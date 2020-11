Wismar

Sie haben es geschafft! Zehn Kinder aus der Wismarer DRK-Kita „Am Holzhafen“ haben mit ihrem Filmprojekt „Als wir zu Hause bleiben mussten“ den Deutschen Multimediapreis mb21 gewonnen. Es ist der einzige bundesweite Wettbewerb, der die digitalen Arbeiten und Projekte von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen auszeichnet. Der Preis wird seit 1998 vom Medienkulturzentrum Dresden verliehen. Er hat sich zu einem der wichtigsten Foren für digitale Medienkultur in Deutschland entwickelt. Das Kita-Filmprojekt entstand in Kooperation mit der Medienwerkstatt Wismar im Filmbüro MV.

Statt Medienfestival wurde Livestream ausgestrahlt

Die kleinen Filmemacher, fünf und sechs Jahre alt, nahmen in der Altersgruppe 1 (bis 10 Jahre) teil. Sie verfolgten ihren Sieg zu Hause vor den Bildschirmen. Denn in diesem Jahr konnten die Preise wegen Corona nicht im Rahmen eines Medienfestivals für alle Nominierten in Dresden überreicht werden. Stattdessen gab es ein digitales Festival mit zahlreichen Online-Angeboten. Die Verleihung des Deutschen Multimediapreises fand am 14. November in Form eines Livestreams statt.

Anzeige

Jury lobt: Ein wunderbarer Film - authentisch und hinreißend

„Viel wurde über die Kinder gesprochen und wie die Ausgangssperre ihren Alltag veränderte. Doch mit dieser großartigen Stop-Motion-Animation teilen die Kinder der DRK-Kita aus Wismar ihre Erfahrungen mit uns gemeinsam‚ wie es war, als sie zu Hause bleiben mussten“, heißt es in der Laudatio der Jury. Sie würdigt, dass die Kinder „authentisch, hinreißend und klar berichten“, wie sehr sie ihre Freundinnen und Freunde vermissten, was sie gegen den Bewegungsmangel unternahmen und warum sie nicht einschlafen konnten.

Gemeinsam haben die Kinder dazu Bilder und Figuren gestaltet und animiert. „Aus all diesen prägnanten Szenen entstand so ein wunderbarer Film, durch den wir einen Einblick in das Leben der Kinder bekommen – von ihnen präsentiert und erzählt“, stellt die Jury fest. „Wir sind gerührt, danken den jungen Filmemacherinnen und -machern für ihre Perspektive und gratulieren herzlich zum Hauptpreis in der Altersgruppe bis 10 Jahre!“ Toni Brüggert, Leiter der Kindertagesstätte, erklärt: „Durch diesen Film bekommen endlich auch die Kinder eine Stimme und können so in der Corona-Pandemie auf sich aufmerksam machen.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Film entstand in Projektwoche mit Medienwerkstatt

Wie der Film entstand: Während der Projektwoche im Juli mit der Medienwerkstatt Wismar setzten sich die zehn Mädchen und Jungen intensiv mit dem Thema der Corona-Pandemie auseinander. Sie erzählten sich gegenseitig, wie es war, zwei Monate zu Hause zu bleiben. Zusammen sammelten sie ihre Ideen und entschieden darüber, was die wichtigsten Ereignisse und Gefühle aus der Zeit waren. Das Gesammelte bildete dann schließlich den Grundstein für den roten Faden des Films.

Für Legetrickfilm gebastelt und Tonaufnahmen gemacht

Diesen setzten die Kinder in Form eines Legetrickfilms um. Dafür bastelten sie alle die für den Film wichtigen Figuren, Gegenstände und Hintergründe selbst und hauchten diesen an der Trickfilmbox Leben ein. Foto für Foto entstand so der Film. Das war nicht immer einfach, weil es viel Konzentration und Teamarbeit erforderte, brachte aber auch eine Menge Spaß!

Lesen Sie auch

Anschließend wurden für den Film Tonaufnahmen gemacht. Hierzu erzählten die Kinder erneut von ihrer Zeit während der Corona-Pandemie zu Hause und nahmen einen Song auf. Zum Schluss wurde noch an einem bunten Abspann gearbeitet und alle Kinder verewigten sich auf einem Plakat. Das wird zukünftig in der Kita seinen Platz finden. Es war bereits das neunte Projekt der Medienwerkstatt Wismar im Filmbüro MV mit der DRK-Kita im Bereich der frühkindlichen Bildung.

Von Haike Werfel