Wismar: Kekse in Blau-Gelb erfreuen Flüchtlinge an ukrainisch-polnischer Grenze 

Warnkenhagen

1525 runde Kekse in den Ukraine-Farben Blau-Gelb hat Konditormeisterin Anja Hünemörder-Pritzner in vier Wochen als süße Spendentaler verkauft. Von den 1,40 Euro pro Keks nahm sie jeweils 50 Cent als Spende für Kinder in der Ukraine. Den Erlös von rund 700 Euro hat der Familienbetrieb in Warnkenhagen, Gemeinde Glasin, aufgestockt. So werden jetzt insgesamt 1000 Euro Mädchen und Jungen im Kriegsgebiet zugutekommen. Denn das Geld soll an die „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V.“ überwiesen werden. Nach eigenen Angaben stellt sie die Spenden ihren Partnern vor Ort schnell und unbürokratisch zur Soforthilfe zur Verfügung.

Die blau-gelben Spendentaler von Konditormeisterin Anja Hünemörder-Pritzner. Quelle: privat

Die Aktion von Anja Hünemörder-Pritzner unterstützten auch ihre Geschäftspartner, in dem sie die Spendentaler an ihre Kundschaft verkauften: der SaBö-Hof mit Café in Nantrow und die Gärtnerei Wiencke mit Erlebnisscheune in Wotenitz. „Viele unserer Kunden haben häufig die Kaufsumme aufgerundet“, erzählt die Konditormeisterin. Sie habe viel Resonanz auf ihre Initiative erfahren. „Das Schicksal der Ukrainer bewegt unsere Menschen sehr“, hat sie festgestellt. In ihrer Bäckerei und ihrer Filiale mit Café in Neukloster hatte sie zusätzlich Spendengläser aufgestellt. „Die haben unsere Kunden ebenfalls großzügig bestückt“, ist Anja Hünemörder-Pritzner dankbar für die Hilfsbereitschaft.

650 ihrer blau-gelben Kekse haben sogar Geflüchtete erfreut. Der Landwirtschaftsbetrieb Landboden Glasin hatte die Spendentaler erworben und mit auf einen Hilfstransport an die ukrainisch-polnische Grenze gegeben. Dort ließen sich Frauen und Kinder in einem Auffanglager das süße Gebäck schmecken.

Von Haike Werfel