Wismar

Bis Ende des Monats will das Land jeder Kindertageseinrichtung und jeder Kindertagespflege in Mecklenburg-Vorpommern kostenlos ein Kohlendioxid-Messgerät zur Verfügung stellen. „Wir unterstützen damit das schon zum großen Teil sehr gute Lüftungsverhalten in den Einrichtungen“, sagt Sozialministerin Stefanie Drese (SPD). „Unsere oberste Maxime ist, die Kitas offen zu halten und einen weiteren Lockdown zu vermeiden.“

Höheres Infektionsrisiko in kalter Jahreszeit

Gerade in den kälteren Monaten ist eine höhere Viruslast und damit ein höheres Infektionsrisiko zu erwarten. Dann sei ein gutes Lüftungsmanagement in den Kitas von großer Bedeutung für gute Luftqualität, so Drese. Die CO2-Ampeln können wechselseitig in den Räumen eingesetzt werden, um so in allen Gruppen einen zusätzlichen Lerneffekt für das richtige Lüftungsverhalten zu erzielen.

Nach Angaben der Ministerin seien die Infektionszahlen in den Kitas dank der guten Umsetzung der Schutzmaßnahmen vor Ort relativ gering. Die bestehenden Hygienekonzepte in den Kindertageseinrichtungen würden sich als wirksam erweisen. „Mit den CO2-Ampeln können wir die Ansteckungsgefahr der Kinder, deren Familien und des Personals in der Kindertagesförderung weiter senken“, erklärt die Sozialministerin.

Erzieherinnen lüften alle zwei Stunden und nach Bedarf

Julia Dettmann, Leiterin der integrativen Kita „Plappersnut“ in Wismar, hält den Einsatz solch eines Messgerätes für sinnvoll. „Dann werden wir genau sehen können, ob wir wirklich ausreichend lüften oder ob es noch häufiger sein muss.“ Zurzeit werde etwa alle zwei Stunden gelüftet und nach Bedarf oder Empfinden. Dann machen die Mitarbeitenden die Fenster auf beiden Seiten des Gruppenraumes weit auf, um richtig durchzulüften. „Das machen wir, wenn die Kinder nicht in den Räumen sind“, erklärt die Leiterin.

Die „Plappersnut“ sei mit zwölf Gruppenräumen eine große Kita. Wenn sie nur ein Gerät erhält, wovon auszugehen ist, dann kann sie es auch nur punktuell einsetzen. „Wir werden dann von Raum zu Raum das Lüftungsverhalten überprüfen. Es ist eine gute Unterstützung zu dem, was wir machen können“, meint Julia Dettmann. Eine Alternative zum Lüften gebe es halt nicht. „Wir sind auf die Mitarbeit der Eltern angewiesen, denn bei Kindern zeigt Corona gar keine Symptome oder vielleicht einen leichten Schnupfen oder Husten. Da denkt man ja eher an eine Erkältung.“

Die Erzieherinnen seien viel im Gespräch mit den Eltern und achten auch darauf, ob sich die Kinder schnell untereinander anstecken. Wenn ein Kind positiv ist, dann erfolgt eine strikte Trennung einer Gruppe von den restlichen Gruppen der Kita. Je nach Fall entscheidet das Gesundheitsamt individuell, ob eine Quarantäne notwendig ist. Denn Quarantänen für ganze Gruppen sollen zum Wohle der Kinder vermieden werden. Bei einer Häufung von Coronafällen ist sie aber möglich.

Stoßlüften mindestens fünf Minuten lang

Sie sei noch im Zwiespalt, wie sinnvoll ein einziges CO2-Messgerät für ihre Einrichtung ist, sagt Brit Schwindt. „Eigentlich müsste man dann parallel Luftreiniger bestellen“, findet die Leiterin der Kita „Gänseblümchen“ in Glasin. „Unsere acht Gruppenräume sind alle gleich vom Grundriss her. Auf zwei Seiten haben wir große Fensterfronten. Bei jeder Gelegenheit, wenn die Kinder in den Sportraum, nach draußen zum Spielen oder ins Bad gehen, öffnen wir die Fenster zum Stoßlüften – mindestens fünf Minuten lang“, schildert die Kita-Leiterin. „Mit dem Messgerät werden wir nach und nach in jedem Raum prüfen, ob der Luftaustausch ausreichend ist.“

„Messgerät ist gut zur Kontrolle“

"Ich lüfte etwa alle halbe Stunde. Aber ob das ausreicht?" Gisela Hartstock, Tagesmutti in Rambow Quelle: Nicole Hollatz

Sie lüftet oft, etwa alle halbe Stunde, sagt Gisela Hartstock, Tagesmutter von fünf Kindern in Rambow, Gemeinde Dorf Mecklenburg. „Aber ob das ausreicht, ist fraglich.“ Das CO2-Messgerät wird es ihr anzeigen. „Zur Kontrolle ist es sicherlich gut.“ Bislang hat noch keiner der Mitglieder im Tagesmütterverein „Kinderträume“ das Gerät vom Land erhalten. „Aber das kann schnell gehen“, weiß die Vereinsvorsitzende und erinnert sich an die Unterstützung durch das Technische Hilfswerk, das seinerzeit die Corona-Tests an die Tagespflegestellen ausgeliefert hat.

Gisela Hartstock berichtet von einer Tagesmutti, die ein weiteres Förderangebot des Landes in Anspruch nehmen möchte. Es zahlt für den Einsatz von Luftreinigungsgeräten einen Zuschuss bis zu 3500 Euro. „Die Kollegin hat in ihren Betreuungsräumen nur Fenster zum Kippen, kann sie also nicht weit öffnen, um frische Luft hineinzulassen. Deshalb hat sie einen Förderantrag gestellt.“

Weckruf zum Lüften CO2-Sensoren können keine Coronaviren erkennen – aber sie zeigen an, wann es Zeit zum Lüften ist. Das Coronavirus Sars-CoV-2 kann beim Einatmen über­tragen werden, ohne Körperkontakt zu anderen Menschen. Vor allem in schlecht belüfteten Innenräumen, Schulen und Büros droht Anste­ckungs­gefahr. Experten empfehlen regel­mäßiges kräftiges Lüften. Doch wann muss gelüftet werden, um einen Raum wieder „frisch“ zu machen – und wie lange? Mess­geräte können diese Frage beant­worten, indem sie den Kohlen­stoffdioxidgehalt (CO2) der Raum­luft ermitteln – und recht­zeitig den Weck­ruf zum Lüften geben.

Von Haike Werfel