Wismar: Klare Sicht und wenig Wasser im Hafenbecken

Wismar

Wer hat denn da den Stöpsel gezogen? Am Dienstag sah es auf den ersten Blick aus, als wenn besonders wenig Wasser im Hafenbecken war. Nein, die Zahlen sagen was anderes, alles im Bereich der Norm. Einen Wasserstand von 5,10 Meter vermeldete der Messwertgeber am Standort Wismar-Baumhaus. Aber das extrem klare Wasser sorgte dafür, dass Spaziergänger teils bis zum Grund gucken konnten. Der Wasserstand war niedriger als die Tage davor.

Zum Vergleich: Am 14. November wurde an der Messstelle Baumhaus über 5,55 Meter Wasserstand gemessen, nun waren es morgens 45 Zentimeter weniger, aber immer noch etwas über der Normalnull von fünf Metern. Echtes Niedrigwasser war beispielsweise am 6.Dezember 2013 – 3,51 Meter. Das mittlere Niedrigwasser liegt bei 3,85 Meter. Es ist also noch Platz nach unten. Für den 19. November sagen die Prognosen 30 bis 40 Zentimeter unter Normalnull voraus.

Von Nicole Hollatz