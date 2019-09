Wismar

Das Finale vom „ Kindersprint“ ist mit dem großen Endspurt in Wismar zu Ende gegangen – mit rund 600 Besuchern. Sie haben den Abschluss eines modernen Sprintwettkampfs erlebt, der die Grundschüler aus Wismar und Umgebung in der vergangenen Woche in Atem gehalten hat. Mehr als 1000 Mädchen und Jungen haben sich an den Vorrunden beteiligt. Die geschicktesten Nachwuchssportler der Region sind dann im Finale aufeinander getroffen.

Auf dem Laufparcours Quelle: Anne Paßon

Die Titel „Schnellstes Kind aus Wismar“ hat sich Taavi Lauris Malchow erlaufen. Der Viertklässler der Grundschule Rudolf Tarnow ist in 5,743 Sekunden durch den 16 Meter langen Laufparcours gesprintet. Damit ist er in diesem Schuljahr der schnellste Junge aus Wismar. Schnellstes Mädchen ist mit 5,742 Sekunden die Drittklässlerin Mija Charlotta Dittmann von der Grundschule Fritz Reuter geworden. Eine tolle Leistung! Besonders vor dem Hintergrund, dass 242 Kinder am „ Kindersprint“ Endspurt in Wismar teilgenommen haben.

In Zeiten zunehmender Bewegungsarmut will die Bewegungsinitiative „ Kindersprint“ gemeinsam mit den unterstützenden Partnern einen Gegenpol zur multimedialen Freizeitgestaltung darstellen, Kindern Freude an Bewegung vermitteln und sie langfristig zum Sporttreiben animieren.

Von OZ