehmen sichtbar damit. Anne-Katrin Werth vom „Hotel & Restaurant Wismar“ in der Breiten Straße berichtet: „Im ersten Lockdown wurden eifrig Gutscheine gekauft.“ Beispielsweise auch von Firmen, „die anstatt eines Sommerfest oder anderen Veranstaltungen die Gutscheine an die Mitarbeiter verteilt haben.“

Einzelaktionen

Nun im zweiten Lockdown ist das nicht so. Anne-Kathrin Werth: „Wir haben nicht mal Weihnachten Gutscheine verkauft. Das war sonst immer gerne eine Verlegenheitslösung.“ Petra Lubiger vom Brausekontor wirbt derzeit in ihrem Schaufenster in der ABC-Straße für die Gutscheine und damit für die Möglichkeit, den Einzelhandel vor Ort zu unterstützen. „Das würde uns helfen!“

„Im ersten Lockdown gab es ja den Gutscheinbaum bei Hammerich, deswegen hatte ich mit den Gutscheinen angefangen“, erzählt sie weiter. Aber so richtig angenommen wird das derzeit nicht. Vor Weihnachten liefen die Gutscheine von der privaten Einzelhandelsvereinigung „Wismarer Lieblinge“ gut. Gerade Firmen haben sie an ihre Mitarbeiter oder Kunden verschenkt und steuerliche Vorteile mit genommen.

Kunden sind überdrüssig

In manch einem Lädchen brennt tagsüber Licht, beispielsweise im Kinnings in der Lübschen Straße. „Zwar dürfen wir noch nicht regulär öffnen und das wird wohl aller Wahrscheinlichkeit nach auch noch etwas länger so sein, aber ihr dürft uns anrufen, schreiben, an die Tür klopfen ... wir beraten euch dann sehr gern. Es darf im Geschäft abgeholt werden und auch Versand ist möglich“, schreibt Inhaberin Katja Walther auf ihrer Facebookseite. Die Kinderkleidung stellt sie auf ihrer Ebay-Kleinanzeigen-Seite vor.

Katja Walther ist mit ihrem Kinnings-Laden auch bei den Wismarer Lieblingen dabei. „Die Bereitschaft der Menschen, den lokalen Einzelhandel so zu unterstützen, hat sehr nachgelassen. Im ersten Lockdown war diese Bereitschaft präsenter!“ Die Leute, so sagt sie, sind dem überdrüssig geworden.

Onlineshop lohnt nicht

„Die Kunden haben allgemein ein Problem gerade mit Gutscheinen, weil sie Angst haben, dass es das Geschäft nach dem Lockdown gar nicht mehr gibt“, gibt Katja Walther zu bedenken. Letzte Woche hat sie einen Gutschein verkauft. Auch der Verkauf direkt über den Laden läuft schleppend – sie hat ihre Kindersachen zum Angucken und Bestellen bei Ebay-Kleinanzeigen und Instagram eingestellt.

„Und dabei sind wir jeden Tag zum Abholen der Sachen im Laden!“ Aber der Januar ist allgemein für den Einzelhandel eine magere Zeit, auch außerhalb von Corona und Lockdown. „Winter, schlechtes Wetter und kurz nach Weihnachten ...“ Ein Onlineshop würde sich nicht lohnen. „Es ist einfach nicht rentabel, einer von 150 000 Onlineshops in Deutschland zu sein. Außerdem war das ja nie mein Ziel.“

Der Winterschlussverkauf ist bei ihr im vollen Gange und nach und nach trudeln die neuen Kollektionen ein. „Ich hoffe, dass wir bald wieder öffnen dürfen“, kommentiert Katja Walther.

