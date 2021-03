Wismar

Die Balkone sind gefüllt: Seniorinnen haben sich in wärmende Decken eingemummelt und warten geduldig auf ihre Gäste. Die betreten gerade den Innenhof und sind noch ein wenig schüchtern. Denn wegen der Corona-Pandemie sind sie schon länger nicht mehr vor Publikum aufgetreten. Doch am Frauentag können sie endlich wieder loslegen. Ihre Bühne ist der Innenhof des Pflegeheims „Seestern“ in Wismar-Wendorf.

Jahrelange Kooperation

Mit Masken fangen die Kids an zu singen – lauter als sonst, damit sie gut zu hören sind: „Hallo, hallo, schön, dass du da bist“. Dabei winken sie ihren Zuhörern und die winken fröhlich zurück. Die kleinen Sänger sind neun Vorschulkinder der DRK-Kita „Am Holzhafen“. Die pflegt seit Jahren eine Kooperation mit der Einrichtung. „Wir basteln, backen und singen mit den Senioren“, berichtet Leiter Toni Brüggert. Einmal im Monat gebe es eine gemeinsame Veranstaltung. Doch die liegen seit mittlerweile einem Jahr auf Eis – zum Schutz der Bewohner. Die vermissen die Kinder sehr, berichtet Ergotherapeutin Christine Schröder. „Sie bringen immer viel Freude ins Haus“, erzählt sie. Sobald die Mädchen und Jungen durch die Tür kommen, würden die Augen der Senioren anfangen zu leuchten. „Und sie haben dann immer ein Lächeln auf den Lippen.“

Die Kinder singen im Innenhof, die Bewohnerinnen schauen von den Balkonen aus zu. Quelle: Kerstin Schröder

Ein bisschen Lampenfieber

Toni Brüggert hat eine Gitarre dabei. Er sitzt auf der Bank, gibt den Takt und die Melodie vor. Die kühlen Temperaturen erschweren ihm ein wenig das Spielen, nach kurzer Zeit schmerzt sein Daumen etwas. Doch zu merken ist davon nichts – genauso wenig wie von der Aufregung der Kinder, von denen einige ihre Masken mittlerweile abgenommen haben. „Sie hatten seit einigen Tagen Lampenfieber, weil zu ihrem Auftritt auch die Presse eingeladen wurde“, berichtet Toni Brüggert. Doch je mehr Lieder die Mädchen und Jungs singen, umso mutiger werden sie: Irgendwann kündigen sie sogar laut das nächste Programmstück an und fangen an zu tanzen. Kein Wunder, schließlich steht es auch so im Text: „Schmetterling, du kleines Ding, such dir eine Tänzerin ...“ Zur Belohnung gibt es nach jedem Lied Applaus von den Balkonen. Auch in den Hausfluren sitzen die Seniorinnen und auch Senioren vor den Fenstern und hören zu.

Sekt und Tee nach dem Auftritt

„Normalerweise gibt es eine Frauentagsfeier mit Sekt“, berichtet Christine Schröder. Die kleine Party fällt diesmal aus, aber ein Gläschen zum Anstoßen wird nach dem Auftritt der Kinder gerne noch ausgeschenkt. Die kleinen Sänger bekommen Tee zum Aufwärmen und freuen sich über ihre Gage: eine Körbchen mit Schokolade. Auch die Kita-Kids haben Geschenke dabei: Selbstgebasteltes für die Senioren. Die sollen künftig wieder öfter Besuch von den Kindern bekommen. „Im Innenhof sind Auftritte möglich, wenn das Wetter mitspielt“, berichtet Toni Brüggert. Dank eines separaten Hofeingang müssten sie auch nicht durch das Heim gehen und seien so keine mögliche Gefahrenquelle für die Bewohner. Bei denen sind die Frauen übrigens in der Überzahl, berichtet Christine Schröder. Insgesamt bietet die Einrichtung zurzeit 76 pflegebedürftigen Menschen ein Zuhause. Sie können sich in Wohngruppen zusammenfinden und gemeinschaftliche Balkone nutzen – zum Beispiel zum Zuhören, wenn die Kinder wieder für sie singen.

Von Kerstin Schröder