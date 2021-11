Wismar

Große Freude in der Kita „Zwergenland“ im Philosophenweg in Wismar: Die Einrichtung war eine von insgesamt 134 Kindertagesstätten im Land Mecklenburg-Vorpommern, die am Projekt „Laufrad-Roller-Fahrrad“ teilgenommen und obendrein sogar noch etwas gewonnen hat. Zum Inventar der Einrichtung zählt nun ein Tandem-Laufrad, das Sibylle Runge von der Verkehrswacht Wismar an die Kinder übergeben hat.

Die Landesverkehrswacht bot das Projekt im Herbst an allen Kitas und Horten in MV an. Das erklärte Ziel: Mit Sicherheit Fahren lernen. „Dazu gibt es für die Erzieherin ein Vorlesebuch, das wie ein Klappkalender funktioniert“, erklärt Sibylle Runge. Auf einer Seite steht der Text, auf der anderen Seite ist eine Illustration dazu. Erzählt wird die Geschichte von Brunella, dem schlausten Huhn aus dem Stall, die beim Radeln natürlich alles richtig macht, weil sie einen Helm trägt. Die Kampfhähne aus dem Stall dagegen tragen keinen – mit Konsequenzen.

Auch Eltern und Großeltern werden ins Boot geholt. An sie wendet sich ein kleines Heft, das mit wichtigen Fakten gespickt ist. „Das Rollerfahren kommt leider aus der Mode, weil viele Kinder zu früh mit dem Fahrrad anfangen. Dabei ist das Rollern ganz wichtig für die Balance und die Motorik“, nennt Sibylle Runge nur ein Beispiel. Die nötige Balance und Motorik lernen die Kinder der Kita „Zwergenland“ mit ihrem neuen Tandem-Laufrad jetzt jedenfalls. Insgesamt sind 20 Preise im Land verlost worden – von Dreirädern über Roller bis hin zu Swingcarts war allerhand dabei.

Von Jana Franke