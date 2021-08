Wismar: Keine Lüftungsanlagen für die Schulen der Stadt

Wismar

CO2-Ampeln, Luftfilter oder beides? Wie kann für Wismars Schüler die Corona-Ansteckungsgefahr gesenkt werden? Mit diesen Fragen haben sich die Bürgerschaftsmitglieder jetzt beschäftigt und darüber lange diskutiert. Die Mehrheit findet: Luftfilter sind zurzeit nicht nötig. Stattdessen werden die Schulen in Trägerschaft der Stadt mit CO2-Ampeln ausgestattet und schnellstmöglich auch andere städtische Einrichtungen wie Kitas und Horte – wenn es denn dort notwendig ist. Das soll geprüft werden.

Anlagen an Kreisschulen

Horst Krumpen, Fraktionschef Die Linke: Die Gesundheit der Kinder sollte uns das Geld für Lüftungsanlagen wert sein.“ Quelle: privat

Den Politikern von Die Linke reicht das nicht. Sie halten Raumlufttechnik für dringend notwendig. Sie wissen, dass die Wirkung der Anlagen bei Experten nicht unumstritten ist. Außerdem hätten sie keinen Vorschlag, wie der Kauf der Geräte finanziert werden könnte, gab der Fraktionsvorsitzende Horst Krumpen zu. Dennoch: Es gebe Förderprogramme, deshalb müsste die Stadt die Investition von schätzungsweise 875 000 Euro nicht alleine tragen. Hinzu komme, auch der Landkreis Nordwestmecklenburg würde mobile Lüftungsanlagen anschaffen. „Dort findet ein Umdenken statt. Warum nicht in der Stadt?“, so Krumpen. Die Gesundheit der Kinder sollte das Geld wert sein. Außerdem wolle man erst einmal nur eine Prüfung, ob und wie ein Kauf möglich wäre.

Technik ist umstritten

Wie Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) entgegnete, hätte der Landkreis seine Schulen in drei Kategorien eingeteilt. Nur dort, wo Stoß- und Querlüften nicht möglich sei, werde empfohlen, Lüftungsanlagen einzusetzen. Die Stadt hätte solche Schulen nicht, deshalb bestünde keine Notwendigkeit, diese Technik zu kaufen. „Natürlich kann man emotional argumentieren und sagen, wir müssten alles, was möglich ist, für die Kinder tun. Aber wenn es sehr umstritten ist, ob solche Anlagen tatsächlich wirksam sind, sollte man schon genau abwägen“, ergänzte der Bürgermeister mit Blick auf die Kosten. Eine 100-prozentige Sicherheit könne nicht geschaffen werden. Das Wirksamste seien Masken, Abstandsregeln und Lüften.

Da sich Viren in der Luft sammeln und eine Zeit lang halten, sollen Räume mit mehreren Personen nach Expertenansicht häufig gelüftet werden. CO2-Ampeln zeigen keine Viren an, aber wann die Luft verbraucht ist und gelüftet werden sollte. Daran stört sich Christa Hagemann (Die Linke). Sie vermutet, dass die vierte Corona-Welle die Schulen erreichen wird, und sagte, dass die Ampel nichts anderes tun, als auf zu viel CO2 im Raum hinweisen, „mehr nicht“: Wenn die Lehrer abgelenkt wären und das nicht bemerken würden, passiere nichts.

200 Millionen Euro

Michael Tiedke, SPD-Fraktion: Es sollte geprüft werden, in welchen städtischen Einrichtungen die CO2-Ampeln noch nötig sind.“ Quelle: privat

Michael Tiedke fand, die Anschaffung der Geräte durch die Stadtverwaltung sollte befürwortet werden und von ihr außerdem noch geprüft werden, in welchen städtischen Einrichtungen solche Ampeln ebenfalls notwendig seien. Horst Krumpen hielt es für überflüssig, etwas abzusegnen, was die Verwaltung schon ausgelöst habe, und wies noch mal auf das Bundeswirtschaftsministerium hin, das 200 Millionen Euro mit einer Förderquote von bis zu 80 Prozent für den Kauf von Raumlufttechnik zur Verfügung gestellt habe. Und in Rheinland-Pfalz sei sie in den Sommerferien in vielen Schulen eingebaut worden.

Tom Brüggert (CDU) betonte, dass ein erneutes Homeschooling, das nur begrenzt funktioniert habe, möglichst verhindert werden müsste. Die von der Verwaltung vorgeschlagenen CO2-Ampeln seien die bessere Wahl. Die sind bereits eingeplant – für 17 000 Euro mit einer Förderung von 75 Prozent“, wie Bausenator Michael Berkhahn (CDU) berichtete.

19 dafür, zehn dagegen

René Domke (FDP) fand es beschämend, „dass wir nach anderthalb Jahren Pandemie immer noch darüber diskutieren, wie wir unsere Schüler schützen wollen. Über Monate sind wir nicht weitergekommen.“ Er würde gerne über die Kosten reden und wissen, wie groß die Differenz zwischen CO2-Ampeln und Lüftern ist. Doch dazu kommt es erst einmal nicht. Mit 19 Ja-Stimmen, zehn Gegenstimmen und drei Enthaltungen ist dem Vorschlag der SPD gefolgt worden, die CO2-Ampeln zu befürworten und prüfen zu lassen, in welchen Kitas und Horten sie noch notwendig sind.

Von Kerstin Schröder