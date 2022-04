Wismar

Die Schwimmbecken und Rutschen im Wismarer Wonnemar kennt wahrscheinlich jeder Nordwestmecklenburger. Immerhin ist es das einzige Spaßbad im Kreis. Doch wie werden die Wellen gemacht, wie die Becken sauber gehalten? Das weiß wohl kaum jemand. Einer, der alle Geheimnisse kennt, ist Bodo Kröncke. Über eine Treppe gelangt der 55-Jährige zu seinem Arbeitsplatz, einer zweiten Wonnemar-Welt. Zu der haben nur wenige Menschen Zutritt. Denn in den Katakomben wird der Betrieb am Laufen gehalten – von Bodo Kröncke und vier Kollegen.

Schweißtreibender Arbeitsplatz

Über eine Treppe gelangen die Männer zu ihrem Arbeitsplatz. Der befindet sich unter der Erde. „Wir sind Kellerkinder“, lacht der 55-Jährige. Weil dort unten auch das viele Badewasser warm gemacht wird, hat das Team eine ziemlich schweißtreibende „Werkstatt“. Deshalb tragen die Männer das ganze Jahr über kurze Hosen und T-Shirts.

„Ich habe mit einer Latzhose angefangen, aber die bin ich schnell wieder losgeworden“, lacht der technische Leiter. Aufgeheizt wird der Keller unter anderem durch das Aufwärmen des Wassers. Das Wellenbad habe 32 Grad. Damit das Wasser so warm oben bei dem Gästen ankommt, wird es unten auf 64 Grad vorgeheizt. Mit Pumpen und durch Rohre gelangt es in die Becken und kühlt auf dem Weg dorthin ab. „Würden wir es nicht vorheizen, wäre es oben kalt“, erklärt Bodo Kröncke. Der wärmste Bereich mit bis zu 34 Grad sei das Bad für die Kleinkinder, das „kühlste“ mit etwa 27 Grad das einfache Schwimmbecken.

Das Poolwasser wird kontrolliert

Für die Hauptwärme sorgen unter anderem zwei Blockheizkraftwerke. Auch sie befinden sich im Keller genau wie die Chloranlage. Regelmäßig wird geprüft, ob die durch die Badewasserverordnung vorgegebenen pH-Werte auch eingehalten werden. Die geben Auskunft über den Zustand des Poolwassers und liegt im Idealbereich zwischen 7,2 und 7,4. Wenn man das Chlor riechen kann, stimmt meist der pH-Wert nicht. Außerdem fangen die Augen an zu brennen. „Deshalb müssen wir das immer im Blick behalten“, erklärt Bodo Kröncke.

Neben Flüssigchlor und Salz sind vor allem Spezialfilter und Flockungsmittel nötig, um das benutzte Wasser aus den Becken zu reinigen – zum Beispiel von Haaren oder Hautpartikeln. „Am Ende kommt es wieder sauber heraus und kann zurück in die Becken fließen“, erklärt Bodo Kröncke. Das Wasser zu recyceln, gehört zu seinem Alltag.

Beim Aufbau des Wonnemars dabei

Der gelernte Gas- und Wasserinstallateur war beim Aufbau des Wonnemars dabei und kennt den unterirdischen Bereich deshalb wie seine Westentasche. Und er hat die Chance genutzt, mit der Eröffnung im Jahr 2000 ins Team zu kommen. „Ich wollte mehr Zeit für die Familie haben und nicht mehr auf Montage fahren“, begründet er diesen Schritt. Den hat er nie bereut.

Keine Zeitfenster mehr im Wonnemar Seit dem 28. März ist das Wonnemar Wismar wieder durchgängig von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Damit entfallen die beiden Zeitfenster, die im Zuge der Corona-Einschränkungen vor Monaten eingeführt werden mussten. Die Abstandsregeln und 3G (geimpft, genesen oder negativer Corona-Test) für den Zutritt gelten aber weiterhin, außer für Kinder unter sieben Jahren und Schüler bis 17 mit gültigem Schülerausweis. Täglich bis zu 750 Gäste können die gesamte Anlage besuchen. Der Ticket-Verkauf ist online über die Wonnemar-Homepage möglich und dann auch garantiert.

Technische Störungen habe es in den 21 Jahren kaum gegeben, mal einen Stromausfall nach einem Sturm und eine defekte Steuerplatine, die die gesamte Technik kurzzeitig lahmgelegt hat. Und einmal sind im Wellenbecken die Fliesen hochgekommen. Nach der Sperrung des Beckens und dem Ablassen des Wassers hätten über Nacht die Fliesen neu verlegt werden müssen. Ansonsten gehen nur hin und wieder einzelne Fliesen kaputt, auch mal Lampen und Stühle. Doch von allem lagert genügend Ersatz im Keller. Muss etwas dringend repariert werden, bekommt Bodo Krönckes Team von den Mitarbeitern von oben Zettel mit den zu erledigenden Aufgabe an eine Pinnwand geklebt. Die hängt gleich am Eingangsbereich des Kellers.

Bislang noch nichts Wertvolles gefunden

Weiter hinten gibt es kleine, runde Fenster, durch die man einen Blick auf den Wasserkreislauf werfen kann. Und etliche rote Schalterknöpfe. „Die leuchten auf, sobald es Störungen gibt“, erklärt der Wismarer. Und hat er schon mal etwas Wertvolles in den Filtern gefunden – Ringe oder Ketten? „Nein, bislang nicht, nur etwas ekliges“, sagt er. Näher darauf eingehen möchte er nicht.

Damit die Fenster bei den Liegen im Badebereich nicht vom Schwitzwasser beschlagen, wird von unten Luft nach oben geblasen – durch schmale Spalten. „Die nutzen einige Badegäste leider auch, um etwas wegzuschmeißen“, bedauert Bodo Kröncke. „Durch die fällt dann von oben auch leider öfter mal etwas herunter – auch absichtlich“, berichtet Bodo Kröncke.

Lüftungsanlagen versorgen mehrere Bereiche

Fünf Lüftungsanlagen gibt es im Keller – sie versorgen mehrere Bereiche. Das große Bad, die Nebenräume wie Umkleideräume und Foyer sowie die Fitnessanlage. Sie produzieren 90 000 Kubikmeter Luft in der Stunde. Die Technikfläche ist 3500 Quadratmeter groß. Gut 75 Prozent des Badebereiches ist unterkellert.

Die beliebtesten Attraktionen im Wonnemar sind der Rutschenturm und das Wellenbecken. Und dafür wird immer wieder neues Wasser gebraucht. Außerdem schwappen stündlich bis zu einen Meter hohe Wellen für circa acht Minuten durch das 300 Kubikmeter fassende Becken. Dafür presst ein überdimensionaler Ventilator Luft von oben in eine mit Wasser gefüllte in sich geschlossene Kammer und erzeugt dort einen Überdruck. Dann werden im ständigen Wechsel die vier Auslassklappen geöffnet und geschlossen – die so dann richtig Welle machen.

Aber nicht nur mit dem Badbetrieb hat das Technikteam zu tun. Und es kann auch mal nach oben. „Wir kümmern uns auch um die Grün- und Außenanlagen inklusive der Pflanzen und auch um das Parkhaus“, berichtet Bodo Kröncke. Er selber sei nicht so der Badefreund und spielt in der Freizeit lieber Fußball. Aber einen schöneren Arbeitsplatz kann er sich nicht vorstellen. Sein Job macht ihn Spaß im Spaßbad.

Von Kerstin Schröder